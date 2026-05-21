Früher Erfolg Schon 2015 war er ein Star: So sah GNTM-Tony als Mr. Gay Germany aus Aktualisiert: Vor 34 Minuten von Lars-Ole Grap Über zehn Jahre her: Tony gewann 2015 den Titel Mr. Gay Germany. Bild: ProSieben / Julian Essink, Mr. Gay Germany

Wer Tony in der aktuellen Staffel von "Germany's Next Topmodel" verfolgt, merkt schnell: Der 31-Jährige tritt mit klarer Vision und viel Selbstbewusstsein auf. Kein Wunder, schließlich steht der Berliner nicht zum ersten Mal vor der Kamera.

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Vor Heidi Klums GNTM: Tony holte bereits 2015 einen großen Titel Während das große GNTM-Finale 2026 am 28. Mai immer näher rückt, lohnt sich ein Blick zurück: Knapp zehn Jahre bevor Tony bei Heidi Klums erfolgreicher Show "Germany's Next Topmodel" mitmachte, setzte er sich bereits in einem anderen Wettbewerb gegen eine starke Konkurrenz durch. Im BKA-Theater, mitten in Berlin, wurde am 5. Dezember 2015 ein Sieger gesucht. Der Wettbewerb: Mr. Gay Germany, ein seit 2008 jährlich ausgetragener nationaler Titel für homosexuelle Männer zwischen 18 und 40 Jahren. Dabei zählt längst nicht nur das Aussehen: Auch soziale Kompetenz, Zivilcourage und Toleranz fließen in die Bewertung ein. Der Gewinner gilt als Repräsentant der Gay Community Deutschlands und qualifiziert sich für die internationale Wahl zum Mr. Gay World. Nach einem mehrstündigen Auswahlverfahren, bei dem eine Jury aus Community-Vertreterinnen und -Vertretern die letzten fünf Finalisten prüfte und das Online-Voting der Community in die Wertung eingeflossen war, fiel die Entscheidung: Tony, damals 21 Jahre alt, holte sich den Titel.

Schon vor seiner Teilnahme bei GNTM zierte Tony 2015 als Mr. Gay Germany-Gewinner das Cover des Magazins "Männer". Bild: Mr. Gay Germany

Trotz schwerer Schicksalsschläge: GNTM-Kandidat Tony wurde zur Stimme gegen Diskriminierung Als Kleinkind verlor Tony durch eine schwere Innenohrentzündung rund 95 Prozent seines Hörvermögens. Das Sprechen fiel ihm schwer, in der Schule wurde er ausgegrenzt. Als er später offen mit seiner Homosexualität umging, kamen weitere Mobbing-Erfahrungen hinzu. Statt diese Erlebnisse zu verdrängen, machte er sie zum Kern seiner Botschaft. Als frisch gekürter Mr. Gay Germany startete er die Anti-Diskriminierungskampagne New Tomorrow. In einem Statement aus dem Jahr 2015 beschrieb er das Ziel dahinter: Menschen, die andere diskriminieren oder mobben, sollten ihr Verhalten hinterfragen - "das Gestern hinter sich lassen und gemeinsam ein neues Morgen schaffen." Als Botschafter der Gay Community beschrieb er in einem Video, wen er mit seiner Arbeit erreichen wollte: Menschen, "die gemobbt werden, die diskriminiert werden und die aufgrund ihrer Homosexualität und ihres Aussehens ausgegrenzt werden." 2016 vertrat er Deutschland bei der Wahl zum Mr. Gay World auf Malta.

"Wann ist das normal geworden?": GNTM-Kandidat Tony über Hass im Netz Mit wachsender Präsenz bei GNTM wächst auch die Aufmerksamkeit im Internet - und nicht immer ist sie wohlwollend. Auf Instagram erzählt Tony, was es bedeutet, plötzlich öffentlich stattzufinden. Hass-Kommentare erreichten ihn - nicht nur Kritik, sondern Worte, die bewusst verletzen sollen. "Wann ist das normal geworden?", fragt er. Diese Erfahrung ist für ihn nicht neu. Bereits nach seinem Sieg bei Mr. Gay Germany habe er sie schon gemacht. Damals hätten solche Kommentare Selbstzweifel ausgelöst. Heute, mit 31, gehe er anders damit um. "Aber es berührt mich immer noch," gibt er zu. Solche Angriffe brächten ihn nicht mehr ins Wanken, so Tony, aber zum Nachdenken darüber, "was wir miteinander machen." Sein Appell richtet sich an alle, die kommentieren, bewerten und urteilen: Hinter jedem Profil stehe ein Mensch - "mit Gedanken, Gefühlen und einer Geschichte."

Schon 2015 stand Tony in der Öffentlichkeit wurde mit Kritik und Anfeindungen konfrontiert. Bild: Mr. Gay Germany

Schon vor GNTM erfolgreich: Tony lief auf der Fashion Week und gewann mehrere Titel An einem Berliner Internat für Hörgeschädigte machte Tony Abitur - und arbeitete bereits nebenbei als gebuchtes Model, unter anderem auf der Berlin Fashion Week. Optisch war er damals eine andere Version seiner selbst: wasserstoffblond gefärbte Haare, auffälliger Schmuck, ein Look, der bewusst mit Konventionen brach. Heute präsentiert er sich mit dunkleren Haaren und markanten Gesichtszügen - reifer, aber mit demselben unverwechselbaren Lächeln. Zwei Jahre nach dem Mr.-Gay-Titel folgte 2017 der Gewinn des Titels Mr. Mecklenburg-Vorpommern. Allerdings unter besonderen Umständen: Der ursprüngliche Sieger wurde nachträglich disqualifiziert, weil er gegen eine Teilnahmebedingung verstoßen hatte. Tony rückte nach. Die Entscheidung habe ihn völlig überrascht - er sei mitten in einem Lehrgang darüber informiert worden. 2024 kam eine weitere Auszeichnung hinzu, diesmal sportlicher Natur: Mit der deutschen Gehörlosen-Handballnationalmannschaft wurde Tony Vize-Europameister.

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Die finalen Folgen der aktuellen GNTM-Staffel siehst du immer donnerstags um 20:15 Uhr und im Livestream auf Joyn.