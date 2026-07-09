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Zurück in Thailand

Neue Staffel von "Good Luck Guys" bestätigt!

Veröffentlicht:

von Edwin B.

Good Luck Guys

Team Anschreien vs. Team Aufbauen: Wer hat die Nase im Finale vorn?

Videoclip • 07:10 Min • Ab 12

Es gibt endlich neue Informationen zum Start der vierten Staffel von "Good Luck Guys"! In dieser Staffel können die Fans mitraten, wer dabei sein könnte.

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3 Staffeln

Good Luck Guys

Good Luck Guys

In diesem Joyn Original tauschen zwölf Reality-TV-Persönlichkeiten ihr Luxusleben gegen ein Abenteuer in Thailand.

Verfügbar auf Joyn

Das Battle im Paradies geht weiter!

Thailands Dschungel bekommt dieses Jahr wieder neue Gäste! Fans der Serie "Good Luck Guys" dürfen sich auf eine vierte Staffel freuen! Das heißt also wieder: Realitysternchen, die hungern, streiten und feiern.

Am 30. Juli kannst du die sie auf Joyn mitverfolgen! Über weitere Infos wie die teilnehmenden Kandidat:innen halten wir euch hier auf dem Laufenden.

Diese Stars haben mehr als nur Mückenstiche mitgenommen

Diese Kandidat:innen haben den Dschungel gebändigt und ihren Hunger runtergeschluckt - das sind die Gewinner:innen der vergangenen Staffeln:

  • Staffel 1: Profi-Fußballer Michael Schüler und Reality-Sternchen Aurelia Lamprecht

  • Staffel 2: Sänger Daniele Negroni und "The Biggest Loser"-Gewinnerin 2023 Valentina Principessa

  • Staffel 3: "Truth or Trash"-Hostin Lina Westphal und TV-Hottie Germain Wolf

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Darum geht es in "Good Luck Guys"

"Good Luck Guys" zwingt die Stars, sich von ihrem sonst so gewohnten Luxus sowie gewöhnlichen Alltagsdingen zu trennen. Mitten in den Tropen in Thailand werden 12 Teilnehmer:innen ausgesetzt und müssen mit dem absoluten Minimum überleben.

Sie stellen sich verschiedenen Aufgaben und nur ein Team kann sich zum Ende das Preisgeld von 20.000 Euro holen!

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Endlich offiziell: Neue Staffel von "Good Luck Guys" bestätigt!