Eine Reise voller Überraschungen Anna vor dem GNTM-Finale heute: "Stand wirklich nicht auf meiner Bingo-Karte" - gewinnt sie den Titel? Aktualisiert: Vor 3 Stunden von Nicholas Vogel Auf Joyn ansehen Preview: Das große Finale Videoclip • 01:05 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Wo einst Unsicherheit begann, steht heute ein Platz im Rampenlicht: Anna hat sich bis ins große Finale der 21. Staffel gekämpft. Kurz vor der Entscheidung hat die 22-jährige Pflegefachfrau uns ein exklusives Interview gegeben.

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Nur noch wenige Stunden trennen Kandidatin Anna vom wohl wichtigsten Abend ihrer bisherigen Modelkarriere: dem großen Finale der 21. Staffel von "Germany's Next Topmodel". Gemeinsam mit Daphne und Aurélie steht sie am Donnerstag (28. Mai, ab 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn) im großen Showdown um den begehrten Titel.

Bald verfügbar Heute, 20:15 Uhr • Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum Wer wird Germany's Next Topmodel 2026? Das große Finale heute ab 20:15 Uhr im Stream Verfügbar auf Joyn 140 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Exklusives Interview mit Anna Solider Auftritt vor schwerem Gerät: Anna beim "Harper's Bazaar"-Shooting in Folge 24. Ob ihr Gesicht bald das Cover des Mode-Magazins zieren wird? Bild: ProSieben / Sofia Sanchez & Mauro Mongiello

Im exklusiven Joyn-Interview blickt Finalistin Anna auf ihre intensive GNTM-Reise zurück, spricht offen über emotionale Schlüsselmomente abseits der Kameras, tiefe Freundschaften, die Zeit kurz vor dem Finale und verrät, worauf sich Fans beim spektakulären Abschluss der Staffel freuen dürfen. Herzlichen Glückwunsch zum Einzug ins große Finale der 21. Staffel, liebe Anna. Hättest du damit gerechnet, es so weit im Wettbewerb zu schaffen? Anna: Vielen lieben Dank! Oftmals setzt man sich erst kleine Ziele, um die Erwartungen so gering wie möglich zu halten. Deshalb war vorerst mein Ziel, das Casting als Chance für neue Erfahrungen zu nutzen und über meinen Schatten zu springen. Aber:

Dass ich so über mich hinauswachse, jede weitere Woche meistere und jetzt im Finale stehe, stand wirklich nicht auf meiner Bingo-Karte! Anna

Was waren für dich die Key-Momente der Staffel? Welche Situationen sind dir besonders in Erinnerung geblieben? Es gab so viele schöne und lehrreiche Momente, die ich niemals vergessen werde, sei es auf dem Laufsteg oder beim Shooting. Aber so richtige Key-Momente entstanden oftmals erst, wenn die Kameras aus waren. Zum Beispiel das erste Mal aufzuwachen mit 26 mir noch fremden Menschen, die intensiven Gespräche abends auf der Ranch im Pool und die langsamen Vormittage auf dem Balkon der Villa über L.A. Zu diesen Zeitpunkten setzte dann meist erst die Realisation ein, dass das, was ich gerade erlebe, kein Traum ist. Mit welchen Kandidatinnen und Kandidaten sind enge Freundschaften entstanden? Mit wem hast du auch nach der Show noch Kontakt? Durch diese intensive Zeit habe ich alle sehr liebgewonnen und ins Herz geschlossen. Daher pflege ich mit vielen noch sehr regelmäßig Kontakt und darf einige sogar als Freunde bezeichnen. Aber eine ganz besondere Bindung habe ich bis heute noch zu Lara. Vor einigen Monaten wussten wir nicht einmal von unserer Existenz und jetzt wäre sie kaum noch aus meinem Leben wegzudenken.

Das Finale rückt immer näher und die Spannung steigt spürbar. Wie erlebst du die Zeit bis zur Ausstrahlung mental und emotional? Hast du für dich bestimmte Routinen oder Strategien, um fokussiert und gelassen zu bleiben? Die Zeit vor dem Finale ist superaufregend, aber auch sehr emotional. Das Kapitel "Germany's Next Topmodel" 2026 nähert sich langsam dem Ende und auch wenn ich mir sicher bin, dass es erst der Anfang war, denke ich viel über meine Zukunft nach und darüber, wie sehr ich die Zeit vermissen werde. Deshalb bin ich superdankbar für das tolle Umfeld, in dem ich mich bewegen darf, sei es Arbeitskollegen oder Familie und Freunde. Dort stoße ich stets auf Unterstützung, was mir sehr viel Kraft und Motivation gibt. Noch ist offen, wer sich am Ende den Titel sichert: Wer hat deiner Meinung nach die größten Chancen auf den Sieg? Ich glaube, im Finale kann wirklich alles passieren! Den Sieg hätte in meinen Augen ganz ehrlich jeder verdient. Wir alle verfolgen einen Traum und haben uns über die Zeit extrem weiterentwickelt. Deshalb, denke ich, entscheiden am Ende oft nur die kleinsten Nuancen.

Egal, wer den Titel zum Schluss verdient gewinnt, keiner geht als Verlierer nach Hause. Anna

Ohne zu viel zu spoilern: Worauf dürfen sich die Fans im Finale freuen? Die Fans dürfen sich auf ein Finale freuen, das wirklich etwas Besonderes ist. Hollywood als Location bringt natürlich noch mal eine ganz andere Energie und einen riesigen Wow-Faktor mit sich, so hat man ein GNTM-Finale bisher noch nicht erlebt. Es wird glamourös, emotional und an einigen Stellen auch überraschend. Die Stimmung vor Ort war einfach einzigartig und unvergesslich.

Du wirst auch beim Final-Event am 28. Mai im Berliner Zoo Palast vor Ort sein. Worauf freust du dich dort am meisten? Ich freue mich vor allem darauf, alle wiederzusehen, weil sich der Kreis damit irgendwie schließt. Gemeinsam hat diese ganze Reise begonnen und jetzt endet sie auch wieder gemeinsam. Nach all den intensiven Wochen wird es bestimmt besonders emotional, noch mal alle zusammen im Zoo Palast zu sehen. Außerdem freue ich mich darauf, die einzigartige Atmosphäre des Finales noch mal richtig aufzusaugen und zu genießen, denn dieses Ereignis ist wirklich einmalig.

Gab es für dich bereits Model-Jobs abseits der Show? Wie sehen deine Pläne nach GNTM aus - ist schon etwas in der Pipeline? Ja, ich durfte neben der Show bereits erste Erfahrungen sammeln und ein paar spannende Projekte umsetzen, worüber ich mich natürlich sehr freue. GNTM hat mir viele neue Möglichkeiten eröffnet und dafür bin ich unglaublich dankbar. Für die Zeit danach möchte ich auf jeden Fall weiter im Modelbereich arbeiten und schauen, welche Chancen sich ergeben. Es gibt schon einige spannende Gespräche und Ideen, deshalb bin ich sehr gespannt, was die nächsten Monate bringen.

Ob Heidi Klum Finalistin Anna zu Germany's Next Topmodel 2026 kürt, siehst du am Donnerstag, 28. Mai, um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn.