Sie sorgt für Herzklopfen Kaja Schmidt-Tychsen: Daher kennst du die Neue bei "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" Veröffentlicht: Vor 53 Minuten von Martin Meyer Dr. Marc Lindner (Christian Beermann, l.) und Alexandra Jansson (Kaja Schmidt-Tychsen, r.) kommen sich näher. Bild: ARD/Michael Kremer

Eine Rennfahrerin bei "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte": Alexandra Jansson kommt in der heutigen Folge ins Johannes-Thal-Klinikum und verdreht einem Arzt den Kopf. Ihr Gesicht dürfte vielen aus einer anderen Rolle bekannt sein.

Heute, 18:50 Uhr • In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte Folge "Kollisionskurs": Online im Livestream des Ersten auf Joyn anschauen Verfügbar auf Joyn 55 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Kaja Schmidt-Tychsen ist Alexandra Jansson In der aktuellen Folge "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" vom 16. April taucht eine Figur auf, die noch für einigen Wirbel sorgen könnte. Aus Pressemeldungen und Programminfos der ARD geht hervor, dass Alexandra Jansson eine wichtige Rolle spielen wird - vor allem für Dr. Marc Lindner (Christian Beermann). Alexandra ist es gewohnt, mit hohem Tempo unterwegs zu sein. Die ehemalige Rennfahrerin kann Verzögerungen nicht ausstehen. Als sie mit ihrer toughen und direkten Art in der Klinik auftaucht, wittert der ruhige Dr. Lindner erst einmal Ärger. Doch das ändert sich offenbar schnell. Denn die Ex-Rennfahrerin erobert schon bald die Pole Position in Dr. Marc Lindners Herz.

Woher kennt man Kaja Schmidt-Tychsen? Darstellerin Kaja Schmidt-Tychsen kennt man schon aus einer anderen Rolle: Sie spielte von 2011 bis 2025 die Figur Jennifer Zadek in "Alles was zählt". Als sie nach so vielen Jahren ihren Ausstieg aus der Serie verkündete, war das für viele Fans ein Schock. Auch in Gastrollen der Serien "Bettys Diagnose" und "SOKO Köln" war zu Schmidt-Tychsen schon zu sehen. Bei "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" wird es wohl nicht bei einer einzelnen Folge bleiben.

Ist Alex Jansson dauerhaft bei "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte"? In Folge 455 ist Kaja Schmidt-Tychsen das erste Mal zu sehen, das ist die vorletzte Episode von Staffel 11. Die ARD hat bereits bestätigt, dass die Schauspielerin auch in der 12. Staffel von "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" dabei sein wird. Die startet am 30. April. In einer Pressemeldung wird sie als Erste der wiederkehrenden Gastrollen genannt. Sie wird also noch mehrere Auftritte in der Serie haben. Ob sie dauerhaft als Dr. Lindners Partnerin dabei bleibt oder sie bei einer möglichen Trennung wieder aus der Serie ausscheidet, ist noch nicht bekannt.