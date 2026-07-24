Neue Karriere? ZDF bestätigt: Ex-GNTM-Kandidat Luis wird diese Rolle in "Notruf Hafenkante" spielen Aktualisiert: Vor 3 Stunden von Nicola Schiller Wird Luis (r.) bald mit Franzi und Hans in Hamburg ermitteln? Bild: ProSieben / Christoph Köstlin; ZDF/Boris Laewen

Bei "Germany's Next Topmodel" ist Luis bis ins Halbfinale gekommen. Auch wenn es für den Sieg nicht gereicht hat, geht seine Karriere nach der Show weiter - wenn auch anders als gedacht.

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Regisseurin verkündet: "Notruf Hafenkante meets GNTM" Vor der Show hat GNTM-Kandidat Luis verraten, wo er sich in fünf Jahren sieht: "Das kommt ganz darauf an, was für Türen sich als Nächstes öffnen". Offenbar hat sich nun eine dieser Türen geöffnet. Statt in einer weiteren Casting-Show steht Luis bald für eine Fiction-Produktion vor der Kamera. Wie die deutsche Regisseurin Frauke Thielecke in mehreren Instagram-Posts zeigt, wird der Oldenburger bald Teil einer renommierten Krimi-Reihe sein:

Was für eine Freude, Regie beim beeindruckenden Schauspiel-Debüt von Luis Flügel zu führen - und das auch noch mit der fantastischen Lisa Karlström an der Seite. "Notruf Hafenkante"-Regisseurin Frauke Thielecke

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ZDF bestätigt: Das ist Luis' Rolle Wir haben beim Sender nachgefragt, was bereits über Luis' Rolle verraten werden darf: "Luis Flügel hatte bei uns in 'Notruf Hafenkante' sein Schauspieldebüt und war in einer kleineren Rolle als Pfleger im Elbkrankenhaus zu sehen". Und weiter: Als Pfleger Paul Gross "beruhigt er mit seinem Charme eine aufgeregte Patientin und hält eine junge Frau davon ab, sich fälschlicherweise zu stellen". Wann die Folge mit dem Arbeitstitel "Öl ins Feuer" ausgestrahlt wird, ist bisher noch nicht klar. Der Sender geht von einem voraussichtlichen Sendetermin im September 2027 aus.

Erste Einblicke auf Instagram Neben Luis wird auch die Schauspielerin Lisa Karlström eine Rolle übernehmen. Die geborene Schwedin teilt ebenfalls Behind-The-Scenes-Einblicke auf Instagram. Darauf sieht man sie mit Gipsbein in einem Krankenhausbett:

Danke für diese schönen Tage bei 'Notruf Hafenkante' - mit der wunderbaren Frauke Thielecke Regie und dem Schauspiel-Debüt des begabten Luis Flügel. Schön war's! Lisa Karlström

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Zuspruch von GNTM-Kollege Tony Unter den Kommentaren findet sich unter anderem einer von Model-Kollege Tony. Der Drittplatzierte der 21. GNTM-Staffel beglückwünscht Luis und meldet bei der Gelegenheit auch gleich Interesse an: