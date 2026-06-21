"Maximal dreimal Braten": Stefan Mross gibt Einblicke in seine Kindheit

"Maximal dreimal Braten" Stefan Mross gibt bei "Immer wieder sonntags" private Einblicke in seine Kindheit Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von Julia W. Stefan Mross hat bei "Immer wieder sonntags" Einblicke in seine Kindheit gegeben Bild: Imago Images / Matthias Wehnert

Stefan Mross begrüßte bei "Immer wieder sonntags" wieder zahlreiche Gäste im Europapark Rust. Einer von ihnen war der Comedian Bernd Stelter – der dem Moderator mit einem traditionellen Eintopf eine Anekdote aus seiner Kindheit entlockte.

Die nächste Ausgabe von "Immer wieder sonntags" gibt's am 28. Juni Ab 10 Uhr im kostenlosen ARD-Livestream auf Joyn

Am 21. Juni war Bernd Stelter einer der Gäste von "Immer wieder sonntags". In der "Starküche" bereitete er einen Weißkohleintopf zu. Ein Gericht, das zwar nicht unbedingt zu den hochsommerlichen Temperaturen im Europapark Rust passt, aber bei dem Comedian Kindheitserinnerungen weckte.

Mietwohnung im vierten Stock In seiner Familie habe es den Eintopf früher häufig gegeben. Viel Geld habe man nicht gehabt – Fleisch kam daher selten auf den Tisch. Angesichts dieser Anekdote werden auch bei Moderator Stefan Mross Kindheitserinnerungen wach. "Du hast völlig recht. Bei uns zu Hause, in Traunstein, da hat es auch nur maximal dreimal einen Braten gegeben", erzählt der Moderator laut "Focus.de" über seine Jugend. Die Familie habe in einer einfachen Mietwohnung "im vierten Stock gewohnt. Mein Bruder, meine Mama, mein Papa und ich."

Große Hitze bei "Immer wieder sonntags" Neben diesen Erinnerungen gab es bei "Immer wieder sonntags" in dieser Woche vor allem ein Thema: Hitze! Obwohl die Sendung bereits am Vormittag live ausgestrahlt wird, herrschten im Europapark Rust um diese Zeit bereits Temperaturen von über 30 Grad. Lucas Cordalis etwa, ebenfalls Gast an diesem Sonntag, empfand seine "Strafe" für falsch beantwortete Quizfragen – ein Bad in einem wassergefüllten Fass – entgegen der Idee als durchaus erstrebenswert.

Mross bedankte sich auch bei seinem Publikum vor Ort. An einen Zuschauer gewandt, sagte der Moderator: "Weißt du, was das Schöne ist? Dass nicht nur mir heiß ist, sondern auch 2.000 Leuten hier in der 'Immer wieder sonntags'-Arena." Viele der Zuschauer:innen waren mit Sonnenhüten bewaffnet und fächelten sich Luft zu. So viel Einsatz weiß der Moderator zu schätzen: "Vielen, vielen herzlichen Dank, dass ihr alle das so durchhaltet."

Weitere Sendetermine und Stars von "Immer wieder sonntags" 2026

Sonntag, 28. Juni: Olaf Berger, Paveier, Ella Endlich, Monique, Graziano, Diana Amft & Kai Becker, Christin Stark, Tim Peters

Sonntag, 5. Juli: Nino de Angelo, Vanessa Mai, Die Troglauer, Nicole, Sigrid & Marina, Norman Langen, Patrick Lindner

Sonntag, 12. Juli: Andy Borg, Alexander Rier, Volxrock, Frank Schöbel, Pia Malo

Sonntag, 19. Juli: Die Amigos, Ross Antony, Julian Reim, Joelina Drews, Marc Pircher, Tanja Lasch, Die Draufgänger, Uwe Busse

Sonntag, 2. August: voXXclub, Markus Wohlfahrt, Stefanie Hertel, Eloy de Jong, Christian Lais, Micky Brühl

Sonntag, 9. August: Die jungen Zillertaler, Kastelruther Spatzen, Uta Bresan, Achim Petry

Sonntag, 23. August: Monika Martin, Anita Hofmann, Michael Fischer

Sonntag, 30. August: Ronja Forcher, Tiroler Wind, Inka Bause

Sonntag, 6. September: Andy Borg, Stefanie Hertel