Sie hielten ihr Glück geheim Alessandra Ambrosio hat sich verlobt! GNTM-Chefin Heidi Klum reagiert sofort Aktualisiert: Vor 6 Minuten von Anna-Maria Hock Alessandra Ambrosio und Buck Palmer sind bereit für den nächsten Schritt. Bild: picture alliance / Geisler-Fotopress

Tolle Nachrichten von Supermodel Alessandra Ambrosio: Die ehemalige GNTM-Gastjurorin ist verlobt! Auf Instagram verkündete sie jetzt die Neuigkeiten.

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Verlobungs-Post auf Instagram Seit rund zwei Jahren gehen Alessandra Ambrosio und der Schmuckdesigner Buck Palmer gemeinsam durchs Leben. Jetzt überraschten sie ihre Fans mit dieser Neuigkeit: Das Paar hat sich verlobt! Die 45-Jährige teilte auf ihrem Instagram-Account eine ganze Reihe von romantischen Aufnahmen, die die beiden am Strand in Indonesien zeigen. Auf den Bildern ist ein riesiges Herz aus Blumen im Sand zu sehen. Weitere Fotos zeigen, wie Buck vor seiner Liebsten auf die Knie geht und ihr die Frage aller Fragen stellt. Zu den Schnappschüssen schrieb Alessandra: "Ich würde dich in diesem Leben und in jedem weiteren wählen."

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So lange hielten sie ihre Verlobung geheim Tatsächlich fand die Verlobung nicht erst vor Kurzem statt. Buck verriet in seiner Instagram-Story, dass er Alessandra während ihrer gemeinsamen Indonesien-Reise die Frage aller Fragen stellte. Dieser Urlaub liegt bereits vier Monate zurück. Offenbar war das Paar aber erst jetzt dazu bereit, die Neuigkeiten mit seinen Fans zu teilen. "Vor vier Monaten haben wir uns das Jawort gegeben. Wir haben diesen wunderschönen Moment tief in unseren Herzen bewahrt und freuen uns nun sehr, ihn endlich mit euch teilen zu können", schrieb der 44-jährige Australier in seiner Instagram-Story.

GNTM-Chefin Heidi Klum meldet sich zu Wort Die Glückwünsche ließen natürlich nicht lange auf sich warten. Unter dem Verkündungs-Post tummelten sich innerhalb weniger Stunden nach Veröffentlichung zahlreiche Gratulant:innen. "Herzlichen Glückwunsch, Ale", schrieb etwa Supermodel Adriana Lima. "Glückwunsch!", schwärmte Karolina Kurkova. Auch GNTM-Chefin Heidi Klum ließ es sich nicht nehmen, dem Paar zu gratulieren. Sie kommentierte eine ganze Reihe von Herz-Emojis unter dem Beitrag. Übrigens: Alessandra und Heidi sind seit Jahren alte Bekannte. Die Brasilianerin war bereits mehrmals als Gastjurorin bei GNTM und unterstützte das Topmodel bei seinen Entscheidungen. Ob sie auch in der neuen GNTM-Staffel wieder mit dabei sein wird, bleibt abzuwarten.