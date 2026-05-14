Abschiedsschmerz
"Immer wieder sonntags"-Ende - Stefan Mross enttäuscht: "Dass man sich nach 22 Jahren so trennt"
Aktualisiert:von C3 Newsroom
Seit Jahren gehört Stefan Mross fest zum Sonntagvormittag vieler Schlagerfans. Umso härter traf ihn die Entscheidung des SWR, "Immer wieder sonntags" nach der Saison 2026 zu beenden. Der Moderator zeigt sich enttäuscht und macht zugleich deutlich, dass er noch lange nicht ans Aufhören denkt.
"Immer wieder sonntags" am 31. August ab 10 Uhr
Schon beim Betreten des Studios muss Stefan Mross gespürt haben, dass etwas anders ist. Jahrzehntelang gehörte "Immer wieder sonntags" zu seinem Leben wie die Bühne, die Musik und der direkte Draht zu Millionen Schlagerfans. Doch diesmal wartete keine neue Saisonplanung auf ihn – sondern das Ende einer TV-Ära.
Der SWR bestätigte im März 2026 offiziell, dass die ARD-Unterhaltungsshow nach der laufenden Saison eingestellt wird. Seit 1995 liefen insgesamt 378 Folgen der beliebten Musiksendung. Erst führte Max Schautzer durch das Format, seit 2005 war Stefan Mross das Gesicht der Show.
"Immer wieder sonntags": Stefan Mross wurde vom Aus überrascht
Für den Moderator kam die Nachricht völlig unerwartet. Gegenüber der "Freizeit Revue" schildert er den Moment offen:
Ich war schockiert. Damit hatten meine Freundin Eva und ich nicht gerechnet.
Besonders bitter: Für Stefan Mross war "Immer wieder sonntags" offenbar weit mehr als ein gewöhnlicher Fernsehjob. Über Jahre hinweg prägte er die Sendung mit seiner lockeren Art, seinen Gesprächen mit Gäst:innen und seiner Nähe zum Publikum.
"Immer wieder sonntags" am 31. Mai 2026 wieder im Free-TV
Stefan Mross: "Dass man sich so trennt, ist nicht fair"
Offiziell begründet der SWR das Ende der Show mit wirtschaftlichen Gründen. Programmdirektor Clemens Bratzler sprach laut Pressemitteilung selbst von einer "schmerzhaften Entscheidung".
Bei Stefan Mross sitzt der Frust dennoch tief. Vor allem die Art der Trennung scheint ihn zu beschäftigen. Gegenüber der "Freizeit Revue" sagt er deutlich:
Dass man sich nach 22 Jahren so trennt, ist nicht fair.
Nach außen versucht der Schlagerstar Haltung zu bewahren. Der "Süddeutschen Zeitung" erklärte er: "Ich bin kein Mensch, der sagt: Ich bin jetzt traurig." Trotzdem wird spürbar, wie emotional das Ende für ihn ist.
Das Finale von "Immer wieder sonntags" steht schon fest
Ganz vorbei ist die Reise noch nicht. Für die letzte Saison von "Immer wieder sonntags" sind zwölf Live-Ausgaben, eine Extra-Show und ein großes Best-of geplant. Das Finale soll am 13. September 2026 über die Bühne gehen.
Und auch danach könnte es für Stefan Mross weitergehen. Erst vor wenigen Wochen stand er noch mit seiner Konzerttour "Sternstunde der Schlagerstars" auf der Bühne – gemeinsam mit Eva Luginger. Außerdem soll er bereits Gespräche mit Privatsendern führen.
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