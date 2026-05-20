Visual Recap auf Instagram Gibt's modische Jugend-Sünden? So sah GNTM-Juror Kilian Kerner früher aus Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von Tina Lilian Der Berliner Designer Kilian Kerner war schon als Kind en vogue. Bild: IMAGO / SEPA.Media, Instagram / kiliankerner_

Heute kleidet er Stars wie Kylie Minogue, Jennifer Lopez und Rita Ora in dramatische Gewänder und unterstützt Heidi Klum bei GNTM als Gastjuror. Doch auch Deutschlands Star-Designer hat mal klein angefangen. Auf Instagram gewährt uns Kilian Kerner anlässlich seines 47. Geburtstags einen Einblick in ein ganz persönliches Familienalbum.

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Früh übt sich: Schon Kleinkind Kilian liebt das Einkleiden Ein wilder blond-brauner Haarschopf und ein breites Lächeln: Die Reise in Kilians Vergangenheit beginnt mit ein paar Kinderfotos des Modedesigners. Dank körnig-verschwommener Optik versprühen die Relikte aus dem prädigitalen Zeitalter Nostalgie pur. Dass bereits in der Kindheit die Weichen für Kilian Kerners Lebensweg gestellt wurden, lässt sich gut erkennen: Mit strahlendem Gesicht zieht er seine Puppe an. Als Teenager wird das offene Lachen durch ein cooleres Lächeln ersetzt. Und natürlich darf die obligatorische Boyband-Gedächtnis-Frisur nicht fehlen. Auch Kilian Kerner trug den ikonischen 90er-Jahre-Trendschnitt "Frosted Tips" (Igel-Frisur mit blondierten Spitzen).

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Tennis, Schwimmen und große Erfolge: Bilder aus Kilian Kerners Privatleben Das Instagram-Carousel zeigt neben den Kinderbildern auch, wie der Berliner Designer seine Freizeit verbringt. Ob beim Baden oder Eisessen, Kilian lässt seine Fans an seinem Leben teilhaben. Auf einem der Bilder zeigt er sich außerdem bei seinem Lieblingssport: Schon seit vielen Jahren ist Tennis sein Ausgleich zum Mode-Business. Seit er im Alter von sechs Jahren Steffi Graf im Fernsehen sah, zieht es Kilian auf den Tennisplatz. Zwischen all den Bildern ist im Insta-Karussell auch ein Video versteckt: Sichtlich bewegt verbeugt sich Kilian mit den Models an der Hand am Ende seiner Fashion-Show. Es war ein weiter Weg vom Jungen mit der Puppe bis auf die Laufstege der Welt, da dürfen ruhig ein paar Tränchen fließen. Mit 47 Jahren hat sich Kilian Kerner längst ein eigenes Modeimperium aufgebaut und eine beeindruckende Karriere hingelegt, ganz ohne klassische Mode-Ausbildung.

Kilian Kerner bei GNTM 2026: Jetzt die Folge mit dem Star-Designer kostenlos streamen Ganze Folge Germany's Next Topmodel Himmlisch schönes Shooting & 80s-Power auf dem Catwalk Verfügbar auf Joyn Folge vom 26.02.2026 • 120 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

"Kerner und Klartext": Kilians Meinung offen und ehrlich auf Instagram Kinderbilder, GNTM backstage und stylische Einblicke in die Mode-Welt: Kilian Kerner ist Experte im Insta-Game. Jetzt legt er nach: In seiner neuen Reel-Serie beantwortet der Designer herausfordernde Fragen zu seinem Leben.

So ehrlich. So privat. So ungeschönt wie nie. Kilian Kerner über "Kerner und Klartext"

"Wann hast du das erste Mal gemerkt, dass du schwul bist?", "Wann warst du das erste Mal verliebt?" oder "Gibt es echte Freundschaften in der Mode?" - Kilian drückt sich um keine Antwort. Aufrichtig und unverfälscht spricht er über seine herausfordernde Kindheit und erzählt, wie er sich nach 12 Jahren Single-Dasein plötzlich in das Foto seines jetzigen Partners verliebt hat. Auch über "Germany's Next Topmodel" verrät Kilian ein paar Geheimnisse. Viele Menschen habe er am Set bereits kennengelernt, aber nicht immer sei die Zusammenarbeit positiv gewesen.

Ja, es gab einmal eine Person, auf die ich mich extrem gefreut habe und die ich dann gar nicht mochte. Kilian auf die Frage "Gab es bei GNTM mal jemanden, den du nicht mochtest?"

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