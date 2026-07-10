"Good Luck Guys" kehrt zurück: Start für Staffel 4 bestätigt!

Es gibt endlich neue Informationen zum Start der vierten Staffel von "Good Luck Guys"! Der Starttermin steht fest.

In diesem Joyn Original tauschen zwölf Reality-TV-Persönlichkeiten ihr Luxusleben gegen ein Abenteuer in Thailand.

Das Battle im Paradies geht weiter!

Thailands Dschungel bekommt dieses Jahr wieder neue Gäst:innen. Fans der Serie "Good Luck Guys" dürfen sich auf eine vierte Staffel freuen. Heißt: Reality-Stars, die hungern, streiten und feiern.

Am 30. Juli kannst du das Spektakel auf Joyn mitverfolgen! Über weitere Infos wie die teilnehmenden Kandidat:innen halten wir dich hier auf dem Laufenden.