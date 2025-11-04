Monatelange Vorbereitungen Heidi Klums Halloween-Kostüm 2025: Video zeigt, wie das Model zur Medusa wurde Aktualisiert: 12:19 Uhr von Nicholas V., Jan Islinger, Martin Meyer Für ihr Halloween-Kostüm bediente sich Heidi Klum diesmal aus der griechischen Mythologie: Sie erschien als Medusa auf dem roten Teppich. Bild: picture alliance / CJ Rivera/Invision/AP

Heidi Klum begeisterte erneut mit ihrem diesjähriges Halloween-Kostüm! Wie aus der GNTM-Chefin eine so furchteinflößende Medusa wurde, zeigte sie nun in einem Video.

Du willst Heidi Klum in Aktion sehen? Hier GNTM-Staffeln mit der Model-Chefin kostenlos auf Joyn streamen!

+++ Update 4. November 2025 +++

So aufwendig wurde Heidi verwandelt Nachdem Heidi Klum bei ihrer Halloween-Party als Medusa die ganze Welt begeistert hat, veröffentlichte sie nun einen Einblick hinter die Kulissen. Auf ihrem Instagram-Kanal sieht man, wie sie geschminkt wird und die einzelnen Teile des Kostüms nacheinander anlegt. Ein stundenlanger Prozess! Das umwerfende Endergebnis ist die Mühe aber definitiv wert.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

+++ Update 1. November 2025 +++

Die Queen of Halloween kehrt zurück Jedes Jahr im Herbst verwandelt Heidi Klum New York in eine Bühne für Horror-Haute-Couture. Seit mehr als zwei Jahrzehnten macht die 52-Jährige aus Halloween ein Popkultur-Ereignis - mit Kostümen, die eher nach Filmstudio als nach Faschingsfundus aussehen. Auch diesmal hielt die GNTM-Chefin die Spannung minutiös hoch. Auf Instagram zeigte sie lediglich kryptische Detailaufnahmen: grün verfärbte Haut, scharfe Zähne, verzerrte Grimassen. In der "Tonight Show" kündigte sie vorab an, es werde "besonders hässlich". Entsprechend fieberten Fans und Gäst:innen der Enthüllung entgegen.

Medusa betritt den roten Teppich Um Mitternacht deutscher Zeit dann der große Moment: Heidi Klum erschien als Medusa, mit schuppiger Haut, reptilienartigen Details und einem furchteinflößenden Gebiss auf der Party. Schlangen rahmten ihren Kopf, ihre Augen funkelten kalt aus ihrer Reptilien-artigen Haut. "Ich wollte wirklich, wirklich eine richtig hässliche, richtig furchtbare Medusa sein. Und ich finde, das ist uns perfekt gelungen - bis hin zu den Zähnen", erklärte sie später und fletschte ihr künstliches Gebiss. Medusa ist eine Gestalt der griechischen Mythologie. Mit Schlangen statt Haaren und einem Blick, der Menschen zu Stein verwandelt, zählt sie zu den furchteinflößendsten Monstern der antiken Sagenwelt. Passend dazu zeigte sich Ehemann Tom Kaulitz als versteineter Krieger an ihrer Seite. Seit 2018 treten die beiden als aufwendig inszeniertes Duo auf, ob als Shrek-Paar, Pfau mit Ei oder Angler und Wurm.

Passend zu Heidis Medusa-Kostüm erschien Tom Kaulitz als zu Stein gewordener griechischer Krieger. Bild: picture alliance / CJ Rivera/Invision/AP

Dass Klum ein Gespür fürs Verkleiden hat, überrascht nicht. Geboren im Rheinland, zelebriert sie Halloween längst wie andere Karneval. Nur dass sie statt auf Pappnase und Perücke auf Spezialeffekte und Maskenbauer:innen zurückgreift. Wochen, teils Monate, arbeitet sie mit ihrem Team an jedem Detail. Und die Mühe zahlt sich aus: Aus einer privaten Kostümparty ist längst ein internationales Ereignis geworden. Ihr neues Medusa-Kostüm reiht sich nahtlos ein in ein Repertoire, das von Cleopatra über Werwolf bis Regenwurm reicht. Mit ihren Kostümen hat Heidi Klum Halloween zur eigenen Kunstform erhoben.

+++ Ursprüngliche Meldung +++

Nur noch wenige Stunden bis "Heidi Halloween" Der Countdown läuft! Nur noch ein paar Stunden bis zum wichtigsten Tag für alle Grusel-Fans weltweit. Am 31. Oktober lädt Heidi Klum wieder zur legendären Halloween-Party in New York City. Die "Germany's Next Topmodel"-Chefin selbst fiebert dem schaurigen Spektakel am allermeisten entgegen und heizt auf Instagram die Vorfreude mit einer Compilation ihrer spektakulärsten Halloween-Looks der letzten 25 Jahre an. Seit 2000 zelebriert Heidi Jahr für Jahr ihre legendäre Halloween-Party, die Promis aus aller Welt anzieht.

Heidis Halloween-Kostüm 2025: Diese zwei Hinweise gibt es schon Doch was plant der Weltstar in diesem Jahr? Darüber kann nur gerätselt werden! In der Late-Night-Sendung "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" verriet die 52-Jährige bereits im August, dass ihr Kostüm "supergruselig" und "besonders hässlich" sein werde. Einen weiteren Hinweis lieferte Heidi Anfang September. Ein kurzer Instagram-Clip zeigte sie bei der Abnahme eines Gebiss-Abdrucks, kommentiert mit "Halloween is just around the corner". Besonders interessant: Die Markierung von Mike Marino deutet darauf hin, dass er auch dieses Jahr wieder an ihrem Kostüm mitwirkt. Bereits 2013 war der Hollywood-Maskenbildner verantwortlich für Heidis Oma-Kostüm.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Kürzlich enthüllte Heidi ein weiteres Detail ihres Halloween-Kostüms: ein Abdruck ihres Gesichts aus grauer Prothesen-Masse. Die Aussparung im unteren Lippen-Bereich gibt Rätsel auf: Könnte hier ein falsches Gebiss oder gar eine monströse Zunge Platz finden? Der vorherige Hinweis mit dem Zahnabdruck befeuert diese Vermutungen. Doch die Bildunterschrift "This is just the beginning" lässt Raum für Interpretationen - und die Fans weiter im Ungewissen. Ob es sich um eine gezielte Fährte handelt?

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Doch Hinweise gibt es nicht nur in Form von Plastiken. Heidi hat auch erste Hinweise auf die Farbkombinationen ihres aktuellen Halloween-Outfits durchsickern lassen. Anscheinend bestimmen Beige und ein sattes Birnengrün ihr diesjähriges Grusel-Design.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Heidi Klums letzter Hinweis galt dem Torso des Kostüms. Die GNTM-Chefin postete den Oberkörper von hinten fotografiert. Besonders auffällig: zwei Löcher auf Höhe der Schulterblätter. Ob es sich hierbei um eine Aufhängung für Flügel oder ähnliches handelt?

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Das sind die Spekulationen der Fans Auch die Fans rätseln schon kräftig mit, in welchem spektakulären Kostüm Frau Klum wohl dieses Jahr auf ihrer Party erscheint. Auf TikTok fällt vor allem ein Name auffällig oft: Marge Simpson aus den "Simpsons". Die Farbtöne, die in einem von Heidis Posts zu sehen waren, würden jedenfalls super dazu passen. Schließlich standen dort vor allem Gelbtöne im Fokus. Außerdem waren verschiedene Blau- und ein Grün-Ton zu sehen. Ein Hinweis auf Marges Haar und ihr Kleid?

Ich glaube, Marge Simpson, weil ihre Lippen auch ca. so aussehen und die Farbpaletten zeigen Blau und Gelbtöne Userin auf TikTok

Halloween-Kostüm 2025: Könnte Heidi als Marge Simpson gehen? Heidi Klum postete auf ihrem Insta-Account mehrere Farb-Paletten ihres aktuellen Halloween-Kostüms. Die kommen den verschiedenen Farben von Marge jedenfalls verdächtig nahe. Bild: Instagram / Heidi Klum | Fox

Für Ehemann Tom wäre die Rolle als Homer Simpson jedenfalls mehr als begrüßenswert! Bier trinken und auf Couches chillen? Hört sich nach einer chilligen Halloween-Party an ...

Dient etwa "Die Maske" als Vorbild? Doch noch ein anderer Name fällt gleich mehrfach: "Die Maske" aus dem gleichnamigen Film von 1994. Damals verkörperte Comedy-Legende Jim Carrey die ikonische und gleichermaßen völlig durchgeknallte Rolle der extrovertierten Comic-Figur. Im Direktvergleich fällt auf: Auch hier würden die Farbtöne bestens passen. Zusätzlich ergäbe die fehlende Unterlippe an Heidis vorläufigem Masken-Entwurf auch endlich einen Sinn.

Schlüpft Heidi Klum etwa in die Schuhe von Altmeister Jim Carrey? Er verkörperte 1994 die Maske im gleichnamigen Film. Bild: IMAGO / United Archives | Instagram / Heidi Klum

Ob Marge Simpson, die Maske oder doch eine ganz andere Figur - uns Fans werden morgen Abend ziemlich sicher die Kinnladen runterfallen. Ganz wie in alter Jim-Carrey-Manier ...

Wo findet "Heidi Halloween" 2025 statt - und wer ist dabei? Fest steht allerdings schon jetzt: Die begehrten Einladungen sind bereits im Umlauf! "Making The Cut"-Gewinner und Heidis langjähriger Freund Yannik Zamboni teilte seine Freude auf Instagram und gewährte einen ersten Blick auf das heißbegehrte Ticket.

Designer Yannik Zamboni teilte seine Freude über die exklusive "Heidi Halloween"-Einladung auf Instagram. Bild: Instagram / yannikzamboni

Die Einladung enthüllt die Eckdaten für dieses Jahr: Am 31. Oktober ab 21 Uhr verwandelt sich das Hard Rock Hotel in New York erneut in die gruseligste Party-Location der Stadt. Für den passenden Sound sorgt kein Geringerer als DJ Questlove von der Band The Roots, der bereits 2013 die "Heidi Halloween"-Tanzfläche zum Beben brachte.

Heidi Klums Halloween-Party 2025: Diese Gäste sind bereits bekannt Heidi Klums Halloween-Party verspricht auch dieses Jahr wieder ein Staraufgebot der Extraklasse. Neben Yannik Zamboni haben sich bereits Model und Moderatorin Rebecca Mir mit Massimo Sinató angekündigt. Auch das "HeidiFest"- und GNTM-Universum ist prominent vertreten: Influencer Paul Bunne, die schillernden Dragqueens Candy Crash, Catherrine Leclery und Katy Bähm, Ex-GNTM-Kandidatin Ida Kulis, Male Model Jannik Richter sowie die GNTM-Sieger:innen Vivien Blotzki, Jermaine Kokoú Kothé und Daniela Djokic werden erwartet. Alle bestätigten Gäst:innen auf einen Blick Bill Kaulitz

Candy Crash

Catherrine Leclery

Daniela Djokic

Ida Kulis

Jermaine Kokoú Kothé

Jannik Richter

Katy Bähm

Leni Klum

Massimo Sinató

Rebecca Mir

Thomas Hayo

Tom Kaulitz

Vivien Blotzki

Yannik Zamboni

Hinweise auf Outfit bei Jimmy Fallon In der US-Sendung "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" ließ Heidi bereits im August durchblicken, dass sie in diesem Jahr richtig auf den Putz hauen möchte, quasi vom Supermodel zum Supermonster?

Ich werde besonders hässlich sein! Und supergruselig! Heidi Klum über ihr Halloween-Kostüm 2025

Dass Heidi keine halben Sachen macht, ist bekannt: Monatelange Planung, ein ganzes Team an Masken-Bildner:innen und immer wieder neue, schräge Ideen - von Kleopatra bis zum Wurm war schon alles dabei. Seit 2018 steht auch Ehemann Tom Kaulitz verkleidet an ihrer Seite. Ob als Aliens oder grünes Shrek-Paar - die beiden liefern immer wieder aufs Neue. Und klar ist jetzt schon: Auch 2025 dürfte ihr Auftritt wieder das Internet sprengen.

Von einem anderen Stern Tom Kaulitz (l.) und Heidi Klum (r.) verwandelten sich 2024 in Steven Spielbergs E.T. und ließen dabei keinen Raum für Interpretation. Heidi Klum erkennt man hier höchstens noch an ihrem rechten Auge, das auf Höhe des Halses von Lady-E.T. rausspitzt. Bild: picture alliance / Evan Agostini/Invision/AP

Im vergangenen Jahr schlüpften Heidi und Tom in zwei ziemlich abgefahrene Versionen des Kult-Außerirdischen E.T. - ein Look irgendwo zwischen creepy und niedlich. Für Heidi war das Ganze aber alles andere als bequem. Es sei schwer gewesen, den Kopf auf dem Kopf zu behalten, erzählte sie bei Jimmy Fallon. "Ich dachte, mein Hals bricht gleich durch." Für das perfekte Kostüm gibt Heidi eben alles.