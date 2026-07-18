Bald geht's los! Fans rätseln: Machen diese Reality-Stars bei "Good Luck Guys" 2026 mit? Aktualisiert: Vor 2 Stunden von Joyn Redaktion Wer kommt mit dem absoluten Minimum aus? V. l.: Eric Stehfest? Kim Virginia? Max Bornmann? Bild: Getty Images/Gerald Matzka, picture alliance / Geisler-Fotopress, IMAGO / pictureteam, Joyn / Benjamin Kis, importer

Wer wird Teil der neuen Staffel von "Good Luck Guys"? Darüber wird derzeit in den sozialen Netzwerken fleißig spekuliert. Auslöser ist ein Instagram-Beitrag von Joyn, der den Fans noch keinen offiziellen Cast verrät, aber jede Menge Raum für Vermutungen lässt.

Unter der Caption "Fröhliches raten, Freundinnen und Freunde" veröffentlichte Joyn ein neues Cast-Rätsel. Auf dem ersten Slide erklärt der Streamingdienst, dass zwar noch nicht verraten werden dürfe, wer in der neuen Staffel dabei ist - ein paar Hinweise gibt es allerdings trotzdem. Anschließend folgen mehrere Bilder, auf denen Details der Kandidat:innen zu sehen sind. Darunter ein Auge, mehrere Tattoos, ein Ohrring oder ein Mund mit Bart. Für eingefleischte Reality-TV-Fans offenbar genug, um mit Spekulationen loszulegen.

3 Staffeln Good Luck Guys Alle Folgen anschauen In diesem Joyn Original tauschen zwölf Reality-TV-Persönlichkeiten ihr Luxusleben gegen ein Abenteuer in Thailand. Verfügbar auf Joyn Link kopieren Teilen

Sind diese Namen bei "Good Luck Guys" dabei? In der Kommentarspalte wird heiß diskutiert und viel gemunkelt. So schreibt ein User: "Ist Bild 5 dieser Gary? Der so viele Videos hatte wegen dem Altersunterschied mit seiner Ex." Andere sind sich dagegen sicher, Max Bornmann erkannt zu haben. Sein Name fällt immer wieder. Auch weitere bekannte Reality-Gesichter werden von den Fans ins Spiel gebracht. So tauchen unter anderem die Namen Eric Stehfest und Kim Virginia auf. Letztere auch öfter als einmal. Eine Userin vermutet sogar ein Pärchen. "Ich tippe auf Leyla und Mike Heiter", schreibt sie. Besonders der Ohrschmuck auf einem der Bilder sorgt für Diskussionen. "Das letzte Bild mit dem Blumenohrring könnte Kim Virginia sein", lautet eine weitere Überlegung. Also noch eine Stimme für Kim.

Joyn kommentiert selbst mit Für noch mehr Gesprächsstoff sorgt schließlich sogar Joyn selbst. Ein Fan kommentiert: "Paulina Ljubas, Jeje, Max Bornmann, und ich glaube, er war bei 'Love Fool', komme nicht auf den Namen." Darauf reagiert der offizielle Account mit den Worten: "Uhhh, heißer Guess." Ob sich hinter der Antwort tatsächlich ein kleiner Hinweis verbirgt oder Joyn die Spekulationen der Fans einfach weiter anheizen will, bleibt fürs Erste offen. Fest steht, dass die Neugier auf den Cast der neuen Staffel groß ist.

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Offizielle Bestätigung steht noch aus Bislang hat Joyn keine Teilnehmer:innen offiziell bestätigt. Alle genannten Namen stammen ausschließlich aus Spekulationen der Community. Ob am Ende tatsächlich Stars wie Paulina Ljubas, Max Bornmann, Kim Virginia, Leyla und Mike Heiter oder Eric Stehfest bei "Good Luck Guys" 2026 zu sehen sein werden, dürfte sich erst mit der offiziellen Cast-Bekanntgabe zeigen. Bis dahin bleibt den Fans nur eines: weiter rätseln.

Diesen Cast wünschen sich die Fans Aktuell kannst du in der Joyn App abstimmen, welche Promis ihren Luxus gegen das harte Camp-Leben tauschen sollen. Stand jetzt (Freitag, 17. Juli, 15 Uhr) haben sich überraschende Namen an die Spitze gesetzt. Auf Platz 1 führt derweil Joko Winterscheidt, der bislang noch nie in einem Reality-Format zu sehen war. Dicht gefolgt von Sam Dylan und Serkan Yavuz. Die anderen beiden vorläufigen Plätze auf dem Treppchen klingen da schon wahrscheinlicher. Beide Kandidaten treten regelmäßig im Reality-TV auf. Ob einer von ihnen tatsächlich bei der diesjährigen Staffel zu sehen sein wird?

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Wann startet "Good Luck Guys"? Lange müssen sich Reality-Fans nicht mehr gedulden. Die neue Staffel von "Good Luck Guys" startet am 30. Juli 2026 auf Joyn. In der Show kämpfen prominente Kandidat:innen in Zweierteams unter einfachsten Bedingungen um den Sieg. Dabei müssen sie sich in verschiedenen Challenges beweisen, Punkte sammeln und sich den Herausforderungen des Camp-Alltags stellen. Neben sportlichem Ehrgeiz sind dabei vor allem Teamwork, Durchhaltevermögen und starke Nerven gefragt, um am Ende das Preisgeld von 20.000 Euro zu gewinnen.