"Es gibt nur eine"
Was war denn da los? GNTM-Chefin Heidi Klum liefert sich auf Instagram Prügel-Szene mit Star-Designer
Aktualisiert:von C3 Newsroom
Was ist denn hier los? GNTM-Chefin Heidi Klum liefert sich einen wilden Kampf im Backstage-Bereich ihrer US-Show "Project Runway". Was steckt dahinter?
Das volle Paket "Germany's Next Topmodel"
Heidi Klum liefert sich skurrilen Kampf mit blonder Frau
Hier fliegen die Fetzen! "Germany’s Next Topmodel"-Chefin Heidi Klum hat ein Video veröffentlicht, bei dem es ordentlich zur Sache geht. Darin prügelt sich Klum mit einer anderen (vermeintlich) blonden Frau.
In dem Instagram-Clip ist zu sehen, wie Klum zunächst bestens gelaunt in die Garderobe ihrer US-Show "Project Runway" kommt. Auf dem Arm trägt sie Fritz, ihr neues Hündchen, das bei diversen öffentlichen Auftritten selbst längst Star-Potenzial bewiesen hat.
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Erst "Catfight", dann Glamour-Auftritt bei Film-Premiere für Heidi Klum
"Morning!“, ruft Heidi beim Betreten der Garderobe, staunt dann aber nicht schlecht, als eine andere blonde Frau auf ihrem Stuhl sitzt. "Wer ist das?", fragt sie entgeistert und erntet nur ein zickiges: "Wer verdammt glaubst du, dass es ist?"
Dann liefern sich die beiden einen wilden Kampf. Sie kreischen, ringen auf einer Couch miteinander, ziehen sich an den Haaren - bis Heidi ihrer Gegnerin die blonde Perücke vom Kopf reißt und klarstellt: "Es gibt nur eine!"
Bei ihrer Kontrahentin handelt es sich um den Designer Christian Siriano, der an der Seite von Klum in der kommenden 22. Staffel von "Project Runway" erneut als Mentor und Juror dabei sein wird. Die beiden beweisen mit ihrem Kampf also eine Menge Humor. "Catwalk? Or Catfight?", schreibt die GNTM-Chefin augenzwinkernd dazu.
Schon gesehen? Christian Siriano an Heidi Klums Seite bei GNTM 2026 - hier die ganze Folge streamen:
Für Aufsehen hat die 52-Jährige gerade auch bei der Weltpremiere des Kinofilms "Der Teufel trägt Prada 2" in New York gesorgt. Sie erschien in einem langen, hellgrünen Neckholder-Kleid mit Cut-outs.
Dabei handele es sich um einen "Sieger-Look" aus der kommenden Staffel von "Project Runway", hieß es dazu auf der Instagram-Seite der Sendung.
Mehr von Heidi Klum siehst du aktuell in der 21. Staffel von "Germany's Next Topmodel": immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und im Stream auf Joyn.
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