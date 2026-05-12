GNTM 2026: Wer schafft es am Donnerstag ins Halbfinale?

Mit Glatze Richtung Ziel GNTM-Endspurt 2026: Wer schafft es am Donnerstag ins Halbfinale? Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Nicholas Vogel Auf Joyn ansehen Preview: Paris-Chic trifft auf Glatzen-Schock Videoclip • 03:38 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Der Countdown läuft: Nur noch wenige Schritte trennen die Kandidat:innen vom großen Finale. In Folge 23 spitzt sich der Wettbewerb dramatisch zu - mit einem Walk, der nichts kaschiert. Ohne Haare, ohne Ablenkung und unter maximalem Druck zeigt sich, wer wirklich überzeugt. Für wen geht der Traum weiter und wer verpasst den Einzug ins GNTM-Halbfinale?

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Kein Verstecken mehr: Radikales Umstyling kurz vor dem Ziel Zwei Wochen vor dem Finale überrascht Heidi Klum ihre neun verbliebenen Models mit einer klaren Ansage: "Heute zählen der Walk und die Personality mehr denn je." Statt auf große Looks oder auffällige Stylings setzt die Model-Chefin auf Reduktion. Ganz in Schwarz und mit kahlrasierten Köpfen stehen die Kandidat:innen auf dem Laufsteg - fokussiert auf Präsenz, Haltung und Ausstrahlung. Die Anforderungen steigen spürbar. Heidi Klum macht deutlich, dass Talent allein nicht mehr ausreicht: "Generell kann man die alle so in die große weite Welt schicken", erklärt sie - und betont:

Ehrgeiz reicht nicht immer, so kurz vor dem Ziel entscheiden Kleinigkeiten. Heidi Klum

Drei Posen, drei Emotionen Die Aufgabe klingt zunächst simpel, hat es aber in sich: ein geradliniger Walk, dazu drei Posen mit völlig unterschiedlicher Wirkung. Einmal kraftvoll wie Superman, einmal gefühlvoll wie Kate Winslet in "Titanic" und einmal so sinnlich wie möglich. Gastjuror und Model Calum Harper schaut dabei ganz genau hin und betont:

Die Unterschiede in den Posen sind wirklich entscheidend. Calum Harper

Auch Popstar Manon Bannerman zeigt sich beeindruckt vom Auftreten der Models - besonders vom Selbstbewusstsein, das sie ohne Haare an den Tag legen.

Glatze als Statement - und als Herausforderung Mit kahlrasierten Köpfen sind die Models beim Entscheidungs-Walk in Folge 23 auf das Wesentliche reduziert. Bild: ProSieben / Max Montgomery

Für einige ist der Look mehr als nur ein Umstyling. Anika, die wegen der Immunkrankheit Alopecia Areata keine Haare mehr hat, sieht darin eine Bestätigung: "Das zeigt mir auch, dass ich in der Modewelt mit meinem uniquen Look später eine Chance habe, laufen zu können." Ihre Mitstreiterin Anna bringt es auf den Punkt: "Man kann sich jetzt nicht mehr hinter den Haaren verstecken." Alexavius nimmt es mit Humor, auch wenn er skeptisch bleibt: "Ich sehe aus, als würde mir Amazon gehören." Gastjurorin Manon Bannerman wundert sich:

Ich liebe das Selbstbewusstsein der Models. Ich kann sie mir kaum mit Haaren vorstellen. Manon Bannerman

Nerven, Zweifel und Kampfgeist Mit dem Finale in greifbarer Nähe wachsen die Emotionen. Die Angst, so kurz vor dem Ziel gehen zu müssen, sitzt tief. Daphne gibt offen zu: "So kurz vor dem Ziel nach Hause fliegen zu müssen, das würde mich schon sehr treffen." Andere schöpfen neue Kraft aus dem Druck. Godfrey erinnert sich an seine Zweifel - und bleibt dennoch kämpferisch: "Ich habe mir mehrfach gedacht, ich will nach Hause fliegen. Aber never give up! Jetzt will man es Heidi umso mehr zeigen." Ibo bleibt optimistisch: "It’s not over, it’s just starting now." Tony hingegen ringt mit sich selbst und fragt sich, ob das wirklich schon das Ende sein kann. Anna zeigt sich reflektiert: Sie habe an sich gearbeitet, sei zwar nervös, aber der Druck mache ihr inzwischen weniger aus.

Tränen oder Triumph? Diese Models kämpfen noch um den Titel Die Spannung ist greifbar: Wer überzeugt Heidi Klum und die Gastjuror:innen - und wer muss kurz vor dem Ziel gehen? Diese Kandidat:innen dürfen auf einen Platz im Halbfinale hoffen: Alexavius (22, Graz)

Anika (27, Paderborn)

Anna (22, Landkreis Rosenheim)

Aurélie (21, Pulheim)

Daphne (25, Pulheim)

Godfrey (34, Wien)

Ibo (21, Münster)

Luis (24, Hamburg)

Tony (31, Berlin)

Der Weg ins Finale ist eröffnet: Jeden Donnerstag um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn zeigt sich, welche Kandidat:innen dem großen Ziel näherkommen.