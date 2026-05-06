Spektakulärer Auftritt
Lebende Marmorstatue: Heidi Klum verblüfft mit steinernem Look bei der Met Gala
Aktualisiert:von C3 Newsroom
In New York versammelten sich zahlreiche Stars zu einem der exklusivsten Abende der Modewelt. Heidi Klum zog dabei mit einem besonderen Hingucker die Blicke auf sich. Die "Germany’s Next Topmodel"-Chefin erschien als Statue und war kaum wiederzuerkennen.
Die neue GNTM-Staffel ist voll im Gang!
Die Kostüm-Queen ist zurück
Heidi Klum beweist einmal mehr, dass sie ein Gespür hat für Inszenierung. Jährlich überrascht die Chefjurorin von "Germany's Next Topmodel" bei ihren legendären Halloween-Partys mit neuen, aufwändigen Outfits, die in wochenlanger Vorbereitungszeit entstehen. Jetzt stand Klum auch bei der Modeparty des Jahres - der Met Gala in New York - im Fokus.
Die 52-Jährige präsentierte einen kunstvollen Look passend zum diesjährigen Motto: "Fashion is Art". Das Model sah aus, als sei es gerade einer Statuen-Sammlung entstiegen. Die Idee dazu sei ihr bei einem Besuch im Metropolitan Museum gekommen, verriet sie - also genau dort, wo die hochkarätig besetzte Benefizveranstaltung stattfindet.
So entstand Heidi Klums Met-Gala-Look
Heidi Klum betont auf Instagram: "Ich liebe Mode, ich liebe Kunst, und ich liebe es besonders, wenn die beiden aufeinandertreffen." Für ihren Look arbeitete sie wie schon bei ihren Halloween-Partys mit dem Maskenbildner Mike Marino zusammen.
Er habe mithilfe von Latex- und Elasthan-Prothesen die Illusion gemeißelten Marmors erschaffen - so etwa bei dem Schleier, den Heidi über dem Gesicht zu tragen scheint und der nicht aus Stoff ist.
Externer Inhalt
Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube.
Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.
Ihr Look sei von der berühmten Marmorskulptur "Verhüllte Vestalin" von Raffaele Monti aus dem Jahr 1847 inspiriert worden und verwische "die Grenze zwischen Mode und Kunst". Nichts sei dabei dem Zufall überlassen, hebt Klum hervor.
Jede Falte, jede Kontur, jedes Detail ist beabsichtigt und verkörpert sowohl Stärke als auch Sanftheit.
Das sagen die Fans zu Heidi Klums Auftritt als Statue
Die Reaktionen auf ihr Outfit fallen auf Instagram begeistert aus. "Ikonisch", "Das ist Kunst", "Wie ist so etwas überhaupt möglich? Oh mein Gott" oder "Bester Look der Gala 2026" kommentierten die User:innen.
Das volle Paket "Germany's Next Topmodel"
Mehr entdecken
Das war wohl nichts
"Sehr peinlich": Der GNTM-Walk in die Top 10 wird zum Desaster
Alle Exits im Überblick
Bitteres Aus vor Top-10-Einzug: Bei GNTM fließen die Tränen
Neue Rangordnung
Job-Ranking-Update: Diese GNTM-Models liegen aktuell vorn
Die haarig wilden Favorit:innen
Neue GNTM-Favorit:innen? Diese Models lieferten beim Catwalk ab
Showdown in Los Angeles
Stars, Datum und Live-Event: Die ersten Infos zum GNTM-Finale 2026
Die Frauen im Überblick
Diese GNTM-Kandidatinne haben es in die Top 5 geschafft
Die Male Models im Überblick
GNTM 2026: Diese Männer haben es in die Top 5 geschafft
So siehst du die neue Staffel
Wann wird GNTM 2026 gezeigt? Alle Infos zu den neuen Sendezeiten
Sie war in Staffel 15 dabei
Ex-GNTM-Model Tamara ist zum ersten Mal Mama geworden!