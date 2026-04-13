Kaum wiederzuerkennen Heidi Klum inkognito: Als "Techno-Hexe" mischt die GNTM-Chefin das Coachella auf Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von C3 Newsroom Heidi Klum strahlt hier am GNTM-Set. Auf dem Coachella-Festival sorgte sie mit ihrem extravaganten Look für Furore. Bild: ProSieben / Max Montgomery, Instagram / heidiklum

Heidi Klum zieht beim Coachella-Festival alle Blicke auf sich. Jetzt zeigte sich die GNTM-Chefin in einem Outfit mit schwarzer Perücke, Cowboy-Boots und einem weißen Kleidchen, das es in sich hat.

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Inkognito beim Coachella-Festival: Heidi Klum sorgt für Wirbel "Techno-Hexen" - so betitelt Heidi Klum ihren Auftritt selbst. Die Chefin von "Germany’s Next Topmodel" sorgte auf dem berühmten Coachella-Festival in Kalifornien am Wochenende mit einem völlig veränderten Look für Aufsehen. Auf den ersten Blick ist sie kaum wiederzuerkennen. Die 52-Jährige zeigt sich in einem Instagram-Clip mit langer schwarzer Perücke, schwarzem Lippenstift und XXL-Sonnenbrille. In schwarz-weißen Cowboy-Stiefeln und in einem weißen, asymmetrischen Kleidchen geht sie am zweiten Tag des Festivals über das Gelände in Indio. Das Kleid hat es dabei in sich: Der asymmetrische Schnitt gewährt hinten einen Blick auf einen Teil ihres Pos und die Spitzenwäsche, die Heidi Klum unter dem Kleid trägt. Sie blitzt hervor, wenn Klum sich dreht und der Stoff des Outfits schwingt. Schwarze Netzstrümpfe und eine kleine Crossbody-Tasche runden den Look ab.

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"OMG! Ist das Heidi?" So reagieren Fans auf ihren Coachella-Look Viele Fans reagieren in den Kommentaren überrascht und begeistert. "OMG! Ist das Heidi? Ich dachte, es sei jemand anders. Sie ist wunderschön. Sie ist eine Diva!", schreibt eine Userin. Eine andere betont: "Was für eine tolle Idee, inkognito unterwegs zu sein." Als "hammermäßig" und "ikonisch" wird ihr Auftreten gelobt. Bei dem Outfit hat Heidi auf einen Designer gesetzt, den sie beruflich und privat sehr schätzt. Ihr Kleid stammt von Yannik Zamboni und seinem Schweizer Label Maison Blanche. Auch schon ihr erstes Coachella-Outfit hatte er entworfen.

Auch da war Heidi Klum kaum wiederzuerkennen: Am ersten Tag des Coachella-Festivals zeigte sie sich aber nicht mit schwarzer, sondern hellblonder Perücke, die ihr fast bis zu den Hüften reichte. Dazu trug sie einen weißen Cut-out-Body mit Netz- und Riemen-Details, eine passende Hose, bei der sie Knopf und Reißverschluss offen ließ, und eine große, weiße Mütze. Auch hier sorgte die XXL-Sonnenbrille für den Inkognito-Look.

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Ihre Auftritte beweisen einmal mehr, dass Heidi Klum ein Händchen für extravagante Looks - und dass das Coachella-Festival nicht umsonst als Wüsten-Laufsteg der Stars gilt.