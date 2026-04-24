Liebes-Update Nach gescheiterter "Hochzeit auf den ersten Blick"-Ehe: Emma zeigt ihre neue Liebe Aktualisiert: Vor 1 Stunde von C3 Newsroom Frisch verliebt? Emma, die ehemalige Teilnehmerin des Erfolgsformats "Hochzeit auf den ersten Blick", strahlt wieder. Bild: Joyn / Christoph Assmann

Nach ihrer gescheiterten TV-Ehe gibt es für Emma wieder Grund zur Freude. Auf Instagram präsentiert sie sich glücklich mit einem neuen Partner. Die Fans reagieren begeistert auf ihr Liebesglück.

"Hochzeit auf den ersten Blick" Staffel 9 Alle Folgen aus Staffel 9 streamen

Für die ehemalige "Hochzeit auf den ersten Blick"-Teilnehmerin Emma scheint es in der Liebe wieder bergauf zu gehen. Mit einer Bilderreihe auf Instagram meldet sie sich strahlend an der Seite eines neuen Mannes. Sein Gesicht bleibt zwar verborgen, doch ihre Worte sprechen für sich: "Mein perfektes Match."

Vertraute Nähe trotz Geheimhaltung Auch ohne die Identität ihres Partners preiszugeben, vermitteln die Bilder eine klare Botschaft. Die beiden wirken vertraut, lachen gemeinsam und zeigen sich innig - ein deutliches Zeichen für echtes Glück. Die Community reagierte schnell auf Emmas Beitrag. Zahlreiche Glückwünsche und Herz-Emojis sammelten sich unter den Bildern auf Instagram. Auch Aron Schweizer, ebenfalls bekannt aus "Hochzeit auf den ersten Blick", kommentierte öffentlich: "Ich freue mich sehr für euch! Seid gut zueinander."