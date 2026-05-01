Auf wen sie wirklich steht
Single oder in einer Beziehung? GNTM-Kandidatin Marlene sorgt für Klarheit
Aktualisiert:von Lena Maier
Wie steht es eigentlich um Marlenes Liebesleben? In einer Instagram-Fragerunde äußert sich die 20-jährige GNTM-Kandidatin jetzt über ihren Beziehungsstatus und macht deutlich, dass es hier nicht um die Frage "Mann oder Frau?" geht.
Castings, Shootings, Walks - und jede Menge Wow-Momente
Die aktuelle Staffel von "Germany's Next Topmodel" ist in vollem Gange und eine Kandidatin sticht immer wieder heraus: Marlene. Mit ihrer selbstbewussten Art und ihrem Look begeistert sie nicht nur Heidi Klum, sondern auch die Zuschauer:innen. Doch eine Frage brennt den Fans unter den Nägeln: Ist die 20-Jährige eigentlich vergeben? Jetzt gibt Marlene die Antwort.
In einer Fragerunde auf Instagram stellt ein neugieriger Fan die Frage aller Fragen, und Marlene zögert nicht lange: Sie sei ein "glücklicher Single", verrät sie. Kurz darauf will jemand wissen: "Bist du straight?" Die Erftstädterin reagiert mit einem starken Plädoyer: "So wie ich es bei der Casting-Woche am Anfang gesagt habe: Ich liebe den Menschen, egal welches Geschlecht", schreibt sie und fügt hinzu: "Ich finde, heutzutage sollte man da kein großes Thema mehr draus machen, sich in irgendwelche Schubladen zu stecken!" Und weiter:
Niemand muss sich in irgendeine Richtung labeln und das ist gut so.
Mehr als ein Model: Marlene spricht für eine ganze Generation
Wer GNTM aufmerksam verfolgt, weiß: Das ist keine leere Phrase. Schon in Folge 8 bewies Marlene beim Casting für die Brautmoden-Marke Kaviar Gauche, dass sie für ihre Überzeugungen einsteht. Dort erklärte sie: "Mir ist es jetzt egal, ob Mann oder Frau oder divers, ich lieb einfach den Menschen, und deswegen kann ich mir später auch sehr gut vorstellen, auch eine Frau zu heiraten."
Für sie sei es an der Zeit, mit überholten Rollenbildern zu brechen. "Es muss nicht immer dieses klassische Klischee sein von wegen, dass eine Person das Brautkleid trägt und die andere den Anzug", betonte sie im Einzel-Interview. Sie möchte nicht nur ihre eigene Geschichte erzählen, sondern "auch einfach für jeden anderen sprechen, den es auch betrifft".
Vom "Makel" zur Stärke: Ehrliche Worte über Unsicherheiten
Hinter der selbstsicheren Fassade zeigt Marlene auch eine verletzliche Seite. In ihrer Instagram-Fragerunde gibt sie überraschend ehrliche Einblicke in ihre Vergangenheit. Ihre Körpergröße von 1,80 Meter war für sie lange eine Belastung. Ein früher Wachstumsschub führte dazu, dass sie sich unwohl fühlte.
Heute hat sie diese Unsicherheit in Stärke verwandelt und sieht ihre Größe als Markenzeichen. Ihre Message an alle, die zweifeln, ist klar: "Ich liebe es jetzt, groß zu sein, weil wen interessiert's."
Marlene beweist damit einmal mehr, dass sie bei "Germany's Next Topmodel" nicht nur durch ihr Äußeres auffällt, sondern auch mit einer starken Haltung.
Wie weit sie mit ihrer authentischen Art in Staffel 21 noch kommt, siehst du immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn.
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