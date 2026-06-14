Eklat am Set
Echte Polizei hat "Hubert ohne Staller" im Visier: Aus diesem Grund
Aktualisiert:von Lena Maier
Normalerweise jagen sie die Verbrecher, doch jetzt stehen sie selbst im Fokus der Ermittler. Ein unglaublicher Vorfall am Set von "Hubert ohne Staller" sorgt für Wirbel. Mitten im Dreh rückte die echte Polizei an und nahm ausgerechnet den heimlichen Star der Serie ins Visier: den kultigen Audi 80. Was ist da nur los in Wolfratshausen?
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Sie sind die chaotischsten und beliebtesten Cops im deutschen Fernsehen: Wenn Christian Tramitz und Michael Brandner als Franz Hubert und Reimund Girwidz auf Streife gehen, bleibt kein Auge trocken. Doch während die beiden in der ARD-Serie einen Fall nach dem anderen auf ihre ganz eigene Art lösen, wird aus dem TV-Spaß plötzlich bitterer Ernst. Die echte Polizei hat Ermittlungen aufgenommen!
Der wahre Star im Visier: Der Audi 80 sorgt für Ärger
Es ist der treue Begleiter der TV-Ermittler und ein echtes Kult-Auto: der grüne Audi 80. Doch genau dieses Fahrzeug brachte die Dreharbeiten am 3. Juni 2026 zu einem abrupten Stillstand. Nach einem Hinweis rückte die Polizeiinspektion Wolfratshausen am Set in Münsing an und zog den Serien-Dienstwagen aus dem Verkehr. Der Grund klingt wie aus einem Drehbuch: Das Kennzeichen des Audis passte nicht zur Fahrgestellnummer. Eine Lappalie? Von wegen!
Jetzt ermittelt sogar die Staatsanwaltschaft
Was als einfache Kontrolle begann, hat sich zu einem handfesten Fall entwickelt. Die Polizei hat den Vorgang inzwischen an die Staatsanwaltschaft München II übergeben. Es wird geprüft, ob hier eine Straftat vorliegt. Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz und die Zulassungsvorschriften stehen im Raum. Ein Polizeisprecher bestätigte den Einsatz und die laufenden Ermittlungen. Ob die Stars der Serie, Tramitz und Brandner, selbst im Wagen saßen, als die Handschellen fast klickten? Dazu schweigen die Beamten eisern.
Wer trägt die Schuld am Kennzeichen-Chaos?
Die Produktionsfirma schiebt den Ball elegant weiter. Man miete das Fahrzeug nur für die Dreharbeiten an, heißt es. Der Chef der verleihenden Firma hat eine Vermutung: "Ich war nicht dabei, denke aber, es könnte sich um ein Spiel-Kennzeichen gehandelt haben, das für die Dreharbeiten aufgeschraubt wurde."
Ob der Fall am Ende so herrlich chaotisch gelöst wird wie in der Serie, bleibt abzuwarten. Sicher ist nur: Das Chaos vor und hinter der Kamera macht "Hubert ohne Staller" einfach zur Kult-Serie.
"Hubert ohne Staller" läuft immer freitags um 20:15 Uhr im BR und von Montag bis Freitag um 9:05 Uhr im Ersten.
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