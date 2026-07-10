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Zurück in Thailand

"Good Luck Guys" kehrt zurück: Start für Staffel 4 bestätigt!

Aktualisiert:

von Edwin B.

Good Luck Guys

Team Anschreien vs. Team Aufbauen: Wer hat die Nase im Finale vorn?

Videoclip • 07:10 Min • Ab 12

Es gibt endlich neue Informationen zum Start der vierten Staffel von "Good Luck Guys"! Der Starttermin steht fest.

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3 Staffeln

Good Luck Guys

Good Luck Guys

In diesem Joyn Original tauschen zwölf Reality-TV-Persönlichkeiten ihr Luxusleben gegen ein Abenteuer in Thailand.

Verfügbar auf Joyn

Das Battle im Paradies geht weiter!

Thailands Dschungel bekommt dieses Jahr wieder neue Gäst:innen. Fans der Serie "Good Luck Guys" dürfen sich auf eine vierte Staffel freuen. Heißt: Reality-Stars, die hungern, streiten und feiern.

Am 30. Juli kannst du das Spektakel auf Joyn mitverfolgen! Über weitere Infos wie die teilnehmenden Kandidat:innen halten wir dich hier auf dem Laufenden.

Diese Kandidat:innen haben mehr als nur Mückenstiche mitgenommen

Sie haben den Dschungel gebändigt und ihren Hunger heruntergeschluckt: Das sind die Gewinner:innen der vergangenen Staffeln.

  • Staffel 1: Profi-Fußballer Michael Schüler und Reality-Sternchen Aurelia Lamprecht

  • Staffel 2: Sänger Daniele Negroni und "The Biggest Loser"-Gewinnerin 2023 Valentina Principessa

  • Staffel 3: "Truth or Trash"-Hostin Lina Westphal und Dating-Profi Germain Wolf

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Darum geht es in "Good Luck Guys"

"Good Luck Guys" zwingt die Stars, sich von ihrem sonst so gewohnten Luxus sowie gewöhnlichen Alltagsdingen zu trennen. Mitten im tropischen Thailand werden 12 Teilnehmer:innen ausgesetzt und müssen mit dem absoluten Minimum überleben.

Im Survival-Format stellen sie sich verschiedenen Aufgaben. Nur ein Team kann am Ende das Preisgeld von 20.000 Euro gewinnen.

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Endlich bestätigt: "Good Luck Guys" kehrt mit Staffel 4 zurück!