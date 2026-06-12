Das Kult-Duo kehrt zurück ARD bestätigt: "Hubert ohne Staller" geht weiter und bekommt dazu eine neue Staffel Aktualisiert: Vor 3 Stunden von Annalena Graudenz Im Juli sind Christian Tramitz (l.) und Michael Brandner wieder als Ermittler in "Hubert ohne Staller" im Einsatz. Bild: SWR/ARD/Thomas Neumeier

Nach einer langen Durststrecke können es sich Fans der ARD-Krimireihe vor dem TV gemütlich machen. Der Sender hat die Fortsetzung der aktuellen Staffel angekündigt und neue Folgen in Aussicht gestellt. Die Erfolgsgeschichte aus Oberbayern wird also fortgeschrieben.

Erlebe Michael Brandner als Hubert mit seinem Partner Staller Streame "Hubert und Staller" täglich um 9:05 Uhr im ARD-Livestream auf Joyn

Lange Pause sorgte für Unmut beim Publikum Die meisten Serien-Fans sind Sommerpausen im öffentlich-rechtlichen Programm gewöhnt, doch Anhänger:innen von "Hubert ohne Staller" mussten sich nun ein ganzes Jahr gedulden. Nachdem im vergangenen Herbst zunächst neue Episoden ausgestrahlt worden waren, verschwand die Serie überraschend wieder aus dem Programm. Einige bereits vorgesehenen Sendetermine wurden sogar kurzfristig gestrichen. Besonders ärgerlich war der plötzliche Cut für deutsche Fans, denn während die Ausstrahlung hierzulande gestoppt wurde, lief die 13. Staffel in Österreich ohne Unterbrechung weiter. Entsprechend groß war die Unsicherheit darüber, wann und ob die verbleibenden Folgen zu sehen sein würden.

ARD kündigt Rückkehr im Herbst 2026 an Jetzt hat die ARD die Geduld der Zuschauenden belohnt und konkrete Neuigkeiten bekannt gegeben. Laut Sender soll die Ausstrahlung der noch ausstehenden Episoden der 13. Staffel im Herbst dieses Jahres erfolgen. "Die Fortsetzung der 13. Staffel mit neuen Folgen startet im Herbst 2026", gibt die Pressestelle preis. Somit endet die monatelange Wartezeit für die Fangemeinde der Krimireihe aus Wolfratshausen. Doch damit nicht genug. Die ARD hat bereits die nächsten Episoden in der Hinterhand. "Direkt anschließend, noch im Jahr 2026, werden neue Folgen der 14. Staffel zu sehen sein", heißt es weiter. Die Dreharbeiten für diese Staffel sind nach Angaben des Senders bereits abgeschlossen. Ein schönes Trostpflaster für Fans, dass das plötzliche Aus im letzten Jahr vielleicht wiedergutmachen kann.

Warum die letzte Staffel geteilt wurde Viele Zuschauende hatten sich gefragt, weshalb die laufende Staffel überhaupt unterbrochen wurde. Die ARD begründet die Entscheidung mit ihrer Programmplanung. Demnach werde der Mittwochabend regelmäßig mit unterschiedlichen Formaten bespielt, um für mehr Abwechslung im Vorabendprogramm zu sorgen. Aus diesem Grund sei beschlossen worden, die 13. Staffel aufzuteilen. Nach dem längeren Ausstrahlungszeitraum von "Hubert ohne Staller" übernahm Anfang 2026 die Serie "Watzmann ermittelt" den Sendeplatz. Der Sender sieht darin keinen Nachteil für die Zuschauenden. "Da jede einzelne Folge von 'Hubert ohne Staller' in sich abgeschlossen ist, beeinträchtigt eine Staffelteilung das Sehvergnügen des Publikums nicht", lautet die Einschätzung der ARD.

Fans dürfen sich auf 15. Staffel freuen Die erfreulichen Nachrichten enden jedoch nicht mit Staffel 14. Die ARD hat zugleich bestätigt, dass die Zukunft der Serie darüber hinaus gesichert scheint. "Die Produktion einer weiteren Staffel ist geplant", kündigt der Sender an. Die Entscheidung überrascht kaum, denn die Krimiserie zählt weiterhin zu den verlässlichen Publikumserfolgen im Vorabendprogramm. Die zuletzt vollständig ausgestrahlte 12. Staffel erreichte im Durchschnitt rund 2,46 Millionen Zuschauende.