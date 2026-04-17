Wer bekommt den schönsten Raum? Zoff beim Umzug in GNTM-Mansion: Zimmer-Streit zwischen den Models eskaliert Aktualisiert: Vor 55 Minuten von Jan Islinger Germany's Next Topmodel Beverly Hills ruft! Endlich in der krassesten Villa aller Zeiten Videoclip • 10:29 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

In Folge 19 ziehen die Models in eine Luxus-Villa in den Beverly Hills. Doch bereits bei der Zimmerwahl liegen die Nerven blank - und es entsteht ein Streit zwischen Männern und Frauen.

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Die Euphorie hält nicht lange an: So lief der Einzug in die Model-Mansion In dieser Woche steht nicht nur die Rückkehr nach L.A., sondern auch der Einzug in die glamouröse Model-Bleibe an. Beim Anblick gerät selbst Heidi Klum ins Schwärmen: "Meine Top 15 dürfen sich über eine atemberaubende Luxus-Villa freuen: edle Wohnbereiche, traumhafte Schlafzimmer sowie ein Gym mit Sauna. Ein eigenes Kino und eine Pool-Landschaft mit einem phänomenalen Blick über Los Angeles lassen keine Wünsche offen." Als Boureima und Ibo die Edel-Unterkunft aus dem Van heraus sehen, ist ihnen direkt klar, was zu tun ist. "Wir müssen gleich ein geiles Zimmer safen", gibt sich Boureima zielstrebig. "Arsch-Zimmer in so 'ner Million-Dollar-Mansion", witzelt Ibo über die offensichtlich absurde Vorstellung - und Boureima vollendet den Gedanken: "Dafür bin ich nicht hier!"

Begeisterung pur beim Streifzug durch das Luxus-Anwesen In dieser Woche ziehen die Kandidat:innen in ihre Model-Villa in den Beverly Hills ein. Schon beim Blick auf die Luxus-Immobile sind sich Top 15 sicher: Das ist eine absolute Traum-Location! Bild: Joyn / Max Montgomery

Die Male Models erreichen die Model-Villa vor den Frauen und inspizieren schon mal die Wohnbereiche. Bei der Begehung des Traum-Domizils klappen ihnen regelrecht die Kinnladen runter.

Das ist crazy! Guck dir den Ausblick an! Yanneck beim Betreten der Model-Mansion

"Was ist das denn? Oh mein Gott! ", staunt Ibo nicht schlecht. Selbst im Rückblick-Interview ist das Männer-Model noch voll von der Rolle: "Das war einfach überwältigend!"

Gelingt den Männern der "Handtuch-Trick"? Dann entdecken Ibo, Boureima, Alexavius und Co. ein Zimmer, das ihren Vorstellungen zu entsprechen scheint: drei Doppelbetten, ein geräumiger Wohnbereich und ein fetter Balkon mit Blick in die Beverly Hills. Was will man mehr? Für Boureima ist die Sache klar: "Bruder! Wir nehmen dieses direkt." Selbst Alexavius bekommt einen regelrechten Kreischanfall beim Anblick des Zimmers. "Da war's bei mir vorbei", erzählt er im Interview und scherzt über seinen Ausraster: "Ich glaube, das hat man wirklich bis Downtown L.A. gehört." Die Boys sind sich sicher: Das wird ihre neue Bude.

Man muss zuerst das beste Zimmer nehmen! Boureima

Auch Godfrey reserviert sich schon mal ein Einzelzimmer, ganz nach dem Motto "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst." Ob das alles sonderlich gut bei den Frauen ankommt?

So reagieren die Ladys auf die Zimmerverteilung Als die Kandidatinnen kurz darauf die Model-Mansion erreichen, ist die Euphorie zunächst groß. Wer kann es ihnen verdenken? Schließlich ist die Unterkunft wirklich ein absoluter Hingucker. Und so wird die Villa innerhalb kürzester Zeit zum zweiten Mal Schauplatz eines Kreischkonzerts. Doch zugegeben: An Alexavius' Woo-Einlage kommen nicht mal die sieben Frauen ran. Weniger amused sind die Topmodel-Anwärterinnen allerdings, als sie erfahren, dass die Männer bereits mehrere Zimmer reserviert haben. Für Julia ist noch nicht das letzte Wort gesprochen: "Mit denen diskutieren wir noch!" So sehen das auch die anderen Frauen.

Nur weil die als Erste gekommen sind? Nenenenene! Julia

"Ne! Wenn ihr meint, ihr könnt jetzt hier reinkommen und euch dieses 'Master-Bett' krallen … Nicht mit uns!", meint auch Anika. Als Alexavius die Girls versammelt in seinem vermeintlich reservierten Zimmer vorfindet, spricht Daphne Klartext: "Wir sind sieben Mädels und wir wollen hier zu siebt schlafen!" Auch wenn man sich dafür in die vorhandenen sechs Betten quetschen müsse. Alexavius und die anderen Männer müssen weichen, so die Ansage. Dann stoßen Ibo und Boureima dazu und werden mit den neuen Begebenheiten konfrontiert. Anika betont, man möchte einfach zu siebt gemeinsam in einem Raum schlafen - und da eigne sich das strittige Zimmer am besten. Es sei einfach nicht fair gewesen, dass die Boys ohne Absprache ein Zimmer bunkern, so die Argumentationslinie der Frauen. Doch das will Boureima nicht stehen lassen: "Und jetzt ist es fair, wenn ihr hierherkommt und euch [aufs Bett] draufsetzt?"

So ist das: Wenn es um den Master-Bedroom in einer Multi-Millionen-Dollar-Villa geht, dann werden die Krallen ausgefahren! Alexavius

Der Streit um den Master-Bedroom eskaliert Für Daphne, Anika, Anna und Antonia (v.l.) steht fest: Das schönste Zimmer der Model-Mansion geben sie nicht kampflos auf. Bild: Joyn

Die Männer geben zunächst nach und wollen den Rest des Hauses erkunden. Schließlich haben sie selbst noch nicht alles gesehen. Vielleicht gibt es ja noch eine gute Alternative, wer weiß? Doch schon wenig später wird klar: Dem ist nicht so. Zeit, einen Plan zu schmieden. Die Male Models sind sich einig: Sie waren zuerst da. Sich jetzt einfach rausschmeißen zu lassen, das ginge eben auch nicht. Eine Aussprache muss her. Also wackeln Ibo, Boureima, Alexavius, Yanneck, Tony, Louis und Luis zurück in das umkämpfte Zimmer.

Da muss man noch bisschen Action machen! Boureima

Nach wildem Hin und Her und jeder Menge gegenseitiger Schuldzuweisung versucht es Alexavius diplomatisch. Klar sei, beide Parteien wollen das Zimmer. Und beide Parteien haben ohne vorherige Absprache den Raum für sich besetzt: "Wir haben beide das Gleiche gemacht. Jetzt müssen wir hier nur auf einen Nenner kommen. Weil wir haben hier nicht mehr Recht, ihr habt nicht mehr Recht. Wir müssen einen Kompromiss finden, mit dem jeder happy ist", sagt der 21-Jährige entschlossen.

Das Münzglück entscheidet die Zimmeraufteilung Ibo, Tony, Boureima und Alexavius wollen ihr bereits reserviertes Zimmer nicht kampflos aufgeben. Schließlich hatten sie es sich zuerst unter den Nagel gerissen. Findet sich eine Lösung, mit der alle zufrieden sind? Bild: Joyn

Ibo und Boureima schlagen vor, eine Münze zu werfen. Auch wenn diese Idee etwas Gemurre nach sich zieht, am Ende ist die Mehrheit dafür. Die Frauen wählen Zahl, die Männer Kopf. Godfrey, der ohnehin in einem anderen Zimmer schlafen will, mimt den unparteiischen Münzwerfer. Er schnippst das Zwei-Euro-Stück … Und es zeigt Zahl! Große Freude bei den Frauen, Face-Palm-Moment für die Männer.

Wir haben die Master-Suite bekommen. Ich sag mal: Karma! Daphne

Daraufhin dampfen die Male Models niedergeschlagen ab. Boureima gibt sich nach der Entscheidung versöhnlich. Zum einen sei das Alternativ-Zimmer auch gar nicht so schlecht. Außerdem sei der Wettstreit geordnet abgelaufen: "Wir haben fair eine Münze geworfen. Damit bin ich auch fein. Aber man darf das denen nicht einfach so herschenken." Damit ist der Zimmerstreit zunächst beigelegt. Aber wer weiß? In den kommenden Wochen werden noch einige Betten frei werden. Vielleicht gibt es erneut Diskussionsbedarf? Wie es bei "Germany's Next Topmodel" weitergeht, erfährst du am nächsten Donnerstag um 20:15 Uhr auf ProSieben und im Stream auf Joyn.