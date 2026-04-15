"Sie ist mein Vorbild" "Sie ist mein Vorbild": GNTM-Gewinnerin Kim Hnizdo über Heidi Klum, ihre neue Liebe und Baby-Pläne Aktualisiert: Vor 3 Stunden von Lars-Ole Grap Kim Hnizdo spricht an ihrem 30. Geburtstag über GNTM, Liebe und Zukunftsfragen. Bild: IMAGO / STAR-MEDIA

Zehn Jahre nach ihrem GNTM-Sieg hat Kim Hnizdo eine klare Vorstellung davon, was sie sich für ihre Zukunft wünscht.

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Von Heidi Klum entdeckt: GNTM-Gewinnerin Kim Hnizdo über Erfolg und Familienplanung Kim Hnizdo hat in den letzten Jahren ein hohes Tempo vorgelegt - immer der nächste Job, die nächste Stadt, das nächste Projekt. Seit sie vor über einem Jahrzehnt bei "Germany's Next Topmodel" gewann, hat sie ihr Leben konsequent gelebt. Bei ihrer Geburtstagsfeier in Frankfurt zog die 30-Jährige jetzt Bilanz: "Alles mitnehmen, was geht. Bis jetzt war mein Leben immer wild." Dass sie überhaupt dort ist, wo sie heute steht, führt sie auf eine Person zurück: Heidi Klum. 2015 gelang Kim Hnizdo durch den Sieg in der Show der Durchbruch. Bis heute nimmt die GNTM-Chefin eine ganz besondere Rolle für sie ein.

Sie ist mein Vorbild, keiner hat in Deutschland solch eine wahnsinnige Karriere hingelegt. Ich liebe Heidi. Kim Hnizdo

Familien-Planung nicht dem Zufall überlassen: Kim ließ ihre Eizellen einfrieren Die Bewunderung klingt ungebrochen - und die eigene Dekade im Rampenlicht fällt in der Selbstbewertung kaum schlechter aus: "Eins Plus mit Sternchen!" Was die 30 für Kim Hnizdo bedeutet, lässt sich an einer konkreten Entscheidung ablesen: Sie ließ ihre Eizellen einfrieren. Denn das Model möchte seine Familienplanung nicht dem Zufall überlassen, sondern aktiv gestalten - ohne sich von gesellschaftlichen Vorstellungen unter Druck setzen zu lassen. "Ich will ein Zuhause, ich will Familie", sagt sie gegenüber "Bild".

"Mein Zuhause": Kim Hnizdo schwärmt von ihrem Freund Mit ihm ist Kim Hnizdo glücklich! Seit zwei Jahren ist das Model mit dem Unternehmer Lior Beno Rosen liiert. Bild: picture alliance / Presse- und Wirtschaftsdienst

Seit zwei Jahren ist das Model mit dem Unternehmer Lior Beno Rosen zusammen - und er scheint derjenige zu sein, der sie zum Innehalten brachte. "Zum ersten Mal steht ein Mann wirklich an erster Stelle." Ein wichtiges Statement und ein großer Schritt für das Paar.

Lior ist mein Zuhause. Kim Hnizdo

Nach zehn Jahren Model-Trubel scheint Kims Lebenswandel recht konkret. Ein fester Mann in ihrem Leben, gepaart mit einem ernst gemeinten Kinderwunsch. Doch wann es so weit ist, lässt die 30-Jährige bewusst offen: "Das weiß nur Gott."