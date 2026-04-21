Neue Fotos sorgen für Wirbel GNTM-Paar oder nur Freunde: Was läuft zwischen Alexavius und Yanneck? Aktualisiert: Vor 29 Minuten von C3 Newsroom Neue Fotos heizen die Gerüchte an: Sind Alexavius und Yanneck ein Paar? Bild: ProSieben / Max Montgomery

Diese Bilder sorgen für Diskussionen: Die GNTM-Kandidaten Yanneck und Alexavius zeigen sich auf neuen Aufnahmen scheinbar sehr vertraut. Die Fans rätseln, was dahintersteckt. Eine Lovestory? Oder eine PR-Aktion?

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Aufregung um Fotos von GNTM-Yanneck und Alexavius Sind sie ein Paar? Ist es ein Spaß? Oder am Ende ein geschickter Coup, um Aufmerksamkeit zu bekommen? Über genau diese Fragen rätseln aktuell Fans von "Germany’s Next Topmodel" wegen einer Reihe von Bildern, die die Kandidaten Alexavius und Yanneck zeigen. Auf den Fotos, die Alexavius auf seinem Instagram-Account veröffentlicht hat, stehen die beiden scheinbar vertraut auf einer Brücke in Graz - mal lächeln sie sich an, mal blicken sie Schulter an Schulter ins Wasser, mal fasst Yanneck seinem Model-Kollegen ans Revers seines Mantels. Dazu hat der 22-jährige Österreicher nur ein Herz-Emoji veröffentlicht.

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Ex-GNTM-Kandidatin: "Freu mich so für euch zwei" Der Post sorgt für Wirbel - und auch für Rätselraten bei den GNTM-Fans. "Was hab' ich verpasst?" und "Was ist denn da los?", wollen User:innen bei Instagram wissen. Andere tippen auf ein neues GNTM-Pärchen und freuen sich: "Wie süß ihr seid", "Best couple", "Wenn das nicht Liebe ist", "Schönste Liebesgeschichte in der GNTM-Geschichte" und "Küssen!", kommentieren sie begeistert. Auch Ex-Kandidatin Zoe, die 2025 dabei war, schreibt: "Freu mich so für euch zwei." Es gibt aber auch skeptische Stimmen. Sie vermuten eher einen kleinen Coup für Aufmerksamkeit: "Na, kleiner PR-Gag?", "Wahrscheinlich nur Spaß" oder "PR-Aktion", kommentieren sie.

Alexavius schreibt ein Buch über Männer Alexavius, der in Folge 13 mit seinem Umstyling GNTM-Geschichte schrieb, befasst sich mit dem Thema Dating jedenfalls auch für ein anderes Projekt sehr intensiv. "Ich schreibe gerade ein Buch über eines meiner Lieblingsthemen: Männer", verriet er im Joyn-Interview. "Eigentlich hatte ich nie vor, ein Buch zu schreiben, aber das Dating-Leben der letzten Jahre hat mich so sehr schockiert, dass ich es festhalten musste. Ich nehme kein Blatt vor den Mund: die kleinsten Details, die dunkelsten Geheimnisse - alles wird enthüllt", kündigte er an. Mit Sicherheit warten die GNTM-Fans jetzt auch gespannt auf weitere Details, was genau hinter den Bildern von Alexavius und dem 25-jährigen Yanneck steckt. Vor seiner Teilnahme bei "Germany’s Next Topmodel" hatte Yanneck noch keine Erfahrungen als Model gesammelt, sondern arbeitete bei Mercedes im Bereich Fuhrpark. Bei GNTM fiel er unter anderem auch durch ein Laufsteg-Malheur auf, als ihm beim Walk die Hose platzte.

Die 21. Staffel von "Germany's Next Topmodel" läuft immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und im Stream auf Joyn.