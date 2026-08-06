"Mir ging's sauschlecht" Kreislauf-Kollaps bei "Immer wieder sonntags": Currywurst-Challenge hat Stefan Mross umgehauen Aktualisiert: Vor 1 Stunde von C3 Newsroom Wie schaffte es eine Currywurst Stefan Mross in die Intensivstation zu bringen? Bild: IMAGO / HOFER, Adobe Stock

Auf diesen Zwischenfall in seiner ARD-Sendung "Immer wieder sonntags" hätte Moderator Stefan Mross mit Sicherheit lieber verzichtet. Kollege Guido Cantz erinnerte jetzt daran, wie eine Currywurst-Challenge Mross in der Live-Show einmal buchstäblich umhaute.

Live auf Joyn: "Immer wieder sonntags" mit Stefan Mross am 9. August 2026 Bald verfügbar Sonntag, 09.08. 10:03 Uhr • Immer wieder sonntags Übertragung aus dem Europa-Park Rust Verfügbar auf Joyn 117 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Darum musste Mross einmal die "Immer wieder sonntags"-Moderation abbrechen Stefan Mross liebt Herausforderungen. Und das gilt auch für seine ARD-Sendung "Immer wieder sonntags", deren letzte Staffel er aktuell präsentiert. Eine dieser Aufgaben, denen sich der TV-Star vor laufender Kamera stellte, endete für den heute 50-Jährigen aber in der Klinik - er musste damals die Moderation von "Immer wieder sonntags" abbrechen. An diesen aufsehenerregenden Zwischenfall erinnert Guido Cantz aktuell auf Instagram in einer Vorankündigung auf sein Comedy-Programm "Komische Zeiten". In dem Video erzählt er dem Live-Publikum vom Zusammenbruch von Mross. Zugetragen hatte sich der Fall im August 2014. Stefan Mross stellte sich damals einer Currywurst-Challenge, in der er verschiedene Chili-Soßen in unterschiedlicher Schärfe testete - von Stufe 1 bis Stufe 10, das Ganze bei einer Temperatur von ungefähr 30 Grad.

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Stefan Mross erlitt Kreislauf-Kollaps in Live-Show Fünf von zehn Happen musste er schaffen. Mross machte damals zwar deutlich, dass schon die ersten Stufen sehr scharf waren, er wagte sich dann aber trotzdem noch an die schärfste Soße heran. Mit gravierenden Folgen: Mross erlitt einen Schwächeanfall und musste sich mit den Händen auf dem Tisch aufstützen. Seine Sendung konnte er nicht weitermoderieren. Der Fall ist Guido Cantz deswegen bis heute so lebhaft in Erinnerung, weil er damals als Gast bei "Immer wieder sonntags" aufgetreten war. Nach dem Schwäche-Anfall von Mross musste er spontan die Moderation der Sendung übernehmen. Dabei dachte Cantz allerdings zuerst an einen Spaß: Der Entertainer, der zu dieser Zeit die ARD-Sendung "Verstehen Sie Spaß?" moderierte, nahm zunächst an, dass es sich um einen Gag handle und Mross und Kollegen ihn vor laufender Kamera für seine eigene Show hinters Licht führen wollten, wie er in seinem Bühnen-Clip berichtet.

Guido Cantz' lustige Bühnenshow gibt es auch auf Joyn Film ansehen Comedy Cantz schön frech Live - Teil 1 Verfügbar auf Joyn 44:40 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen

Mross kam nach Curry-Vorfall mit Blaulicht in Klinik: "Mir ging's sauschlecht" Aber der Schwächeanfall von Mross war kein Spaß. Das stellte der Moderator kurz nach dem Vorfall, über den im Netz damals viel gewitzelt wurde, selbst klar. "Mir ging’s wirklich sauschlecht, weil ich anscheinend allergisch auf das scharfe Zeug reagiert habe", betonte Mross zunächst auf Facebook. Er sei 30 Minuten lang nicht voll bei Bewusstsein gewesen. Kurz darauf stellte er auch im Magazin "Stern" klar: "Die Leute denken, das war lustig. War es aber nicht." Hinter der "Immer wieder sonntags"-Bühne habe er sich übergeben müssen, dann sei ihm schwarz vor Augen geworden. Dem Notarzt sei es damals nicht gelungen, seinen Blutdruck zu senken. Er sei mit Blaulicht ins Krankenhaus und dort auf die Intensivstation gekommen. "Das war nicht tralalala", stellte der Moderator klar. Inzwischen könne er "wieder drüber lachen". Der SWR zog aus dem Currywurst-Vorfall damals Konsequenzen. Mross sollten in der Sendung künftig keine Aufgaben mehr gestellt werden, die mit der Verkostung von Speisen und Getränken zu tun haben, kündigte der Sender damals an. An den Herausforderungen für Mross wurde aber weiter festgehalten.