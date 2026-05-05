Spektakulärer Auftritt Wie versteinert! Heidi Klum verblüfft bei der Met Gala als lebende Marmorstatue Aktualisiert: Vor 47 Minuten von C3 Newsroom Heidi Klum zeigt sich im Stil einer Skulptur auf dem roten Teppich der Met Gala. Bild: Cover-Images

In New York versammelten sich zahlreiche Stars zu einem der exklusivsten Abende der Modewelt. Heidi Klum zog dabei mit einem besonderen Hingucker die Blicke auf sich. Die "Germany’s Next Topmodel"-Chefin erschien als Statue und war kaum wiederzuerkennen.

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Die Kostüm-Queen ist zurück Heidi Klum beweist einmal mehr, dass sie ein Gespür hat für Inszenierung. Jährlich überrascht die Chefjurorin von "Germany's Next Topmodel" bei ihren legendären Halloween-Partys mit neuen, aufwändigen Outfits, die in wochenlanger Vorbereitungszeit entstehen. Jetzt stand Klum auch bei der Modeparty des Jahres - der Met Gala in New York - im Fokus. Die 52-Jährige präsentierte einen kunstvollen Look passend zum diesjährigen Motto: "Fashion is Art". Das Model sah aus, als sei es gerade einer Statuen-Sammlung entstiegen. Die Idee dazu sei ihr bei einem Besuch im Metropolitan Museum gekommen, verriet sie - also genau dort, wo die hochkarätig besetzte Benefizveranstaltung stattfindet.

So entstand Heidi Klums Met-Gala-Look Heidi Klum betont auf Instagram: "Ich liebe Mode, ich liebe Kunst, und ich liebe es besonders, wenn die beiden aufeinandertreffen." Für ihren Look arbeitete sie wie schon bei ihren Halloween-Partys mit dem Maskenbildner Mike Marino zusammen. Er habe mithilfe von Latex- und Elasthan-Prothesen die Illusion gemeißelten Marmors erschaffen - so etwa bei dem Schleier, den Heidi über dem Gesicht zu tragen scheint und der nicht aus Stoff ist.

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Ihr Look sei von der berühmten Marmorskulptur "Verhüllte Vestalin" von Raffaele Monti aus dem Jahr 1847 inspiriert worden und verwische "die Grenze zwischen Mode und Kunst". Nichts sei dabei dem Zufall überlassen, hebt Klum hervor.

Jede Falte, jede Kontur, jedes Detail ist beabsichtigt und verkörpert sowohl Stärke als auch Sanftheit. Heidi Klum über ihren Met-Gala-Look

Wichtige Hinweise & Informationen zum Inhalt Information Wer waren die Verstalinnen? Die Vestalinnen waren sechs Priesterinnen der römischen Göttin des Feuers, Vesta. Ihre Aufgabe war es, das ewige Licht in ihrem Tempel nicht erlöschen zu lassen. Die Vestalinnen wurden bereits mit 6 bis 10 Jahren berufen und dienten mindestens 30 Jahre lang. Sie hatten Privilegien, also besondere Rechte, und wurden jährlich bei einem Vesta-Fest gefeiert. Vestalinnen waren das Symbol von Jungfräulichkeit in Rom. Sie unterlagen einem strengen Keuschheitsgebot, durften weder heiraten noch sexuell aktiv sein.

Das sagen die Fans zu Heidi Klums Auftritt als Statue Die Reaktionen auf ihr Outfit fallen auf Instagram begeistert aus. "Ikonisch", "Das ist Kunst", "Wie ist so etwas überhaupt möglich? Oh mein Gott" oder "Bester Look der Gala 2026" kommentierten die User:innen.