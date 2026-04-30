Zwischen Hoffnung und Aus GNTM 2026: Welche Models schaffen heute den Einzug in Heidi Klums Top 10? Aktualisiert: Vor 2 Stunden von Nicholas Vogel Auf Joyn ansehen Preview: Einzug in die Top 10 oder absolute Blamage? Videoclip • 01:18 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Finale in Sicht! "Es geht für meine Models um den Einzug in die Top 10", kündigt Heidi Klum in Folge 21 an. Jetzt müssen sie alles zeigen, was in ihnen steckt: vor der Kamera, auf dem Laufsteg und im gnadenlosen Kampf um Aufmerksamkeit.

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Neonlichter flackern, der Bass wummert, die Nacht pulsiert. Mitten in einem Club in Downtown Los Angeles entscheidet sich, welche Models dem Finale von "Germany's Next Topmodel" 2026 einen großen Schritt näherkommen. Heute Abend, 30. April, geht es für die Kandidatinnen und Kandidaten um alles: den Einzug in die heiß umkämpfte Top 10.

Heute, 20:15 Uhr • Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum Top 10 oder Aus: Heute, 30. April, um 20:15 Uhr - hier im kostenlosen Livestream! Verfügbar auf Joyn 155 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

"More is more": Ein Foto-Shooting, das niemanden schont Heidi Klum macht unmissverständlich klar, worauf es beim Shooting in Folge 21 ankommt: "Es wird exzessiv und over the top. Heute gilt: more is more." Star-Fotograf Max Montgomery verlangt den Models alles ab: große Gesten, starke Emotionen, maximale Präsenz. Das Setting: eine wilde Clubparty, gemeinsam mit Drag-Künstler:innen, die ausdrücklich nicht nur schmückendes Beiwerk sind. Im Gegenteil. "Ihr sollt den Models die Show stehlen", kündigt die Model-Chefin den Darsteller:innen an. Der Druck steigt sofort. Kurz vor dem Finale zählt jeder Blick, jede Bewegung.

Man muss aufpassen, dass man nicht untergeht! Luis

Laut, schillernd, dominant: Wer behauptet sich am Set? Blitzlicht an, Seifenblasenmaschine an, los geht's! Heidi Klum sorgt persönlich für zusätzliche Effekte beim Shooting. Bild: ProSieben / Max Montgomery

Die Drag-Artists übernehmen den Raum - schrill, selbstbewusst, ständig in Bewegung. Für die Models heißt das: mithalten oder verschwinden. Godfrey setzt auf volle Offensive: "Ich bin großer Freund davon, in die Schauspielszene reinzugehen. Also let's go." Doch nicht alle kommen gegen die starke Präsenz an. "Die fressen Godfrey gerade auf", stellt Alexavius backstage vor dem Live-Screen nüchtern fest. Auch Daphne erlebt die Situation als Grenzerfahrung: "Es war keine Zusammenarbeit mit den Drags. Die haben sich krass in den Vordergrund gedrängt." Als wäre der Druck nicht schon hoch genug, legt Heidi selbst noch eine Schippe drauf - mit Blitzlicht, Nebel und Seifenblasen am Set. Jede Aufnahme wird zum Spektakel. Wer hier nicht auffällt, ist raus. Fehler? Jetzt absolut tabu.

Crazy-Wig-Walk vor Heidi Klum und Billy Porter: Wer entfesselt sein Tier? Nashorn-Action auf dem Catwalk! Ibo fühlt sich komplett in sein Tier hinein. Bild: ProSieben / Max Montgomery

Beim anschließenden Entscheidungs-Walk wird es wild - und anspruchsvoll. Gastjuror Billy Porter verfolgt jeden Schritt mit geschultem Blick. Jedes Model bekommt ein Tier zugeteilt, das auf dem Laufsteg nicht nur gespielt, sondern verkörpert werden muss. Vom Nashorn bis zum Delfin ist alles dabei - körperlich, emotional, kompromisslos.

Du musst die Kleidung tragen, nicht umgekehrt. Billy Porter

Runway-Fauxpas vor dem Finale: "Extrem peinlich" für die GNTM-Models und Heidi Klum Heidi bringt ihre Erwartung klar auf den Punkt: "Von der ersten Sekunde, wenn ich das Model sehe, will ich schon verzaubert sein!" Doch nicht jeder Auftritt hält diesem Anspruch stand. Während einige Models beim Crazy-Wig-Walk vollkommen in ihrer Rolle aufgehen, geraten andere ins Straucheln. "Wie kann man bei einer Laufsteg-Show den Laufsteg verpassen?", fragt ihr Gastjuror kopfschüttelnd. Die Model-Chefin reagiert peinlich berührt: "Es ist mir schon fast unangenehm." Nicht nur ihr: "Heute läuft's drunter und drüber", zeigt sich Marlene nach ihrem Walk ernüchtert. Anna pflichtet ihr bei: "Es ist alles schiefgelaufen, wirklich bei jedem!" Während Marlene ihre Pose zu lange hält, verliert Anna mitten auf dem Catwalk ihren Schuh. Andere stolpern oder biegen sogar völlig falsch ab. Runway‑Fauxpas, die sich kurz vor dem Finale eigentlich niemand leisten darf. "Das ist A extrem peinlich für uns und B auch irgendwie peinlich für Heidi", so Marlene.

Das war der schlimmste Einzug in die Top 10 in der GNTM-Geschichte! Anna

Am Ende bleibt nur eine entscheidende Frage: Wer schafft es in Heidis Top 10?

Diese Models kämpfen um den Einzug in die Top 10 Im Rennen um die Top Ten (v. l. n. r.): Julia, Marlene, Aurélie, Anna, Daphne, Anika, Louis, Tony, Alexavius, Luis, Godfrey und Ibo. Bild: ProSieben / Max Montgomery

Diese Frauen stehen kurz vor Heidis Top 10: Anika (27, Paderborn)

Anna (22, Landkreis Rosenheim)

Aurélie (21, Pulheim)

Daphne (25, Pulheim)

Julia (25, Landkreis Wesermarsch)

Marlene (20, Erftstadt)

Diese Männer wollen ebenfalls in die Top 10: Alexavius (22, Graz)

Godfrey (34, Wien)

Ibo (21, Münster)

Louis (23, Hude)

Luis (24, Hamburg)

Tony (31, Berlin)

Wer überzeugt Heidi Klum und Billy Porter? Wer bekommt ein Foto - und wer scheidet kurz vor dem nächsten Meilenstein aus? Das siehst du in Folge 21: heute Abend um 20:15 Uhr auf ProSieben und im Livestream auf Joyn.