USK: "Galileo" zeigt, wie Elite-Polizisten ausgebildet werden

"Galileo" will wissen, wie man Polizist:in beim Unterstützungskommando (USK) wird.

Sicherheitskonferenz in München. Razzia im Nachtleben. Fußball in Ingolstadt. Das Unterstützungskommando (USK) wird gerufen, wenn es für andere Polizeieinheiten zu brenzlig wird. Genau das macht diese Einsätze spannend. "Galileo" zeigt ab Montag die Wochenserie „Real Rookies USK". Die ersten Folgen sind bereits auf Joyn zum Streamen verfügbar.

Das "Galileo"-Team begleitet Anwärter:innen auf ihrem Weg zum Elitepolizisten - vom ersten Ausbildungstag beim Dachauer Nachwuchszug über den Einsatz bei der Münchener Sicherheitskonferenz bis hin zur Ehrung der Absolvent:innen. Insgesamt sechs Monate stehen die vier Anwärter Lukas (23), Andi (21), Alex (24) und Junior (19) im Fokus der Reportage - von der Aufnahmeprüfung über sportliche Grenzerfahrungen und intensives Training bis zum ersten Einsatz.

Die Serie zeigt nicht nur die harte Vorbereitung, sondern auch Momente, in denen die Rookies realisieren, dass nicht jede Situation aus dem Lehrbuch stammt - sondern dass Umsicht und Fingerspitzengefühl genauso wichtig sind wie perfektes Training.

Wer erfüllt sich nach der wohl härtesten Belastungsprobe seines bisherigen Lebens den Traum vom Kommando?

Verpasse nicht "Real Rookies USK" ab dem 11. Mai, immer montags um 19:05 Uhr auf ProSieben oder streame die ersten drei Folgen schon auf Joyn.