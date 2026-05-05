Zum 22. Geburtstag
Leni Klum früher: Bruder Henry teilt süße Kinderfotos
Veröffentlicht:von C3 Newsroom
Mit süßen Erinnerungsbildern aus ihrer Kindheit hat Henry Samuel seine Schwester Leni Klum öffentlich hochleben lassen. Mama Heidi Klum gratulierte ihrer ältesten Tochter mit rührenden Worten zum 22. Geburtstag.
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Leni Klum feiert ihren 22. Geburtstag und erhält niedliche Glückwünsche
Mit einer kleinen Zeitreise in ihre gemeinsame Kindheit hat Henry Samuel seiner großen Schwester Leni Klum gratuliert. Die älteste Tochter von Heidi Klum feierte am Montag (4. Mai) ihren 22. Geburtstag.
Aus diesem Anlass veröffentlichte Henry zwei süße Kinderbilder der beiden. Auf einem drückt Leni Brüderchen Henry, als dieser noch ein Baby war, einen Kuss auf den Mund. Auf dem zweiten Foto liegen die beiden - ebenfalls noch als kleine Kinder - nebeneinander auf einem Bett, Leni strahlt dabei. "Alles Liebe zum 22., Leni", schreibt Henry dazu.
Genau wie seine Schwester hat auch der 20-Jährige eine Karriere als Model gestartet. Für das Magazin "Paper" standen die beiden Geschwister vor einigen Wochen mit ihrer Mutter Heidi gemeinsam vor der Kamera.
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Heidi Klum gratuliert Leni: "Liebe dich von ganzem Herzen"
Auch die Chefjurorin von "Germany's Next Topmodel" hat es sich natürlich nicht nehmen lassen, ihrer Erstgeborenen zum Geburtstag emotionale Glückwünsche zu senden.
"Vor 22 Jahren kamst du auf die Welt. Ich bin so stolz auf dich, Leni, und ich liebe dich von ganzem Herzen", schreibt sie bei Instagram und zeigt ein Bild von sich und ihrer ältesten Tochter aus Kindheitstagen, aber auch zwei aktuelle Fotos.
Witzig dabei: Sowohl Heidi als auch Leni tragen auf den aktuellen Aufnahmen Caps, auf denen ein Foto der kleinen Leni aufgedruckt ist, die gerade in der Nase bohrt - offenbar ein kleines Souvenir anlässlich ihres 22. Geburtstags.
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Heidi Klum sorgte bei Met Gala für Aufsehen
Heidi Klum hatte genau am Geburtstag ihrer Tochter zudem einen aufsehenerregenden Auftritt. Bei der Met Gala in New York war sie mit ihrem Look der Hingucker. Klum erschien als lebende Marmorstatue.
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