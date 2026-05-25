Kontakt war lange schwierig "Schöner Moment": Stefan Mross hat wieder Kontakt zu seinen Kindern Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Julia W. Stefan Mross moderiert 2026 zum letzten Mal "Immer wieder sonntags". Bild: Imago Images / BREUEL-BILD

Lange galt das Verhältnis als schwierig - nun spricht Stefan Mross überraschend offen über einen Neuanfang mit seinen jüngsten Kindern. Besonders eine Nachricht der beiden hat den "Immer wieder sonntags"-Moderator sehr bewegt.

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Stefan Mross hat wieder ein engeres Verhältnis zu seinen Kindern Paula (12) und Valentin (10), wie er nun in der "Bild"-Zeitung verriet. Nach der Trennung von ihrer Mutter Susanne im Jahr 2016 lebten die Kinder bei ihr, der Kontakt sei über Jahre hinweg schwierig gewesen. Doch nun habe sich das Verhältnis deutlich entspannt.

Beziehung ist heute "herzlich" Besonders erinnert sich der Entertainer an einen bewegenden Moment aus dem Jahr 2023. Kurz nachdem er 2023 mit Eva Luginger zusammenkam, hätten Valentin und Paula von sich aus den Kontakt zu ihm gesucht. "Ich bekam plötzlich zwei WhatsApp-Nachrichten aufs Handy, mit Sprachnachricht und Video. Das war ein schöner Moment für mich", erzählt Mross. Für ihn sei das damals ein entscheidender Wendepunkt gewesen. Seine beiden Kinder hätten "unbedingt wieder schnell Kontakt gewollt". Heute beschreibt der Musiker das Verhältnis zu Paula und Valentin als "gut" und "herzlich". Auch persönliche Treffen gehören inzwischen wieder zum Familienalltag. Wenn die Kinder nach Südtirol reisen, treffe man sich in Bayern, berichtet Mross weiter.

Mross' Sohn will seinem Vater nacheifern Besonders stolz macht ihn offenbar Sohn Valentin. Der Zehnjährige habe seinem Vater kürzlich eröffnet, Sänger oder Entertainer werden zu wollen – so wie sein berühmter Vater. Vielleicht steht also schon die nächste Generation der Mross-Familienunterhaltung in den Startlöchern.

Beruflich musste Mross dagegen jüngst einen Rückschlag hinnehmen: Der SWR hatte angekündigt, das Traditions-Format "Immer wieder sonntags" nach dieser Saison 2026 einzustellen. Die letzte Staffel startet am 31. Mai 2026 mit 13 Folgen – dann geht eine über zwanzig Jahre währende Ära zu Ende. Nach dem Aus der Sendung äußerte Mross Kritik an der Entscheidung des SWR: "Das hat mir den Boden unter den Füßen weggezogen", sagte er.