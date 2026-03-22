Emotionaler Insta-Beitrag Erste Reaktion nach "Immer wieder sonntags"-Aus: Stefan Mross meldet sich mit nachdenklichem Foto Aktualisiert: Vor 1 Stunde von C3 Newsroom Stefan Mross moderiert seit über 30 Jahren die Schlagersendung "Immer wieder sonntags". Bild: Imago Images / Bildagentur Monn

Nach mehr als 30 Jahren setzt die ARD die Sendung "Immer wieder sonntags" ab. Nun hat Moderator Stefan Mross mit einem emotionalen Foto auf Instagram reagiert – allerdings zu einem ganz anderen Thema.

Läuft nur noch September 2026: "Immer wieder sonntags" mit Moderator Stefan Mross Hier kannst du die ARD-Kultshow streamen

Die Fans sind empört: Das angekündigte Aus für "Immer wieder sonntags" ließ viele Menschen fassungslos zurück. Die Kritik an der Entscheidung fiel teils heftig aus. Kurz nach der Entscheidung meldete sich Stefan Mross, Moderator der beliebten Volksmusiksendung, mit einem Foto auf Instagram: Er zündet in einer Kirche eine Kerze für seine verstorbene Mutter an.

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Kerze, Kirche, Erinnerung Der emotionale Text unter dem Foto gibt Einblick in seine Gefühlswelt – allerdings fernab des Sendungs-Aus: "Immer wieder Mama. Mama wäre heute 85 Jahre geworden", schreibt Moderator und Musiker Stefan Mross. Und weiter: "Mama, feier schön mit Papa. Deine Besten da unten." Die Mutter des 50-Jährigen ist 2025 im Alter von 85 Jahren gestorben. Nach ihrem Tod setzte Stefan Mross eine Woche lang bei "Immer wieder sonntags" aus. In dieser Zeit wurde er von seiner Ex-Frau Stefanie Hertel vertreten.