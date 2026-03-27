Besondere Behandlung GNTM-Kandidat Boureima bekommt beim Umstyling eine Sonderbehandlung - das gab's noch nie! Aktualisiert: Vor 2 Stunden von Redaktion Germany's Next Topmodel Umstyling Vorher-Nachher: Die Models sehen ihren neuen Look Videoclip • 15:52 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

In Folge 13 steht das große Umstyling an. Während so ziemlich alle um ihn herum zittern und bangen, bleibt Boureima cool und gelassen. Dabei hat Heidi Klum für ihn etwas geplant, was es noch nie gab.

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Entspannt, entspannter, Boureima Einer zeigt sich mal wieder besonders gelassen: Boureima! Während seine Kuss- und Tanzpartnerin Merret vor ihrem Makeover förmlich bibbert, kann er entspannt zuschauen, wie die Models nach und nach umgestylt werden. Was hat sich Heidi für ihn wohl ausgedacht? Extensions wie bei Kollege Alexavius? Oder vielleicht einen ganz neuen Look - wie bei der nun kupferfarbenen Antonia?

GNTM-Umstyling-Premiere Nach langem Warten wird er erlöst: "It's Boureima-Time!" Der Tankstellen-Mitarbeiter aus Wangen ist sich sicher, dass er eine Glatze bekommt, doch die Model-Chefin hat ganz andere Pläne für den 21-Jährigen: "Deswegen kommt jetzt was, was es bei 'Germany's Next Topmodel' noch nie so gab."

Alles ist möglich! Heidi Klum öffnet dem GNTM-Anwärter den Himmel: Extensions, Mustache, Farbe? Er darf sich aussuchen, was er machen möchte. Während er seine Freude auf einem Boureima-Level an Coolness zeigt, darf er sich mit einem der Stylisten persönlich beraten, wie sein neuer Look aussehen soll. Wie das wohl bei den anderen GNTM-Kandidat:innen ankommt? Schließlich hatten sie keine Wahl.

"Natürlich wieder den Jackpot geknackt!" Die Freude der anderen Models hält sich in Grenzen, vor allem bei GNTM-Anwärter Alexavius, der seinen geliebten Moustache aufgeben musste: "Lowkey bisschen unfair", witzelt der Grazer. Währenddessen sitzt Boureima mit seinem Spiegel ausgestattet da und erklärt dem Stylisten seine Wünsche - inklusive der konkreten Angabe von Millimetern. Merret hat eine klare Meinung.

Boureima, das ist so ein Cheating-Umstyling! Merret

Zwischenzeitlich fragt Alexavius die Topmodel-Chefin, warum Boureima so eine Sonderbehandlung bekommt, fast schon wie ein neidisches Geschwisterchen. Doch Heidi Klum hat direkt die Antwort parat:

Hatte ich einfach mal Bock drauf. Und weil da draufsteht 'by Heidi Klum', darf ich machen, was ich will. Heidi Klum

Boureima nimmt die Sprüche locker wie immer: "Ich glaube, er ist ein bisschen enttäuscht über seinen Bart, weil ich ihn später auf jeden Fall auslachen werde." Oh ja - bei GNTM sind die Kandidat:innen wirklich schon wie Geschwister.

Boureimas neuer Look Zum Abschluss wirkt das Model sehr zufrieden: "Es wird mir wahrscheinlich gefallen, weil mein Barber und ich super zusammengearbeitet haben. Ich hab ihm gesagt, was ich wollte, und er ist super darauf eingegangen. Deshalb wird das gleich sehr hübsch aussehen." Wofür hat sich denn der Prinz der Nonchalance entschieden? Spoiler: Er hat denselben Haarschnitt wie sonst gewählt. Nur "fresh and clean". Typical Boureima.

Für Boureima gab es beim Umstyling eine Sonderbehandlung: Er durfte sich seine Frisur einfach selbst aussuchen. Tja, da hat sich der 21-Jährige einfach für "fresh and clean" entschieden. Bild: Joyn / Christoph Köstlin | Joyn / Max Montgomery

Ob Boureimas Gelassenheit ihm am Ende noch zum Problem wird, erfährst du mittwochs und donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und im Stream auf Joyn.