"TV total" trifft "Experte für alles"
Puffi und Klaas machen heute gemeinsame Sache - nur Reality-Experten erkennen diese Wohnzimmer-Kulisse!
Aktualisiert:von Steve Buchta
TV total
Puffi vs Klaas: Die Straßenumfrage
Videoclip • 09:17 Min • Ab 12
They love to entertain us: Klaas Heufer-Umlauf und Sebastian Pufpaff treffen erneut aufeinander. Was die Moderatoren von "Experte für alles" und "TV total" in dieser Woche geplant haben und welche Rolle dabei ein ganz spezielles Wohnzimmer spielt, erfährst du bald auf ProSieben und Joyn.
Hier kannst du "Experte für alles" mit Klaas und Puffi heute im Livestream verfolgen!
Heute, 20:15 Uhr • TV total
Zuvor gibt's bereits "TV total" mit Sebastian Pufpaff
70 Min • Ab 12
Wenn diese zwei Entertainer aufeinander treffen, ist beste Unterhaltung garantiert. Das haben Sebastian Pufpaff und Klaas Heufer-Umlauf in der vergangenen Ausgabe von "TV total" bereits eindrucksvoll unter Beweis gestellt.
In Puffis Show stellten die beiden ProSieben-Moderatoren Menschen in der Fußgängerzone vor die Wahl: Von wem versprechen sich die Passant:innen das bessere Entertainment, Klaas oder Puffi? Die lustigen Antworten, die die Aktion zutage förderte, siehst du im Videobeitrag ganz oben.
Schon in dieser Woche gibt es nun ein Wiedersehen in Form des Gegenbesuchs von Sebastian Pufpaff in der Show von Klaas.
Halt, Stopp! Das ist kein gewöhnliches Wohnzimmer
Na, erkannt? Das Bühnenbild, in dem Klaas Heufer-Umlauf und Sebastian Pufpaff auf dem ersten Foto zur heutigen Ausgabe von "Experte für alles" zu sehen sind, wirkt nur auf den ersten Blick wie ein gewöhnliches Wohnzimmer.
Echte Fernseh- und Reality-TV-Expert:innen könnten die Inneneinrichtung womöglich wiedererkennen. Hier wurde einst Reality-Geschichte geschrieben und ein Meme für die Ewigkeit geschaffen.
Noch keine Idee? Die Auflösung gibt's heute Abend, in der Sendung vom 17. März - ab 21:25 Uhr auf ProSieben und Joyn.
Sebastian Pufpaff heute als Gast bei "Experte für alles"
Und was ist das Thema, dem sich Klaas und Puffi heute bei "Experte für alles" widmen werden? Im Trailer hält sich Klaas noch bedeckt.
Zwar gibt es einen Ausblick auf andere Aktionen der neuen Folge, aber die Beteiligung von Sebastian Pufpaff wird nur mit einem kurzen Ankündigungssatz abgehandelt.
Das ist das Thema bei "Experte für alles"
Mehr verrät da die offizielle Pressemitteilung. Demnach geben die Unterhaltungs-Experten Klaas Heufer-Umlauf und Sebastian Pufpaff bei "Experte für alles" am 17. März alternative Unterhaltungstipps für den Alltag.
Wie lässt sich Bildschirmzeit reduzieren, ohne auf Entertainment-Perlen zu verzichten? Und welche Inhalte muss man wirklich gesehen haben, wenn man mitreden will? Das wollen Puffi und Klaas herausfinden und im Auftrag einer Zuschauerin beantworten - zu sehen am heutigen Dienstag, 21:25 Uhr, auf ProSieben und Joyn.
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