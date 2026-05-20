Exklusiv für Joyn Kilian Kerner hat klaren GNTM-Favoriten: "Ibo hat für mich die größte Chance auf den Sieg" Aktualisiert: Vor 3 Stunden von Nicholas Vogel Auf Joyn ansehen Preview: Die letzte Fashion-Show vor dem großen Finale Videoclip • 03:27 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Wer hat das Zeug fürs GNTM-Finale - und wer für eine Karriere danach? Modedesigner Kilian Kerner teilt exklusiv kurz vor der wichtigsten Entscheidung der Staffel seine ganz persönliche Einschätzung.

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GNTM-Check: Diese Namen stehen für Kilian Kerner ganz oben Kilian Kerner hat klare Favorit:innen: (v. l.) Luis, Aurélie und Ibo. Bild: ProSieben / Julian Essink, Max Adadian

Der Wettbewerb geht in die entscheidende Phase. Mit Anika, Anna, Aurélie, Daphne, Godfrey, Ibo, Luis und Tony sind noch acht Kandidat:innen im Rennen um den Titel. Für Kilian Kerner zeichnen sich bereits klare Favorit:innen ab. "Meine aktuellen Faves sind persönlich gesehen Luis und Aurélie", verrät der 47-Jährige. Ob beide den Sprung ins Finale schaffen, lässt er allerdings offen. Umso entschlossener klingt der Berliner bei einem anderen Namen: "Ganz sicher bin ich mir bei Ibo. Er wird meiner Meinung nach auf jeden Fall ins Finale einziehen."

Siegchancen, Favorit:innen - und eine Wackelkandidatin Der 21‑jährige Münsteraner ist für Kilian Kerner längst mehr als nur ein sicherer Finalist: Ibo zählt für den Designer zu den ernsthaftesten Titel-Anwärter:innen dieser Staffel. "Er liefert ab und kann im kommerziellen Bereich sehr erfolgreich werden", so der Designer.

Ibo hat für mich die größte Chance aufs Finale - und auch auf den Sieg. Kilian Kerner

Auch Aurélie gehört für ihn klar zum Favorit:innen-Kreis. Die 21-jährige Flugbegleiterin aus Pulheim liefere "immer ab" und bringe damit aus seiner Sicht ebenfalls großes Titel-Potenzial mit. Kritischer fällt sein Blick auf Anna aus. Zwar sei die 22‑jährige Pflegefachfrau "für den deutschen Markt sehr gut geeignet", doch ihre schwankenden Leistungen könnten ihr kurz vor dem Ziel zum Verhängnis werden.

Wer hat auch nach GNTM echte Chancen? Der Sieg ist das eine, eine nachhaltige Karriere das andere. Für Kilian Kerner ist klar: Einige der Models bringen das Potenzial mit, auch über GNTM hinaus Fuß in der Branche zu fassen. "Bei Ibo sehe ich großes Potenzial im kommerziellen und vor allem im Sportbereich", erklärt der Designer. Besonders hebt er Male Model Luis hervor:

Luis hat das absolute High‑Fashion‑Gesicht. Kilian Kerner

Anna verortet Kilian Kerner hingegen klar im Werbesegment. "Den Laufsteg sehe ich bei ihr nicht“, sagt er offen. Und auch Aurélie traut der Modemacher eine erfolgreiche Zukunft zu: Im kommerziellen Bereich könnten "ihre Art und ihr Talent einiges bewirken".

Kilian Kerner bei GNTM 2026 Germany's Next Topmodel Hier die Folge mit dem Star-Designer kostenlos streamen Verfügbar auf Joyn Folge vom 26.02.2026 • 120 Min • Ab 12 Aktionsmenü öffnen

Vorfreude auf das große Final-Event im Berliner Zoo Palast Während sich für die letzten Kandidat:innen nun entscheidet, wer ins Finale einzieht und welche Türen sich danach öffnen, rückt auch der große Abschluss-Abend näher. Kilian Kerner wird das große GNTM-Finale live im Berliner Zoo Palast verfolgen. Die Vorfreude ist groß - nicht nur auf einzelne geladene Models. "Auf alle und auch auf den ganzen Abend", verrät er. "Es wird ein würdiger Abschluss der Staffel." Bleibt am Ende die entscheidende Frage: Bestätigt das Finale seine Einschätzungen - oder sorgt GNTM noch einmal für eine Überraschung?

Die finalen Folgen der aktuellen GNTM-Staffel siehst du immer donnerstags um 20:15 Uhr und im Livestream auf Joyn.