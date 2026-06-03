Exklusives Joyn-Interview
Sieht man GNTM-Model Yanneck bald in einer Reality-Show?
Aktualisiert:von Anna-Maria Hock
Für den Titel Germany's Next Topmodel hat es für Yanneck leider nicht gereicht. Er musste die Show in Folge 20 verlassen. Doch wie geht es für ihn jetzt weiter? Wir haben nachgefragt.
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Hat GNTM-Yanneck Lust auf eine Datingshow?
Beim Screening des GNTM-Finales am vergangenen Donnerstag in Berlin stand uns Yanneck im exklusiven Joyn-Talk Rede und Antwort. Wir wollten von ihm wissen, welche Pläne er nach seinem GNTM-Aus hat. "Weiter zu modeln wär natürlich der Idealfall. Es ist aber leider nicht immer alles so einfach", gab der 25-Jährige offen zu. Laut Yanneck gehören viel Glück und die richtigen Kontakte dazu, im Modelbusiness Erfolg zu haben. "Also ich hoffe, dass es in die Richtung geht. Daran werde ich alles setzen. Ob es dann klappt ... drückt mir die Daumen", meinte er.
Ein paar Anfragen habe er nach seinem GNTM-Exit bereits bekommen. "Aber besser geht's natürlich auch immer", so Yanneck. Er sei aber grundsätzlich nicht nur offen für Modeljobs. "Es muss ja nicht mal unbedingt modeln sein. Einfach irgendwas anderes vielleicht im Fernsehen. Ich mag es echt, in der Öffentlichkeit zu stehen und würde das auch gern in der Zukunft weitermachen", verriet der 25-Jährige.
Sieht man Yanneck also bald in einer Dating-Show? Immerhin gilt er aktuell als Single und bestätigte auch im Jony-Interview: "Mein Beziehungsstatus ist Single." Ob er Lust darauf hätte, auch mal Teil einer Datingshow zu sein? "Datingshow hast du jetzt gesagt, aber wir wollen mal schauen. Irgendwas werde ich bestimmt in Zukunft machen", erklärte er lachend im Interview.
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Yannecks emotionalster GNTM-Moment
Im Interview blickte Yanneck zudem mit uns auf seine Zeit bei GNTM zurück. "Der emotionalste Moment war für mich natürlich, als ich rausgeflogen bin. Das hat mir im Herzen wehgetan." Es habe ihn sehr berührt, dass seine Mitstreiter:innen - darunter Alexavius - sogar ein paar Tränen vergossen haben. "Die Gruppe zu verlassen, das war für mich der traurigste Moment", so Yanneck.
Der schönste Moment hingegen sei für ihn der Public Walk in Folge 9 gewesen. "Da wurde ich zum Fan-Favorit gewählt. Das war wirklich schön", meinte der 25-Jährige abschließend.
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