Die nächste Model‑Generation erobert Social Media! Entdecke jetzt die Profile der Top-18-Kandidaten und Top-19-Kandidatinnen von "Germany's Next Topmodel" 2026. Alle Instagram- und TikTok-Accounts auf einen Blick.
Shootings, Walks - und jede Menge Wow-Momente
Ohne Social Media läuft im Model‑Business längst nichts mehr - Likes, Follower:innen und Reichweite gehören genauso dazu wie Laufsteg und Shootings. Auch bei "Germany's Next Topmodel" spielt das eine große Rolle.
Neugierig, wie sich die Models privat zeigen? Hier findest du alle Instagram‑ und TikTok‑Accounts der Kandidatinnen und Kandidaten.
GNTM 2026: Die Models auf Instagram
Los geht's mit den Instagram‑Accounts der Top‑19‑Frauen und Top‑18‑Männer. Klick einfach auf den Account‑Namen und lande direkt auf dem Profil.
Die Instagram-Accounts der Frauen
Alisa • alisa.n.98
Anika • anika_koe
Anna • annarosiina
Antonia • toniawarr
Aurélie • aureliecarina
Bianca • biancasissing
Daphne • dxxles
Dilara • dilara.bys
Eileen • eileen__k
Julia • de_boerner
Juna • junaklee
Kim • kimbathke
Lara • yourslaramarie
Lola • _lolasol
Marie • mariexlouisaa
Marlene • marleneekrg
Merret • merret.sophia
Nana • nanaabmh
Stella • stellvella
Die Instagram-Accounts der Männer
Adrian • adriankdrj
Alexavius • alexavius
Benji • benjamin_.troy
Boureima • boureima._
Carsten • carstenmontanha
Cenk • cenkcihan_
Denzel • denzel.official.model
Felix • flipsefelix
Godfrey • therealgodfreyegbon
Ibo • ibo_bodi
Jayden • jaydennn07
Jill • jilldeimel
Louis • louiswielki
Luis • luisfluegel
Lukas • lukasbienn
Tony • tonyeberhardt
Vyvian • vyviansomaya
Yanneck • yanneckwse
GNTM 2026: Die Models auf TikTok
Auch auf TikTok sind die Kandidat:innen aktiv. Hier findest du die weiblichen Models der 21. Staffel.
Die TikTok-Accounts der Frauen
Alisa • alisa.n.98
Anika • anika_koe
Anna • annarosiina
Antonia • tipicaltoni
Aurélie • aureliecarina
Bianca • biancasissing
Daphne • daphneariasminda
Dilara • dilara.bys
Eileen • the1andonly_eileen
Julia • deboerner
Juna • junakleee
Kim • kimbathke
Lara • yours.laramarie
Lola • lolasol__
Marie • manni.vx0
Marlene • marleneekrg
Merret • merret.sophia
Nana • nanaabmh
Stella • stellvella
Die TikTok-Accounts der Männer
Adrian • adriankdrj
Alexavius • alexaviushill
Benji • benjiii966
Boureima • boureimare
Carsten • carsten.montanha
Cenk • cenkcihan_
Denzel • denzel.gntm2026
Felix • flipsefelix
Godfrey • godfrey.egbon
Ibo • ibo_bodi
Jayden • jaydennn07
Jill • jilldeimel
Louis • louiswielki
Luis • luis.fluegel
Lukas • lukasbienn
Tony • tony_eberhardt
Vyvian • vyviansomaya
Yanneck • yanneckwse
Hinweis: Da es sich um private Instagram- und TikTok-Accounts handelt, ist Joyn nicht für die Inhalte verantwortlich.
Begleite die Kandidatinnen und Kandidaten von "Germany's Next Topmodel" 2026 auf ihrem Weg - immer mittwochs und donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und im Livestream auf Joyn.
