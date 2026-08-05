Nach Unfalltod von Forsthaus Rampensau-Teilnehmer meldet sich seine Freundin

Nach dem tragischen Unfalltod von "Forsthaus Rampensau"-Star Mano Machinek Ende Juli, kämpft seine langjährige Partnerin Maria Maksimovic mit dem schweren Verlust.

Wer absolviert die herausfordernden Spiele am besten und schafft es, von den Rampensäuen beim "Großen Absägen" nicht aus der Hütte geworfen zu werden? Promi-Paare kämpfen in den Kärntner Bergen um den Titel sowie 20.000 Euro Preisgeld.

Bewegende Worte

Auf Instagram veröffentlicht Maria Maksimovic am Mittwoch unter Tränen ein berührendes Reel: "Ich hab‘ heute Nacht von Mano geträumt. Ich hab‘ ihn Tausend Millionen Mal geküsst, weil ich ihn nicht küssen konnte, weil ich letzte Woche Herpes hatte und er konnte mich nicht küssen, weil er Angst hatte, dass er wegen dem Dreh auch Herpes kriegt. Dafür hab‘ ich ihn heute die ganze Nacht geküsst".

Herzzerreißende Worte, die nur erahnen lassen, wie schwer der plötzliche Verlust für die Vorarlbergerin ist. Das Paar war mit einer Unterbrechung seit 2019 zusammen und auch gemeinsam im ATV Format "Forsthaus Rampensau" zu sehen. Die beiden galten als Traumpaar der österreichischen Szene.