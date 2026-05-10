Ominöses Foto GNTM-Gewinner schon verraten? Über dieses Bild rätselt gerade das Netz Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Jan Islinger Germany's Next Topmodel GNTM-Reunion beim Finale 2025: Alle GNTM-Gewinner:innen vereint Videoclip • 07:51 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Ein Bild beschäftigt die GNTM-Community. Hat ProSieben versehentlich die Gewinner:innen der 21. Staffel verraten? Ein Erklärungs-Versuch.

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Ein mysteriöses Foto gibt Rätsel auf Als letzte Woche das Social-Media-Team von ProSiebenSAT.1 den Gewinn der aktuellen Staffel "Germany's Next Topmodel" in einem Instagram-Post erwähnte, klang das zunächst nach stinknormaler Routine-Arbeit. Doch betrachtet man das Bild genauer, sind zwei Silhoutten der möglichen Gewinner:innen zu erkennen. Findige Journalist:innen und Fans wollen darin jetzt bereits konkrete Models aus dem Cast ausgemacht haben.

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Hollywood-Vibes zum Finale Schon länger dürfte bekannt sein, dass das diesjährige GNTM-Finale keine Live-Show sein wird. Stattdessen wurde das heiß erwartete Event direkt in Los Angeles abgedreht - natürlich mit dem passenden Hollywood-Glamour! Somit dürfen sich die Fans am 28. Mai 2026 auf ein absolutes Spektakel freuen. Unter den Gäst:innen werden unter anderem Sharon Stone, Nicole Scherzinger, Adriana Lima und Winnie Harlow sein.

Auch in diesem Jahr wird es eine Gewinnerin und einen Gewinner geben. Neben 100.000 Euro Preisgeld landen die neuen Titelträger:innen wieder auf dem Cover der "Harper's Bazaar". Durch einen Post des Social-Media-Teams von ProSiebenSAT.1 sind nun erste Gerüchte über die möglichen Staffel-Sieger:innen aufgeploppt.

Spoilert ein Insta-Post die möglichen Gewinner:innen? So spekuliert der "Trierische Volksfreund" darüber, ob auf dem Bild vielleicht Luis und Anna erkennbar sind. Auch Anika und Alexavius kommen demnach potenziell infrage. "Die Ähnlichkeiten sind eindeutig. Eine Person hat sehr offensichtlich eine Glatze oder einen extrem flachen Kurzhaarschnitt. Neben Anika und Luis würde diese Beschreibung nur noch auf Godfrey passen. Doch der Körperbau und auch die Form der Ohren wollen einfach nicht passen", mutmaßt "Volksfreund"-Redakteur Robert Märländer. Und tatsächlich klingen die Spekulationen bei genauerem Hinsehen nicht völlig aus der Luft gegriffen. Denn Anika, die seit ihrer Kindheit an der Hautkrankheit Alopecia areata leidet, würde tatsächlich ins linke Bild passen. Alexavius wiederum hat beim großem Umstyling als erster Mann Extensions bekommen und würde gut mit der rechten Silhouette matchen. Auch Luis und Anna würden theoretisch in die Umrisse passen. Mittlerweile wurde die Meldung von mehreren Medien aufgegriffen und auch die Fans rätseln mit, wer es in diesem Jahr auf das Cover der "Harper's Bazaar" schaffen wird.

Alles nur Schall und Rauch? Doch sind die beiden Silhouetten aus dem Posting wirklich den Gewinner:innen nachempfunden? Das wäre doch Wochen vor dem Finale ein zu banaler Spoiler, oder? Vielleicht sollen die Bilder aus dem Post natürlich auch absichtlich auf eine falsche Fährte locken. Wer weiß? Vielleicht ja der Sender selbst. ProSieben-Sendersprecherin Tina Land bleibt auf Anfrage jedenfalls erwartbar nebulös bezüglich detaillierter Infos zum Finale.

Wie bei jeder großen Show gilt auch hier: Die endgültige Geschichte wird erst im Finale selbst erzählt. ProSieben-Pressesprecherin Tina Land

Bleibt also nur abzuwarten. Gott sei Dank ist es nicht mehr lange hin bis zum Finale. Bereits in drei Wochen steigt die große Sause. Derweil im Rennen sind noch Aurélie, Daphne, Anna, Anika, Godfrey, Tony, Ibo, Luis und Alexavius. Spätestens wird das Geheimnis am Donnerstag, 28. Mai 2026, ab 20:15 Uhr auf ProSieben und im Stream auf Joyn gelüftet.