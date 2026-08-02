Mano Machinek ist tot: Der frühere "Forsthaus Rampensau"-Kandidat ist bei einem Autounfall in Italien ums Leben gekommen. Der Sender ATV und seine Freundin bestätigten die traurige Nachricht auf Instagram.

Der frühere "Forsthaus Rampensau"-Kandidat Mano Machinek ist bei einem Autounfall in Italien tödlich verunglückt. "Wir trauern um Mano, der bei einem Autounfall ums Leben kam", hieß es in einem Instagram-Post des Senders ATV. "Unser aufrichtiges Beileid den Hinterbliebenen. Maria, wir wünschen dir ganz viel Kraft und sind in Gedanken bei dir."

Auch Machineks Freundin Maria Maksimovic meldete sich auf Instagram zu Wort und bestätigte die Meldung. "Mein geliebter Mano ist bei einem tragischen Autounfall ums Leben gekommen – während er etwas tat, das er mehr liebte als fast alles andere auf dieser Welt: Auto zu fahren", schrieb sie in einer emotionalen Instagram-Story.

"Es bricht mir das Herz"

Demnach sei er am Steuer seines geliebten Porsche gesessen, als er starb. "Es war eine seiner größten Leidenschaften", schrieb Maksimovic weiter. Er habe das Gefühl von Freiheit hinter dem Steuer geliebt. "Es bricht mir das Herz, dass genau das, was er so sehr liebte, zu dem Moment wurde, in dem ich Abschied von ihm nehmen musste."

Mano Machinek hatte 2022 gemeinsam mit seiner Freundin Maria an der ersten Staffel des österreichischen Reality-Formats "Forsthaus Rampensau" teilgenommen. Machinek arbeitete laut "Bild" jedoch auch als Ingenieur und Model. Seine Leidenschaft für Sportwagen teilte er auch regelmäßig auf seinem Instagram-Profil.

Laut "Blick" soll sich der Unfall bereits am 30. Juli ereignet haben. Wie genau es zu dem tödlichen Unfall kam, ist bislang nicht bekannt.