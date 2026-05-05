Bei der Met Gala sind zahlreiche Stars zur größten Modefeier der Welt zusammengekommen. Für einen ganz besonderen Hingucker sorgte dabei Heidi Klum. Die "Germany’s Next Topmodel"-Chefin erschien als Statue und war kaum wiederzuerkennen.

Die Queen aller Outfits ist zurück

Heidi Klum beweist einmal mehr, dass sie ein Händchen hat für spektakuläre Outfits hat. Jährlich überrascht die Chefjurorin von "Germany's Next Topmodel" bei ihren legendären Halloween-Partys mit neuen, aufwändigen Kostümen, die in wochenlanger Vorbereitungszeit entstehen. Jetzt sorgte Klum auch bei der Modeparty des Jahres - der Met Gala in New York - für Aufsehen. Sie war der Hingucker.

Die 52-Jährige erschien neben zahlreichen Stars in einem Look, der von einer Marmorstatue inspiriert war. Das Motto der Met Gala lautete in diesem Jahr "Fashion is Art". Und das Outfit, in dem Klum über den roten Teppich schritt, passte dazu perfekt.

Das Model sah aus, als sei es gerade einer Ausstellung von Statuen entstiegen. Die Idee dazu sei ihr bei einem Besuch im Metropolitan Museum gekommen, verriet sie - also genau dort, wo die hochkarätig besetzte Benefizveranstaltung stattfand.