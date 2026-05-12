Humpelnd auf Gaudís Spuren
Heidi Klum weint spanische Tränen: Darum endete ihr Barcelona-Trip in der Notaufnahme
Aktualisiert:von Jan Islinger
Schmerzhafter Urlaub für Heidi Klum. Durch einen Unfall landete sie in der Notaufnahme in Barcelona. Warum sie sich nicht beirren lässt und ihren Besuch in Katalonien zum Weinen schön findet.
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Ein Werbe-Shooting endet in der Ambulanz
Das tat weh! Bei einem Werbe-Shooting in Barcelona zog sich Heidi Klum am vergangenen Wochenende einen Muskelfaserriss am Fuß zu. Doch von Trübsal keine Spur. Stattdessen erkundet die Topmodel-Chefin fleißig die Hauptstadt Kataloniens - wenn auch etwas langsamer als sonst.
Humpelnde Heidi auf den Spuren von Gaudí
Auf ihrem Instagram-Account sah man Heidi Klum dann zusammen mit Neu-Familienmitglied Fritz vor der Sagrada Familia, einem der wohl eindrucksvollsten Werke des spanischen Architekten und Künstlers Antoni Gaudí, der Barcelona maßgeblich geprägt hat. Auch Heidi Klum zeigt sich sichtlich überwältigt von dem pompösen Bauwerk des Modernisme-Künstlers.
Ich weine, es ist so schön.
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Heidi Klum ist sich allerdings auch nicht zu schade, ein paar Impressionen ihrer neuen Walk-Künste zu demonstrieren. Auf Instagram sieht man, dass sie der Muskelfaserriss ganz schön einschränkt in ihrer Motorik.
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Clapton-Konzert mit Elle MacPherson
Doch Heidi Klum wäre nicht Heidi Klum, wenn sie sich von irgendetwas aufhalten ließe. Ganz im Gegenteil: Nach der ausgedehnten Sightseeing-Tour ging es am Abend sogar noch auf ein Konzert des Gitarren-Virtuosen Eric Clapton. Dort erschien die GNTM-Chefin aber nicht allein, sondern zusammen mit Model-Kollegin Elle MacPherson, der sie danach für eine "fantastische Nacht" dankte.
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So steht es um Heidis Verletzung
Nach dem Barcelona-Trip ging es für Heidi Klum direkt weiter nach Cannes, wo heute die 79. Internationalen Filmfestspiele starten. Vom Hotel aus gab es auch ein kleines Fuß-Update. Der sieht nach wie vor nämlich ziemlich geschwollen und schmerzhaft aus.
Na dann wünschen wir mal gute Besserung und ein paar schöne Screenings auf dem wichtigsten Filmfest des Jahres!
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