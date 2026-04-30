Er gehört zu Heidi Klums Lieblingen Ist er der GNTM-Titel-Favorit? Dieser Kandidat hat die meisten Jobs und ist Abräumer der Woche Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Jan Islinger Germany's Next Topmodel Ibo sorgt für Nashorn-Vibes beim Crazy-Wig-Walk in Folge 21 Videoclip • 09:55 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Das Finale nähert sich mit schnellen Schritten und allmählich stellt sich die Frage, wer in diesem Jahr den Titel mit nach Hause nehmen könnte. Ein Kandidat sticht dabei hervor, obwohl er zu den Unauffälligeren des GNTM-Casts gehört.

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Ist Ibo der heimliche Favorit der GNTM-Männer? Voll im Flow: Ibo beim Sedcard-Shooting in Folge 15. Bild: Joyn / Teresa Ciocia

Seit beinahe drei Monaten läuft die 21. Staffel "Germany's Next Topmodel" bereits. Medial wurde seither viel berichtet über allerlei Themen rund um die Models: Zoff, Drama, Liebesgeschichten und allerlei News rund um den Mode-Kosmos. Während andere den Trubel und die Kamera suchten, blieb einer der Kandidaten verblüffend unaufgeregt: Die Rede ist von Male Model Ibo. Dabei gehört er seit Anbeginn der Staffel zu den absoluten Favoriten.

Darum hat Ibo Chancen auf den Titel Bereits beim Casting waren Heidi Klum und Gast-Juror Jean Paul Gaultier völlig aus dem Häuschen, als sie Ibo das erste Mal über den Catwalk schreiten sahen.

Der ist ja der Knaller! Der ist bildhübsch! Heidi Klum

Dass der Münsteraner nicht nur schön ist, sondern ordentlich was auf dem Kasten hat, bewies er im anschließenden Staffel-Verlauf. Folge für Folge gehörte der 21-Jährige zu den Favoriten, begeisterte die Model-Chefin und ihre Gastjuror:innen gleichermaßen. Beim Rave-Walk in Folge 6 schwärmte Heidi Klum: "Dem kannst du alles anziehen, der sieht in allem gut aus." Sie sollte recht behalten …

Doch Ibo begeistert nicht nur bei Challenges. Auch bei den Castings begeistert der Hobby-Boxer auf ganzer Länge. Vier Jobs konnte er sich über die Staffel hinweg sichern. Dazu zählen die Fashionbrand Nowrubi, Alpro, McDonald's und Lego Botanicals. Die Jobs erfüllte Ibo stets zur vollsten Zufriedenheit der Kund:innen.

Erste Wackler auf dem Weg ins Finale In Folge 20 passierte etwas, was man bis dato eigentlich von Ibo nicht kannte: ein Ausrutscher. Beim Trapez-Walk vor Heidi Klum und Thomas Hayo in luftigen Höhen hatte der 21-Jährige einen kurzen Blackout. "Ich hatte Panik und hab einfach versucht, irgendwas zu machen", gibt er nach der Challenge zu. Auch wenn die Jury in dem Fall noch einmal beide Augen zudrückte, öfter sollte ihm das nicht passieren. Denn das Niveau ist mittlerweile wahnsinnig hoch. Auf dem Weg ins Finale zählen Nuancen.

Ibo liefert und liefert und liefert Beim kunterbunten Dragqueen-Shooting in Folge 21 gilt es, sich von den Künstlerinnen abzuheben. Kandidat Ibo nimmt die Aufgabe wörtlich - und hebt förmlich ab. Bild: Joyn / Max Montgomery

Das scheint auch Ibo mittlerweile verstanden zu haben - und beweist in Folge 21 erneut, warum er zu den Besten der aktuellen Staffel zählt. Beim Camp-Party-Shooting und dem anschließenden Crazy-Wig-Walk überzeugt er dermaßen, dass Heidi und Gastjuror Billy Porter aus dem Schwärmen gar nicht mehr rauskommen.

Du warst wirklich großartig! Sehr stark, sehr geerdet, sehr kraftvoll. Das hat mir sehr gut gefallen. Billy Porter

Heidi Klum ergänzt ihr Feedback zum Shooting: "Da war es ein bisschen schwieriger - um nicht zu sagen, richtig schwierig. Vor allem für den Fotografen und mich. Weil du hattest so viele schöne Fotos, dass wir Schwierigkeiten hatten, das Beste auszusuchen." Am Ende bekommt Ibo deshalb sogar zwei Fotos, was für eine Ehre! Natürlich ist das Rennen um den Titel von GNTM 2026 weiterhin völlig offen. Aber wenn Ibo weiterhin auf diesem Niveau performt, dürfte er ein großer Anwärter auf den Titel sein. Wie es für den 21-Jährigen weitergeht? Das siehst du kommenden Donnerstag um 20:15 Uhr auf ProSieben und im Stream auf Joyn.