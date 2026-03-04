zur Joyn StartseiteZur Joyn Suche
GNTM 2026: Die offiziellen Instagram- und TikTok-Accounts aller Models

Veröffentlicht:

von Nicholas Vogel

Germany's Next Topmodel

Germany's Next Topmodel 2026: Abenteuer, Challenges & der Traum vom Titel!

Videoclip • 30 Sek • Ab 12

Die nächste Model‑Generation erobert Social Media! Entdecke jetzt die Profile der Top-18-Kandidaten und Top-19-Kandidatinnen von "Germany's Next Topmodel" 2026. Alle Instagram- und TikTok-Accounts auf einen Blick.

Shootings, Walks - und jede Menge Wow-Momente

Ohne Social Media läuft im Model‑Business längst nichts mehr - Likes, Follower:innen und Reichweite gehören genauso dazu wie Laufsteg und Shootings. Auch bei "Germany's Next Topmodel" spielt das eine große Rolle.

Neugierig, wie sich die Models privat zeigen? Hier findest du alle Instagram‑ und TikTok‑Accounts der Kandidatinnen und Kandidaten.

GNTM 2026: Die Models auf Instagram

Los geht's mit den Instagram‑Accounts der Top‑19‑Frauen und Top‑18‑Männer. Klick einfach auf den Account‑Namen und lande direkt auf dem Profil.

Die Instagram-Accounts der Frauen

Die Instagram-Accounts der Männer

"Germany's Next Topmodel" im Stream

GNTM 2026: Die Models auf TikTok

Auch auf TikTok sind die Kandidat:innen aktiv. Hier findest du die weiblichen Models der 21. Staffel.

Die TikTok-Accounts der Frauen

Die TikTok-Accounts der Männer

Hinweis: Da es sich um private Instagram- und TikTok-Accounts handelt, ist Joyn nicht für die Inhalte verantwortlich.

Begleite die Kandidatinnen und Kandidaten von "Germany's Next Topmodel" 2026 auf ihrem Weg - immer mittwochs und donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und im Livestream auf Joyn.

