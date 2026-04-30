Das war wohl nichts "Sehr peinlich für uns": Darum gab es vor dem Top-10-Einzug einiges zu meckern Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Jan Islinger Germany's Next Topmodel Punkte-Schock: Der Entscheidungs-Walk wird zur Katastrophe Videoclip • 09:55 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Vor der Challenge hatte Heidi Klum noch Angst, der Wild-Wig-Walk könnte zu einfach sein. Doch schon wenig später ist die Model-Chefin sprachlos von den Performances der Models. Denn die werden teilweise zum regelrechten Fiasko.

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Für diese Models wird der Wild-Wig-Walk zum Desaster Ach du grüne Neune! Was waren denn das für Darbietungen der Frauen in Folge 21? Beim Wild-Wig-Walk scheinen einige der Models komplett vergessen zu haben, was sie in den vergangenen Wochen und Monate bei "Germany's Next Topmodel" gelernt haben. Entsprechend fällt auch Heidi Klums Kritik bei der Entscheidung aus: "Heute haben viele Basics einfach nicht mehr wirklich funktioniert."

Man kann teilweise gar nicht glauben, dass wir schon in der 21. Folge sind ... Heidi Klum

So schnitten die einzelnen Models ab Für die Topmodel-Anwärter:innen geht es in Folge 21 tierisch bunt zu! Beim Wild-Wig-Walk tragen sie Perücken auf dem Kopf, die an exotische Tiere erinnern. Den Spirit ihrer Animals sollen die Models auch auf den Catwalk transportieren. Doch das will vor allem den Frauen nicht so recht gelingen. Immerhin Aurélie und Daphne überzeugten mit jeweils 8 von 10 Punkten. Die restlichen Kandidatinnen wussten zwar auch zu überraschen, doch leider nicht im positiven Sinne.

Julia stolpert auf den Catwalk Bei Julia nahm das Drama schon zu Beginn der Challenge seinen Lauf. Direkt beim Betreten des Runways stolpert sie und wirkt während der gesamten Präsentation nicht ganz bei der Sache. Dem heutigen Gastjuroren, Broadway-Legende Billy Porter, ist das direkt ins Auge gestochen: "Als dieser kleine Fehler passierte, hatte man das Gefühl, du hättest dich die ganze Zeit dafür entschuldigt." Doch das war nicht der einzige Fauxpas. Heidi Klum merkt an, dass man auch von ihrem Tier nicht viel bemerkt hätte.

Hättest du jetzt nicht 'ne Schlange auf'm Kopf, hätte ich nie gewusst, dass du eine Schlange verkörpern sollst. Heidi Klum

Die Model-Chefin räumt zwar ein, dass die Mischung aus High-Fashion und Tierdarstellung nicht einfach ist, aber ein paar typische Merkmale einer Schlange hätte man dennoch einbauen können. So vermisste Heidi ein Züngeln oder rhythmische Schlängelbewegungen.

Marlene genießt das Spotlight etwas zu lange Als Heidi Klum zu Marlene kommt, gibt sich diese direkt reumütig, bevor die Model-Chefin überhaupt anfangen kann, etwas zu sagen.

Große Entschuldigung! Marlene zeigt sich einsichtig.

Angesprochen auf ihr Tier, eine prachtvolle Giraffe, legt Heidi Klum mit ihrem Feedback los. "Du hattest nicht nur den längsten Hals, sondern auch die längste Pose von allen", meint die GNTM-Chefin und muss dabei selbst ein wenig grinsen. Billy Porter springt Marlene zu Hilfe. Er habe den Models schon das Briefing gegeben, eine Zeit lang vorne in ihrer Position zu verbleiben, damit der Fotograf ein Bild machen könne. "Ich habe aber nicht gesagt, dass man 5 Minuten ausharren soll", meint der Gastjuror lachend.

Blackout-Katze Anna vergisst Basics Der Wild-Wig-Walk in Folge 21 wird für mehrere Models zum ziemlichen Desaster - so auch für Anna. Die Bayerin schafft es nicht, ihre Leopardin glaubhaft auf dem Catwalk zu verkörpern. Bild: Joyn / Max Montgomery

Anna trifft die Kritik in dieser Woche besonders hart. Denn es scheint, als habe sie einfach viele Grundlagen vergessen, die sich die Models über Wochen und Monate mühevoll erarbeitet hatten.

In meinen Augen bist du gelaufen wie am Anfang der Staffel. Heidi Klum

Heidi Klum habe Körperspannung, große Schritte und Kreativität vermisst. Auch von Annas Tier, einer Leopardin, habe sie nicht viel gesehen.

Anika, die unsichere Schnecke Anika kommt nicht aus ihrem Schneckenhaus - auf dem Catwalk fehlt es an Überzeugungskraft. Bild: ProSieben / Max Montgomery

Anika fällt gleich mit der Tür ins Haus, als es um ihre Kritik geht: "Ich muss sagen, ich bin ein bisschen peinlich berührt", gibt die Pulheimerin resigniert zu verstehen. Bei ihrem Walk wollte auch nichts so richtig zusammenpassen. Zu schnell, kaum Augenkontakt mit der Jury, stattdessen wanderte der Blick fast ausschließlich über den Boden. Die Kritik ist eindeutig.

What happened, girl? What happened? Billy Porter

Die 27-Jährige meint, sie sei sehr verunsichert gewesen vor dem Lauf, weil es im Backstage-Bereich ständig Warnungen zu den hohen und unübersichtlichen Stufen des Runways gab. Doch diese Ausrede lässt Heidi Klum nicht wirklich zählen. Schließlich hätte sich Anika gerade aufgrund ihres Tiers keinen Stress machen müssen und langsam und sicher den Catwalk meistern können. "Ich mein, du bist ja 'ne Schnecke. Du hättest ja schön langsam laufen können. Mein Briefing war confident und edgy, ich hab nicht gesagt, ihr müsst unbedingt schnell laufen."

Glücklicherweise gab es in dieser Woche zwei Challenges. Zuvor hatten sich die Models bereits beim Drag-Shooting in Szene setzen können. Ob die Performances aus der ersten Challenge die Wogen glätten und die Kandidatinnen in die nächste Runde bringen können? Wer sichert sich einen Platz in der Top 10 - und wer muss in dieser Woche das Model-Mansion verlassen?

Wie es für die Top 10 weitergeht, siehst du kommenden Donnerstag um 20:15 Uhr auf ProSieben und im Stream auf Joyn.