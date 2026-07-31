Dating-Hölle statt Traumstrand Albtraum-Teams bei "Good Luck Guys": Ex-Alarm am Lost Beach Aktualisiert: Vor 3 Stunden von Nicholas Vogel Good Luck Guys Böses Erwachen: Wenn aus Liebe Konkurrenz - und Eifersucht wird! Videoclip • 10:29 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Luxus? Fehlanzeige! Seit 30. Juli kämpfen bei "Good Luck Guys" wieder zwölf Reality-Adventurer auf Joyn ums Überleben. Doch für einige Teams lauert der wahre Albtraum gleich zu Beginn: die gemeinsame Vergangenheit.

4 Staffeln Good Luck Guys Good Luck Guys In diesem Joyn Original tauschen zwölf Reality-TV-Persönlichkeiten ihr Luxusleben gegen ein Abenteuer in Thailand. Verfügbar auf Joyn Link kopieren Teilen

Calvins Albtraum wird wahr: Ausgerechnet Ex Nelly ist seine Partnerin Albtraum-Match am Lost Beach: Calvin (r.) wird ausgerechnet mit Ex Nelly (l.) in ein Team gesteckt - und die hat genauso wenig Bock auf ihn. Bild: Joyn

Kaum am Lost Beach angekommen, geht es für die zwölf Reality-Stars direkt ans Eingemachte. Noch mit verbundenen Augen müssen sie darüber sinnieren, wer ihr Teampartner oder ihre Teampartnerin sein könnte. Für Calvin Ogara wäre ein Szenario besonders schlimm: "So 'ne Ex-Freundin von mir oder so?" Was er in diesem Moment noch nicht ahnt: Genau dieser Reality-Albtraum wird wenige Sekunden später wahr. Neben ihm steht Nelly, seine Ex! Auch sie scheint alles andere als begeistert zu sein. "Der schlimmste Teampartner wäre wirklich Calvin", erklärt die "Beauty & The Nerd"-Bekanntheit im Vorhinein. Doch es gibt kein Entkommen: Calvin und Nelly bilden gemeinsam Team Rot. Ausgerechnet sie müssen nun zusammen Challenges meistern, Hunger, Hitze und Entbehrungen überstehen - und dabei offenbar auch noch ihre Vergangenheit aushalten.

Wichtige Hinweise & Informationen zum Inhalt Information Darum geht's in "Good Luck Guys" Sechs Duos stellen sich einem Leben fernab von Luxus und Alltag. In anspruchsvollen Wettkämpfen sammeln sie wichtige Perlen, während ihnen das entbehrungsreiche Camp-Leben alles abverlangt. Nur mit perfektem Teamwork, unerschütterlichem Durchhaltevermögen und starken Nerven bleibt die Chance auf den großen Triumph - und das Preisgeld von 20.000 Euro.

Calvin, bekannt aus Reality-Hits wie "Too Hot to Handle", "Are You The One" und "Match My Ex", gibt sich vor dem Abenteuer noch siegessicher:

Ich weiß, ich bin Kämpfer und Krieger. Deswegen werde ich die Show rocken! Calvin Ogara

Nach drei Dating-Formaten wolle der 24-Jährige nun endlich an seine Grenzen gehen. Doch statt Dating wartet am Lost Beach wohl eher Hating - und zwar mit der Ex im eigenen Team. Nelly wiederum will mit ihrem vermeintlichen Luxus-Image aufräumen. "Natürlich will ich dieses Luxus-Girl-'Alles muss perfekt sein'-Klischee ablegen", stellt sie klar. Sie wolle beweisen, dass sie auch unter härtesten Bedingungen Challenges meistern könne. Ob das gelingt, wenn ausgerechnet Calvin rund um die Uhr an ihrer Seite ist?

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Der nächste Schock: Nellys aktueller Freund kämpft mit seiner Ex Auch zwischen ihnen hat es einst geknistert: In Thailand trifft Jeje Lopes (l.) ausgerechnet auf ihre Ex-Affäre Dion Brown (r.), der inzwischen mit Nelly zusammen ist. Das Liebeschaos ist damit perfekt. Bild: Joyn

Als wäre die Zwangsvereinigung von Calvin und Nelly nicht explosiv genug, setzt "Good Luck Guys" noch einen drauf: Nellys aktueller Freund Dion Brown ist ebenfalls dabei, allerdings in einem gegnerischen Team. Und seine Partnerin ist keine Unbekannte, sondern ausgerechnet seine Ex-Affäre Jeje Lopes. Beide haben sich bei "Love Island" kennengelernt - und treten nun gemeinsam in Team Blau an. Damit ist das explosive Liebesviereck komplett: Nelly kämpft mit ihrem Ex Calvin, während ihr aktueller Freund Dion mit seiner eigenen Vergangenheit ums Überleben kämpft. "Wird auf jeden Fall schwer, es seiner Freundin in solch einem Format recht zu machen", ahnt Dion bereits. Eine gewaltige Untertreibung, schließlich dürften Eifersucht, alte Gefühle und neue Allianzen am Lost Beach jederzeit für Zündstoff sorgen. Jeje weiß unterdessen genau, was sie von ihrem Match erwartet: "Ich brauche einen Teampartner, der mich motiviert. Ich brauche so ein bisschen Ehrgeiz." Ob Dion diesen Ansprüchen gerecht wird - und wie Nelly auf die Nähe zwischen den beiden reagiert, könnte zur emotionalen Zerreißprobe werden.

Dion Brown kennen Reality-Fans unter anderem aus "Are You The One" und "Love Island VIP". Bei "Good Luck Guys" will er beweisen, dass mehr in ihm steckt als Flirten und Dating. "Ich mache bei der härtesten Reality-Show mit, weil ich einfach Lust auf die Herausforderung habe", erklärt er. Außerdem wolle der 26-Jährige zeigen, dass er nicht nur daten könne, sondern auch für harte Challenges bereit sei. Seine erste Prüfung wartet allerdings nicht in einem Spiel, sondern direkt neben ihm: Ex-Affäre Jeje. Auch die 29-Jährige hat bereits reichlich Reality-Erfahrung gesammelt. Zuschauer:innen kennen sie aus "Love Island", "Too Hot to Handle" und "The 50". Nun möchte sie ein neues Kapitel aufschlagen:

Hier geht’s um Spiele und Überleben. Ich möchte zeigen, dass ich mehr draufhabe als das. Jeje Lopes

Erzfeinde in Team Gelb: Nadja Großmann muss mit dem Ex ihrer besten Freundin kämpfen Bei "Good Luck Guys" prallen zwei Welten aufeinander: Reality-Star Nadja Großmann (l.) und Ballermann-Traveler Maurice Spada (r.) müssen sich am Lost Beach zusammenraufen, obwohl sie sich auf den Tod nicht ausstehen können. Bild: Joyn

Auch Team Gelb verspricht Drama pur: Nadja Großmann wird ausgerechnet Maurice Spada zugeteilt, dem Ex ihrer BFF. Die Abneigung beruht auf Gegenseitigkeit, und beide denken gar nicht daran, sie zu verbergen. Doch am Lost Beach sind sie aufeinander angewiesen: Gelingt es ihnen, ihren persönlichen Kleinkrieg für die Challenges ruhen zu lassen - oder wird aus Team Gelb schon bald Team Eskalation? Bereits die erste Begegnung macht klar: Staffel 4 bringt nicht nur körperliche Grenzerfahrungen, sondern auch eine gewaltige Portion emotionalen Sprengstoff. Fast alle Kandidat:innen hatten bereits Berührungspunkte - und einige haben sich sogar wortwörtlich berührt. Wie die explosiven Teams aufeinander reagieren, siehst du in Folge 1 von "Good Luck Guys" 2026.