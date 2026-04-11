Exklusive Einblicke nach dem Aus "Warst du mal eine Frau?" Über diese Frage musste GNTM-Jayden lachen Aktualisiert: Vor 49 Minuten von Nicholas Vogel Nach seinem GNTM-Aus teilt Jayden (l.) einen kuriosen Freundschaftsbuch-Eintrag von Kollege Yanneck. Bild: ProSieben / Christoph Köstlin / Max Montgomery

Ein Freundschaftsbuch voller Insider, Lacher und kleiner GNTM-Momente: Jayden nimmt seine Fans mit hinter die Kulissen seiner Zeit bei GNTM und enthüllt, welche Erinnerungen - und Einträge - ihm besonders im Kopf geblieben sind.

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Wir erinnern uns: Kurz vor dem Boots-Shooting in Folge 5 fasst sich Jayden ein Herz und kommt mit einer zuckersüßen Bitte auf die Model-Chefin zu. Er erzählt, dass er ein Freundschaftsbuch dabeihat, und fragt sie ganz offen, ob sie sich eintragen möchte. Heidis Reaktion lässt nicht lange auf sich warten: "Ja, mach ich!" Für Jayden ein echtes Highlight. "Ich find's klasse, weil ich eine Unterschrift in meinem Freundebuch von Heidi habe. Ich bin jetzt vielleicht mit Heidi offiziell befreundet. Ich hoffe, es ist so", erinnert sich der 22‑Jährige lachend.

"Warst du mal eine Frau?" Freundschaftsbuch-Einträge, die für Lacher sorgen Nach seiner aufregenden Zeit bei GNTM gibt Jayden auf seinem TikTok-Account Einblicke in einige Freundschaftsbuch‑Einträge seiner Model-Kolleg:innen - und die haben es in sich. Den Anfang macht Yanneck, der auf seiner Seite unter anderem die Frage beantwortet, wie sie sich kennengelernt haben. "Die Story dazu ist so lustig", erklärt Jayden und erinnert sich. Kennengelernt haben sich die beiden im Loft in Berlin. Statt eines klassischen "Na, wie geht's dir?" kam von dem Sunnyboy allerdings direkt eine ganz andere Frage:

Versteh mich jetzt nicht falsch, aber warst du mal eine Frau? Yanneck in Jaydens Freundschaftsbuch

Jayden kann darüber bis heute nur lachen. "Yanneck, wir brauchen dazu ein Statement. Ich fand das einfach so, so lustig", meint er schmunzelnd.

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Wenn der Model-Kollege zum Personal-Trainer wird Weiter geht's mit Luis' Eintrag. In der Kategorie "Ich bin" hat er laut Jayden schlicht "dein Personal-Trainer" eingetragen. Der Grund dafür dazu ist schnell erklärt. "Luis hat mit mir in Berlin Sport gemacht. Und damit die Gewichte nicht auf mich fallen, musste er sie immer halten, wenn ich keine Kraft mehr in meinen Spaghetti-Armen hatte", erzählt Jayden lachend.

Luis ist mein Personal-Trainer! Falls ihr einen braucht: call him! Jayden

Warum Jayden Antonias Eintrag so liebt Auch Antonias Seite hat es in sich. "Sie hat so viele kleine Details reingepackt", verrät Jayden. Insider wie "Twinsies" oder ihr "Clock it" - Gen‑Z‑Slang für Zustimmung zu einer aufgedeckten Wahrheit oder einem Gossip - dürfen dabei natürlich nicht fehlen. Besonders ans Herz geht ihm ihr Eintrag aber aus einem ganz anderen Grund. "Antonia war eines der ersten Girls, mit denen ich mich so gut verstanden habe. Wir haben direkt gebondet und gematcht", offenbart Jayden. Auch ihr persönlicher Lieblingsmoment sagt viel über ihre Verbindung aus: "Wenn wir uns einfach angeguckt haben und checken: Menschen sind komisch, und wir lachen uns zusammen kaputt." Ein paar Zeilen behält Jayden allerdings für sich. "Und das andere lese ich mal nicht vor", gibt er sich am Ende des Clips geheimnisvoll. Ob er auf TikTok noch weitere GNTM-Geheimnisse ausplaudert? Stay tuned! Wie sich Jaydens verbliebene Mitstreiter:innen in der 21. Staffel von "Germany's Next Topmodel" schlagen, siehst du immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.