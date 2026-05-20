Reality-Fans rätseln derzeit über den neuen Cast von "Good Luck Guys" - und mitten in den Spekulationen steht Garry Secret.

Mischt Social-Media-Star Garry Secret demnächst bei der neuen Staffel der Joyn-Reality-Show "Good Luck Guys" mit? Genau darüber wird aktuell spekuliert. Nun äußert sich der 21-Jährige selbst zu den Gerüchten - und verrät, welches sein absolutes Wunsch-Format wäre.

Zählt Garry Secret bald zum "Good Luck Guys"-Cast?

Raus aus dem komfortablen Alltag, rein ins Survival-Abenteuer mitten in der Wildnis. Das ist das Konzept der Joyn-Reality-Show "Good Luck Guys". In Zweier-Teams müssen sich Reality-Stars Challenges stellen, die nichts für schwache Nerven sind.

Für die kommende vierte Staffel wird bereits spekuliert, welche Kandidaten und Kandidatinnen diesmal das große Abenteuer wagen. Dabei fällt auch sein Name: TikTok-Star Garry Secret. Angeblich könnte der 21-Jährige zum künftigen Cast zählen.

Nun äußert er sich selbst zu den Gerüchten - und zeigt sich überrascht. "Also, das ist mir tatsächlich neu", sagt Garry Secret gegenüber dem Portal "Promiflash". "Im Internet gibt es ja immer viele Spekulationen", betont er und winkt für dieses Format gleichzeitig ab: "Wer mich kennt, weiß, dass ich auf jeden Fall ein Mensch bin, der schon bei einer Biene extrem Angst hat." Ein exotisches Survival-Abenteuer in freier Natur wäre also nicht unbedingt sein Fall.