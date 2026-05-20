Die Gerüchteküche brodelt
Spekulationen um Cast von "Good Luck Guys" 2026: Ist Garry Secret einer der Kandidaten?
Aktualisiert:von C3 Newsroom
Mischt Social-Media-Star Garry Secret demnächst bei der neuen Staffel der Joyn-Reality-Show "Good Luck Guys" mit? Genau darüber wird aktuell spekuliert. Nun äußert sich der 21-Jährige selbst zu den Gerüchten - und verrät, welches sein absolutes Wunsch-Format wäre.
Das volle Paket "Good Luck Guys"
Zählt Garry Secret bald zum "Good Luck Guys"-Cast?
Raus aus dem komfortablen Alltag, rein ins Survival-Abenteuer mitten in der Wildnis. Das ist das Konzept der Joyn-Reality-Show "Good Luck Guys". In Zweier-Teams müssen sich Reality-Stars Challenges stellen, die nichts für schwache Nerven sind.
Für die kommende vierte Staffel wird bereits spekuliert, welche Kandidaten und Kandidatinnen diesmal das große Abenteuer wagen. Dabei fällt auch sein Name: TikTok-Star Garry Secret. Angeblich könnte der 21-Jährige zum künftigen Cast zählen.
Nun äußert er sich selbst zu den Gerüchten - und zeigt sich überrascht. "Also, das ist mir tatsächlich neu", sagt Garry Secret gegenüber dem Portal "Promiflash". "Im Internet gibt es ja immer viele Spekulationen", betont er und winkt für dieses Format gleichzeitig ab: "Wer mich kennt, weiß, dass ich auf jeden Fall ein Mensch bin, der schon bei einer Biene extrem Angst hat." Ein exotisches Survival-Abenteuer in freier Natur wäre also nicht unbedingt sein Fall.
Garry Secret träumt von einer "Promi Big Brother"-Teilnahme
Gleichzeitig stellt Garry Secret klar, dass er sich eine Teilnahme in einem Reality-Format durchaus vorstellen kann - und dabei insbesondere von einem träumt: "Promi Big Brother". Das sei sein absolutes Wunsch-Format. "Zahlt mir die Hälfte vom Preis, den ihr eigentlich vorhattet - ich komme rein", sagt er zu "Promiflash".
"Das ist für mich Format Nummer eins", hebt er hervor. Auch die Vorstellung rund um die Uhr von Kameras beobachtet zu werden, schreckt ihn nicht ab. Das sei "einfach eine neue Erfahrung" - er wolle das "zu 100 Prozent machen".
2024 hatte er bereits um eine Wildcard bei "Promi Big Brother" gekämpft, verpasste den Einzug aber. Auch in der Late-Night-Show war er bereits mehrmals zu Gast.
Hier kannst du "Promi Big Brother" sehen
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