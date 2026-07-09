Neue Staffel von "Good Luck Guys" bestätigt!

Es gibt endlich neue Informationen zum Start der vierten Staffel von "Good Luck Guys"! In dieser Staffel können die Fans mitraten, wer dabei sein könnte.

In diesem Joyn Original tauschen zwölf Reality-TV-Persönlichkeiten ihr Luxusleben gegen ein Abenteuer in Thailand.

Das Battle im Paradies geht weiter!

Thailands Dschungel bekommt dieses Jahr wieder neue Gäste! Fans der Serie "Good Luck Guys" dürfen sich auf eine vierte Staffel freuen! Das heißt also wieder: Realitysternchen, die hungern, streiten und feiern.

Am 30. Juli kannst du die sie auf Joyn mitverfolgen! Über weitere Infos wie die teilnehmenden Kandidat:innen halten wir euch hier auf dem Laufenden.