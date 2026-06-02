Das Casting für GNTM 2027 läuft bereits Tipps und Tricks von den Gewinner:innen: So klappt es mit der GNTM-Bewerbung Veröffentlicht: Vor 3 Stunden von Jan Islinger So sehen Sieger:innen aus: Aurélie und Ibo nach ihrem Staffel-Sieg beim Screening des Finales im Zoo Palast Berlin. Bild: Joyn

Die Bewerbungsphase für GNTM 2027 ist eröffnet. Wir haben beim Final-Screening im Berliner Zoo Palast den aktuellen Cast nach Tipps und Tricks gefragt. Die besten Bewerbungs-Hacks gibt's hier zusammengefasst.

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Der aktuelle GNTM-Cast verrät persönliche GNTM-Tipps Zum Finale der 21. Staffel "Germany's Next Topmodel" luden Heidi Klum und ProSieben zum gemeinschaftlichen Screening nach Berlin ein. Mit dabei waren die Gewinner:innen, alle Finalist:innen und fast der gesamte Cast der Staffel. Auch Stars aus dem GNTM-Kosmos wie Kilian Kerner, Thomas Hayo und Esther Perbandt ließen es sich nicht nehmen, der strahlenden Abendveranstaltung beizuwohnen. Wir haben das Event dazu genutzt, die aktuellen Models nach ihren Tipps und Tricks für kommende Bewerber:innen zu befragen.

Die besten Antworten haben wir hier zusammengefasst. Dabei fällt vor allem auf, wie wichtig Authentizität für die Models ist.

Merret: "Du musst es einfach krass genießen!" Marlene und Merret auf dem Red Carpet beim Final-Screening in Berlin. Bild: Joyn

Marlene: "GNTM war für mich nicht mein Leben und deshalb bin ich da auch so locker rangegangen. Wenn man zu verbissen ist und alles zu krampfhaft macht, kommt es auch nicht authentisch rüber. Wenn es nicht sein soll, soll es nicht sein. Wenn du rausfliegst, fliegst du raus. Du hast dein Bestes gegeben. Man darf da einfach nicht zu hart rangehen." Merret: "Ich würde jeder Person, die sich jetzt bewirbt, raten, einfach sie selbst zu sein. Und vor allem in dem Moment richtig da zu sein. Mach dir nicht zu viel Kopf drüber, wie du vor der Kamera oder den Juroren rüberkommst. Sei stattdessen einfach du selbst - du musst es einfach krass genießen!"

Finale verpasst? Jetzt kostenlos auf Joyn nachholen Ganze Folge Germany's Next Topmodel Das große GNTM-Finale 2026 im Recap Verfügbar auf Joyn Folge vom 28.05.2026 • 95 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Julia: "Ihr werdet eure Zeit bekommen" Julia und Tony auf dem Red Carpet im Zoo Palast Berlin. Bild: Joyn

Julia: "Zu 100 Prozent: Seid wie ihr seid! Versucht euch nicht den anderen anzupassen, nur weil ihr denkt, die kommen dann vielleicht besser an. Nein, ihr werdet eure Zeit bekommen. Bleibt euch immer treu, das ist das Allerallerwichtigste. Dann werdet ihr gesehen und auch von Heidi gemocht." Während der Staffel wurde Julia für ihre nicht makellose Haut auf Social Media mitunter angefeindet. Schon vor Wochen positionierte sie sich klar dagegen. Auch jetzt wirbt sie für ein offenes Mindset in Bezug auf den eigenen Körper und Body Positivity: "Akne, Dellen an den Beinen, Behaarung ... all das ist kein Problem mehr. Geht trotzdem zu GNTM. Traut euch einfach, Leute! Und kommt so, wie ihr seid." Tony: "Lasst alles auf euch zukommen. Und seid vor allem ihr selbst. Macht euch nicht zu viele Gedanken über die Erstellung von irgendwelchen Bewerbungs-Videos. Seid stattdessen einfach authentisch. Darauf legen Heidi Klum und die Produktion großen Wert. Steht euch nicht selbst im Weg, genießt es einfach und macht, worauf ihr Bock habt."

Ibo: "Seid mit Energie da!" Ibo und Aurélie im Zoo Palast auf der großen Bühne. Hier halten sie erstmalig ihr eigenes "Harper's Bazaar"-Cover in den Händen. Bild: Joyn

Aurélie: "Es ist wichtig, sich selbst treu zu bleiben und sich nicht zu verstellen. [...] Sei einfach du selbst. Das ist ja auch der Grund, warum du dich da bewirbst, um deinen Charakter zu zeigen." Ibo: "Seid mit Energie da! Versucht, nicht zu verkopft zu sein. Habt Spaß! Das ist sehr, sehr wichtig. Und versucht den Moment zu genießen und einfach euer Bestes zu geben."

Daphne: "Ich wollte das für mich machen." Alle Finalistinnen auf einen Blick (v. l.): Anna, Daphne, Moderator Christian Düren und die spätere Gewinnerin Aurélie. Bild: Joyn

Daphne: "Man sollte einfach man selbst sein. Also ich bin ohne Erwartungen reingegangen. Ich hab mein Video abgedreht, hab's abgeschickt, wurde eingeladen und hab's nicht mal meinen Eltern gesagt, niemandem. Ich bin hingegangen und mir gedacht: 'Wenn es klappt, klappt es. Und wenn nicht, hab ich wenigstens niemandem was erzählt.' Ich wollte das für mich machen und einfach gucken, wie weit ich komme. Und das ist der beste Rat, den ich geben kann, weil sonst stresst man sich zu sehr." Anna: "Wichtig ist, sich zu trauen, Mut zu haben und über seinen Schatten zu springen. Auch wenn es erst mal ein bisschen unangenehm ist, man wächst da wirklich rein und dann ist es was ganz Tolles. 'Germany's Next Topmodel' ist ja mehr als nur eine Model-Show. Man lernt so viele tolle Leute kennen und man lernt vor allem sich selbst supergut kennen."

Nana (l.) mit Esther Perbandt. Die GNTM-Kandidatin trägt ein Kleid der Designerin. Bild: Joyn

Nana: "Bitte, bitte traut euch! Ich weiß, dass viele von uns 'Germany's Next Topmodel' als Traum haben, aber dann doch die Angst haben 'Oh mein Gott! Was, wenn nicht?' Ich sag: 'Mach's bitte einfach. Du weißt nie, was daraus wird. Ich war eine der Personen, die Angst hatten und es dann einfach mal gemacht haben. Und jetzt guck an, wo ich hier stehe. Also bitte, bitte bewerbt euch, traut euch und glaubt an euch." Luis: "Bewerbt euch, macht das. Das ist wirklich eine super Erfahrung, die unbezahlbar ist. Man hat dort sehr viel Spaß, lernt so viele tolle Menschen kennen. Macht das einfach." Boureima: "Ich rate allen Bewerbern, dass sie einfach sie selbst sind, weil das feiert jeder. Wenn man einfach man selbst ist, Gas gibt, ergeizig ist und einfach hundert Prozent gibt."

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