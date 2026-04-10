Harter Weg Von Pierre lernen: Was GNTM-Models laut Kilian Kerner gnadenlos unterschätzen Aktualisiert: Vor 57 Minuten von C3 Newsroom Kilian Kerner hat tiefe Einsichten in die Mentalität der GNTM-Models gewonnen. Auf Instagram verrät er, was die meisten auf die leichte Schulter nehmen. Bild: Kilian Kerner

Der Berliner Modedesigner Kilian Kerner weiß genau, wie die Modelwelt tickt - ganz im Gegensatz zu einigen GNTM-Models, wie er in einem neuen Reel auf Instagram erklärt. Doch was braucht es eigentlich, um Topmodel zu werden? Und was hat GNTM-2025-Zweiter Pierre richtig gemacht?

Kilian Kerner bei GNTM 2026 Germany's Next Topmodel Hier die Folge mit dem Star-Designer kostenlos streamen Verfügbar auf Joyn Folge vom 26.02.2026 • 120 Min • Ab 12 Aktionsmenü öffnen

Kilian Kerner mit wichtigen Tipps für die Zeit nach GNTM Kilian Kerner hat schon einiges miterlebt, schließlich hat er am GNTM-Set zahlreiche Drehtage verbracht. Dabei sind ihm natürlich die buntesten Kandidat:innen über den Weg gelaufen, die ihn nicht nur begeistert, sondern manchmal auch einiges an Kritik abverlangt haben. Der Modedesigner ist eine besonders ehrliche Haut, gesteht er im neuesten Reel seines Instagram-Formats "Kerner & Klartext".

Ich glaube, das haben viele mittlerweile gesehen, dass ich auf eine charmante Art - zumindest meistens - die Wahrheit sage. Kilian Kerner

Das nicht zu tun, fände er ganz schwierig, erklärt er. "Dann würde ich mich selbst nicht wiedererkennen und mögen."

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Spannungen am GNTM-Set So ehrlich Kilian Kerner ist, so hart fällt auch sein Urteil für manche Kandidat:innen aus. Am Set hätte es tatsächlich schon einmal jemanden gegeben, den der Modedesigner nicht mochte, verrät er.

Ja, es gab einmal eine Person, auf die ich mich extrem gefreut habe, und die ich dann gar nicht mochte. Kilian Kerner

Warum? Da sei eine "Anspannung" zwischen ihm und der Person gewesen, verrät Kerner. Mehr zum Grund und zur Identität der Person möchte der Designer jedoch nicht verraten.

Kilian Kerner: Was unterschätzen GNTM-Kandidat:innen? Zurück zu den GNTM-Kandidat:innen, denn hier hat Kilian Kerner nach sechs Besuchen am Set tiefe Einsichten gewonnen. Viele von ihnen würden gar nicht wissen, auf was sie sich da einlassen, erklärt er. "Ich glaube, was viele GNTM-Kandidaten unterschätzen, ist die Zeit danach."

Du wirst nur erfolgreich, wenn du dir danach den Arsch aufreißt. Kilian Kerner

Viele würden ihren Bekanntheitsgrad durch ihre GNTM-Teilnahme maßlos überschätzen. "Nach einem Jahr hört das sowieso auf, dann sind die nächsten da", erklärt Kerner. Viele würden auch einfach in andere Branchen abdriften.

Wenn du Model werden willst, darfst du dich nicht von der Influencer-Sache überrollen lassen und das schöne ganze Geld mitnehmen. Kilian Kerner

Man müsse ernsthaft an einer Model-Karriere arbeiten, rät der Designer.

GNTM 2025: Pierre macht es richtig Doch es ist ja nicht so, als seien alle GNTM-Kandidat:innen auf dem falschen Pfad unterwegs. In seinem Instagram-Format verrät Kilian Kerner direkt auch, wer ihn derzeit besonders begeistert.

Wer das aktuell sehr gut macht, ist Pierre. Der hat zugehört, der hat gelernt. Kilian Kerner

Der Weg danach sei für ihn jedoch trotzdem so hart wie für jedes andere Model auch, stellt der Modedesigner klar. Am Ende geht es schließlich darum, auf ganzer Linie zu überzeugen.

Ein echtes Topmodel macht für mich aus: Die Türen gehen auf, und man fällt um. Kilian Kerner

Als das erste Mal Supermodel Toni Garrn in seinem Büro stand, sei er umgefallen, erinnert er sich. Auch Heidi Klum hätte ihn beeindruckt. "Die hat halt eine Aura und etwas ganz Spezielles, was man einfach nicht beschreiben kann."

Du musst es einfach haben, und das haben nicht viele. Kilian Kerner

GNTM-Zweiter Pierre reagiert auf Kerner-Lob Ein Ritterschlag für jedes Model: Pierre stand erst kürzlich für Dolce & Gabbana auf der Mailänder Fashion Week. Bild: picture alliance / ZUMAPRESS.com

Auf Instagram hat Pierre auf das Lob des Modedesigners mittlerweile reagiert. Unter dem Video hat er Kerner noch einmal seinen Dank ausgesprochen und betont, dass er ihm nur zustimmen kann.

Du sagst es, Kilian, der Weg danach ist abnormal schwer. Und du warst der Erste, der mir super Tipps gegeben hat. Dafür bin ich dir immer dankbar. Pierre

Die 21. Staffel "Germany's Next Topmodel" siehst du immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.