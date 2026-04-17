Bloß nicht auffallen Absichtlich langweilig: Ein Leben als BND-Agentin bei "Galileo" Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Carina N. Auf Joyn ansehen So wird man Agent:in beim BND! Videoclip • 15:39 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

"Galileo"-Reporter Vincent Dehler besucht die "Geheimdienstschule" des BND. Besteht er den Einstellungstest? Und wie lebt es sich als verdeckte:r Nachwuchs-Agent:in?

"Galileo" beim BND-Einstellungstest - warum beginnt der auf der Gamescom? Ein Jahr lang hat es gedauert, bis das "Galileo"-Team endlich zum Dreh anrücken durfte. Die Auflagen sind hoch, alles wird strengstens kontrolliert: Wo dürfen wir filmen, was dürfen wir zeigen? Denn in dieser "Galileo"-Folge schlüpft Reporter Vincent Dehler in die Rolle eines Nachwuchs-Agenten beim Bundesnachrichtendienst (BND). Kurioserweise werden wir aber nicht in die Hauptzentrale des BND nach Berlin eingeladen, sondern auf die Gaming-Messe "Gamescom" in Köln. Denn auch beim BND herrscht Fachkräftemangel, und ausgerechnet hier wirbt er für Nachwuchstalente - mitsamt Messestand und eigens entwickeltem Game. Wie das Spiel beim Recruiting hilft und warum sich unter den Gamer:innen besonders viele potenzielle Geheim-Agent:innen finden, erfährst du im Video oben. Schließlich werden wir aber doch noch in die BND-Zentrale nach Berlin eingeladen. Und auch dort ist alles wieder streng geheim. Unsere Handys bleiben im Spint, denn theoretisch könnten sie abgehört werden. Bald lernen wir: "Geheimdienst" und "Geheimagent" klingt zwar spannend - ist aber gar nicht der richtige Begriff. Denn es gibt einen Unterschied zwischen Geheimdiensten und Nachrichtendiensten wie dem BND.

Rede am besten mit niemandem über deine Bewerbung. BND-Pressesprecherin Julia Linner

Wichtige Hinweise & Informationen zum Inhalt Information Nachrichtendienst und Geheimdienst: Was ist der Unterschied? Nachrichtendienste wie der BND beschaffen und analysieren politische, wirtschaftliche und militärische Informationen im Ausland. Der BND arbeitet im Auftrag der Bundesregierung, mit dem Ziel, die Sicherheit Deutschlands zu gewähren.

Geheimdienste hingegen unterliegen keiner rechtsstaatlichen Kontrolle. Sie führen Spionage, Propaganda und paramilitärische Einsätze durch.

"Galileo": Wie lebt es sich als BND-Agent:in? Der BND ist weltweit mit 450 Nachrichtendiensten in über 160 Staaten vernetzt. Rund 4.000 Spezialist:innen arbeiten für den Nachrichtendienst. Sie ordnen Stimmungen und Bedrohungen ein und analysieren Hintergründe, um Gefahren frühzeitig zu erkennen. Und sie dürfen, was sonst verboten ist: spionieren. Hierfür hören sie zum Beispiel die Kommunikation ab oder analysieren Geodaten. Auf diese Weise können sie etwa Truppenbewegungen checken oder Baufortschritte von Atombomben beobachten. Nicht gerade ein "Nine to Five"-Job oder das, was du deinen Freund:innen in der Kneipe erzählen würdest. "Galileo"-Reporter Vincent spricht mit Nachwuchs-Agentin "Jolina" (ihr Deckname) über ihr Leben im Geheimen. Wem darf sie verraten, was sie tatsächlich beruflich macht? Welche Tricks wendet sie an, um nicht aufzufliegen? Wie reagiert sie, wenn ihre Freund:innen gemeinsame Selfies auf Social Media teilen möchten? Obwohl sie unter verschiedenen Pässen und Namen international ermittelt, hat sie sich mittlerweile damit abgefunden, auf andere Menschen "absichtlich langweilig" zu wirken. Wie fühlt sich das an? All das verrät sie uns im Beitrag - selbstverständlich anonym und ohne, dass ihr Gesicht gezeigt wird.

Hinter diesen vergitterten Mauern hat sich der "Galileo"-Reporter umgesehen. Was sich dahinter verbirgt, siehst du im Beitrag. Bild: Sabine Gudath

Man muss sich wirklich davon entfernen, nach außen ein spannender Mensch zu sein. Nachwuchs-BND-Agentin "Jolina"

Hat "Galileo"-Reporter Vincent das Zeug zum BND-Agenten? In der "Agentenschule" gibt es ein eigenes Wohnheim und die Auszubildenden können zwölf Sprachen lernen. Wäre Reporter Vincent auch ein Kandidat? Hierfür muss er zahlreiche Tests bestehen. Dazu gehören auch psychologische Kniffe: Wie gelangt man an Informationen, die das Gegenüber nicht preisgeben will? Außerdem muss sich Vincent in der Berliner Innenstadt mit einem Informanten treffen, ohne aufzufliegen. Erkennt er die Dame, die sich unterwegs dreimal umzieht und immer wieder seinen Weg kreuzt? Und tritt das Worst-Case-Szenario ein? Welches das wäre und ob er als Agent eine Chance hätte, erfährst du in der "Galileo"-Folge.