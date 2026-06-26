Staffel 1 feierte große Erfolge Wird es eine "Frier und Fünfzig"-Fortsetzung geben? Das sagt Caroline Frier Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von Anna-Maria Hock Schauspielerin Caroline Frier bei der Premiere der Joyn-Serie "Frier und Fünfzig" in Köln. Bild: picture alliance/dpa | Felix Hörhager

In "Frier und Fünfzig" spielte Caroline Frier neben ihrer Schwester Annette eine der Hauptrollen. Sie verkörperte sich in der Joyn-Serie selbst - und begeisterte damit ein Millionenpublikum. Hätte Caro Lust auf eine Fortsetzung? Dazu hat sie sich jetzt geäußert.n m

1 Staffel Frier & 50 - Am Ende meiner Tage Alle Folgen anschauen Annette Frier wird 50. Sie ist mitten in den Wechseljahren. Ihr Mann Sascha verlässt sie für eine Jüngere. Ihre 20-jährige Tochter Jola macht sie bald zur Oma. Und ihre Rollenangebote lassen auch zu wünschen übrig. Als ihre Agentin Julia "Tanni" Tannhäuser ihr unterbreitet, dass sie in einer Komödie die Mutter ihrer eigenen Schwester Caro spielen soll, reicht es Annette. Sie setzt sich in den Kopf, eine Serie über Frauen in den Wechseljahren zu machen. Verfügbar auf Joyn Link kopieren Teilen

In der neuesten Folge des Podcasts "Mit den Waffeln einer Frau" dürfen sich Barbara Schönebergers Fans über eine ganz besondere Gästin freuen: Caroline Frier! Die beiden sprechen nicht nur über ihre Kindheit, ihre Familie und Frauenfreundschaften, sondern auch über die Joyn-Serie "Frier und Fünfzig". In der Serie dreht sich alles um das Thema Wechseljahre. Sowohl Barbara als auch Caro spielten in der Serie mit, hatten aber keine gemeinsamen Drehtage. Besonders in Erinnerung ist den beiden Gaststar und "Der letzte Bulle"-Darsteller Henning Baum geblieben. Der 53-Jährige sorgte in der Joyn-Serie besonders mit einer Nacktszene für Aufsehen. Barbara und Caro sind sich einig: Der "Frier und Fünfzig"-Dreh hat ihnen sehr viel Freude bereitet. Doch wären die beiden bereit für eine Fortsetzung?

Mehr über "Frier und Fünfzig" siehst du hier Videoclip Auf Joyn ansehen "Frier und Fünfzig": Gefühlschaos und Wechseljahre! Verfügbar auf Joyn Videoclip • 01:17 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

So steht Caro Frier zu einer Fortsetzung Im Podcast fragt Barbara Schöneberger ihre Gästin ganz offen: "Dreht ihr eigentlich schon wieder 'Frier und Fünfzig'?" Darauf hat Caroline Frier eine klare Antwort: "Nein, noch nicht. Und wir hoffen, dass wir das bald tun dürfen." Die 43-Jährige scheint also definitiv nicht abgeneigt zu sein, eine zweite Staffel zu drehen. "Das wäre ja so toll", meint Barbara. Caro sieht das genauso: "Dann bist du hoffentlich auch wieder dabei!" Auch Barbara scheint Lust auf eine Fortsetzung zu haben. "Ich bin in der Serie ja eine gute Freundin von Annette, das heißt, sie wird ja wohl nicht auf dem Wege des Erfolgs jetzt ihre beste Freundin verlieren." Caro kann da nur zustimmen: "Das wär's ja noch!" Sollte es eine Fortsetzung geben, haben die beiden aber einen bestimmten Wunsch: einen gemeinsamen Drehtag! Ob "Frier und Fünfzig" eine zweite Staffel bekommt, ist bislang nicht bekannt. Sollte es dazu Neuigkeiten geben, erfährst du sie hier.