"SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Interview "Das ist grotesk": Sebastian Deyle wird im Alltag mit seinen TV-Rollen konfrontiert Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von Peter Falan Picha SAT.1-Frühstücksfernsehen "Frieda - Mit Feuer und Flamme": Der Mann für große Gefühle Videoclip • 07:19 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Am 1. Juni ist in SAT.1 ist die neue Vorabendserie "Frieda - Mit Feuer und Flamme" gestartet. Mit dabei: Schauspieler Sebastian Deyle, der den Feuerwehrmann Mirko Renic verkörpert. Wie viel von seiner Serienfigur in ihm steckt und welche Auswirkungen seine vielen TV-Rollen auf sein echtes Leben haben, hat der Schauspieler im "SAT.1-Frühstücksfernsehen" verraten.

Von Montag bis Freitag ab 18 Uhr in SAT.1 und auf Joyn "Frieda - Mit Feuer und Flamme"

Sebastian Deyle ist Feuerwehrmann in "Frieda - Mit Feuer und Flamme" Das neuste Projekt des Schauspielers bringt ihn in das idyllische Liebitz im Elbsandsteingebirge in der Sächsischen Schweiz. Dort spielt er den Feuerwehrmann Mirko Renic, der Friedas (Laura Lippmann) Gefühlswelt ganz schön aufwirbelt. "Es ist die älteste Geschichte der Welt: Eine Frau steht zwischen zwei Männern und weiß nicht, ob rechts oder links", fasst der Darsteller die Handlung zusammen. Der Weg dorthin sei "spannend", versichert er. Das sei jedoch nicht alles, was ihn an der SAT.1-Serie begeistert, wie er Daniel Boschmann erklärt: "Ich finde diese heile Welt schön. […] Es ist frischer Wind." Für ihn sei die Faszination an der Serie, dass Zuschauer:innen für eine "halbe Stunde, Stunde mal abschalten" beziehungsweise ausblenden könnten, was Schlimmes "rechts und links gerade auf der Welt passiert". Doch auch die Dreharbeiten habe er genossen, vor allem da zur Abwechslung "on Location, […] in richtigen Häusern, draußen" beziehungsweise nicht im Studio gedreht wurde.

War Sebastian Deyle bei der Freiwilligen Feuerwehr? Dass sich "Frieda - Mit Feuer und Flamme" um die Feuerwehr dreht, findet der "SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Moderator inspirierend. "Ohne Freiwillige Feuerwehr wäre dieses Land im Eimer", sagt er entschlossen. Den Wert der Berufung erkennt auch Sebastian Deyle an. Er muss jedoch eingestehen, dass er weit davon entfernt sei, "so ein geiler Typ" wie in der Serie zu sein. Denn er sei "nie bei der Freiwilligen Feuerwehr" gewesen. Jedoch habe er einen guten Freund dort, der ihn mitgenommen und ihm gezeigt habe, "wie es wirklich läuft". "Das war schon sehr spannend", erinnert sich der 48-Jährige.

Wie Sebastian Deyles TV-Rollen sein echtes Leben beeinflussen In seiner Schauspiel-Karriere hat Deyle nicht nur einen Feuerwehrmann verkörpert, unter anderem hat er auch einen Arzt in "Rote Rosen" (Dr. Klaas Jäger) oder einen intriganten Antagonisten in "Sturm der Liebe" (Maxim Klinker-Emden) gespielt - und das wirkt sich selbst nach den Ausstrahlungen auf seinen Alltag aus. "Nicht jeder auf der Straße unterscheidet zwischen dem Schauspieler und der Rolle, die er spielt", erklärt der TV-Star. So habe ihn schon eine ältere Dame an der Supermarktkasse mit den Worten angefahren: "Das macht man doch nicht!" Dass es dabei nicht um sein Verhalten, sondern das seiner Figur aus "Sturm der Liebe" ging, bemerkte er erst später. "Da scheint gestern irgendeine Folge ausgestrahlt worden zu sein, schlussfolgerte er damals.

Das ist grotesk! Sebastian Deyle